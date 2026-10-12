To už jsme dlouho neviděli. Renault se vrací do starých časů, znovu se inspiroval TGV

Renault poslední roky jede na retrovlně a s elektromobily R4, R5 a Twingo se mu evidentně povedlo zacílit na správné místo zákaznické nostalgie. Z malých aut se možná i proto rozhodl přesedlat na velké modely a zvolil k tomu kalibr možná vůbec nejtěžší. Zatím jako koncept se představuje reinkarnace původního Espacu z roku 1984.
Jméno Espace do modelové nabídky Renaultu patří neodmyslitelně už více než čtyřicet let. Jenže z velkého MPV, jehož design se inspiroval u rychlovlaků TGV, se v aktuální šesté generaci stalo módní SUV. Byť stále s velkým a variabilním vnitřním prostorem. Jenže retro je v kurzu a volání zákazníků po něčem trochu jiném, než jsou jen další a další SUV, sílí.
Jestli se koncept E-Space, hlavní hvězda stánku Renaultu na probíhajícím pařížském autosalonu, dočká sériové výroby, je zatím ve hvězdách. Rozhodně jde ale o svěží vítr ve světě elektromobilů. Už jen proto, že hranatý design naprosto jasně odkazuje k prvnímu Espacu z roku 1984. Tomu inspirovanému TGV.
Jasně patrné je to hlavně na přední části s hranatou kapotou a přímo na ni navazujícím čelním sklem. Vzadu je skrze spoiler zase vidět inspirace třetí a čtvrtou generací vozu z devadesátých, respektive nultých let. Zároveň jde ale také trochu o modernu, což podporuje nová světelná linie ve tvaru písmene U vpředu i vzadu. Renault na ni klade velký důraz, nabízí se tedy myšlenka, že něco podobného brzy na sériových autech francouzské značky uvidíme.
Na délku má E-Space 4,7 metru, na šířku 2,02 metru a na výšku 1,67 metru. Na rozdíl od starších espaců má nový koncept dveře otevírající se proti sobě, navíc bez středového sloupku. To samozřejmě usnadňuje nástup zejména dozadu. Kabina je tvořená šesti samostatnými sedadly, kvůli elektrickému pohonu usazenými na rovné podlaze.
Prostřední dvojici je možné otočit o 180 stupňů a vytvořit tak něco, čemu Renault říká „TGV čtverec“. A pokud naopak míří stejná řada klasicky dopředu, v opěradlech předních sedaček jsou výklopné stolky a 12,3palcové obrazovky. Tím ale modularita nekončí, protože prostřední sedačky lze také zcela sklopit, čímž vznikne velký stůl pro cestující úplně vzadu. Ti pak navíc mají volný výhled na zmíněné obrazovky. Je to jako návrat MPV skoro se vším všudy.
Podél celé délky středové osy interiéru se může posouvat dálkově ovládaná středová konzole, která obsahuje čističku vzduchu, malou ledničku, ovladače k videohrám a také deskovou hru čtyři v řadě. Architekturou Ludwiga Miese van der Rohe – ano, autora vily Tugendhat v Brně – se inspirovala snaha o co největší průnik přirozeného světla do kabiny. Boční linie oken je tak posazená netradičně nízko a táhne se téměř až úplně dozadu.
Palubní desku pak tvoří panoramatický displej přes celou její šířku s označením OpenR Panorama, který navíc není jen designován cvičením. Dostanou je budoucí produkční renaulty vyšších tříd, první budou Rafale a Scenic. Ovládání displeje probíhá pomocí dvou ohebných obrazovek, které se otáčejí kolem trubkové základny, na níž je posazen volant (ten mimochodem postrádá mechanické spojení s řízením). Podle potřeby tak může řidič zvětšit nebo zmenšit zobrazení informací.
Stejně jako se přes celou šířku v horní části palubní desky táhne displej, je v její spodní části umístěný zakřivený úložný prostor. Většina ovladačů je uvnitř vyrobená z kovu, dekorativní prvky pak pro změnu z barvené slámy a koberec s třícentimetrovým vláknem je z vlny.
O technice francouzská automobilka mlčí, název E-Space s odděleným „E“ dává tušit přítomnost elektrického pohonu. Možná sériová výroba pak zůstává ve hvězdách, vzhledem k prodejním úspěchům malých retromodelů Renaultu by ale nebyla takovým překvapením.
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