Tisíc hvězd za cenu jedné. Omlazené EQB dorovnává cenu se spalovákem

Elektrický rodinný Mercedes se dočkal faceliftu a větší baterie, získal také fajnovější detaily. Jak jezdí v základní verzi s předním pohonem?

Ve Stuttgartu poslední dobou s modernizacemi nešetří, nejnověji naráz omladili celou svou nabídku v kompaktní třídě. Nevyhnula se tedy ani Mercedesu EQB, který patří mezi nejpraktičtější rodinná elektroauta na trhu.

V hierarchii mercedesů má EQB poněkud zvláštní postavení. Formálně sice stojí o třídu výš než EQA, ve skutečnosti však "áčko" vždy platilo za auto více dbající na standardy mercedesího komfortu. Zatímco EQB hrálo roli jakéhosi rozumného pracanta, ke kterému patří sedadla okopaná od dětí.

To se teď částečně změnilo, alespoň co se týče vnějších efektů. Na přední masce, ale i ve výplních dveří nebo na přístrojové desce, tam všude najdeme stovky drobných třícípých hvězd ve stylu nového designového jazyka elektrických mercedesů, který se poprvé ukázal na konceptu CLA. A když už nic jiného, celé to vypadá nevšedně.

Nově tu je i propracovanější ambientní osvětlení a také rafinovanější hra s barvami v interiéru, což jsou věci, které zákazník od prémiové značky nejspíš očekává. Potěší také nová multimédia MBUX s rychlejšími reakcemi, ostřejším obrazem z kamer a desetipalcovým středovým displejem.

Pak jsou tu ale změny, které nemusí vyhovovat úplně každému. Třeba na nový volant s dotykovými ploškami místo fyzických tlačítek je třeba si trochu zvykat, což neodbytně přináší pochybnosti o výhodách takového řešení. Ze středového tunelu také zmizel touchpad jako jedna z možností, jak ovládat infotainment. Automobilka jej jednoduše stáhla z nabídky.

Souvisí to patrně se stále se zlepšující hlasovou asistentkou, která už ani nevyžaduje aktivaci známou formulkou "Hej, Mercedesi!". V pohotovosti je neustále a díky umělé inteligenci nabízí mnohem více témat k vzájemné interakci. Umí se také sama průběžně zdokonalovat, zároveň však od řidiče vyžaduje totéž.

Z tónu jejího hlasu lze občas vyčíst jistou netrpělivou naléhavost, když dostane opakovaně otázku, na kterou nezná odpověď. A nerozpakuje se jít do osobní roviny: "Musíme víc zapracovat na našem vztahu," odsekla, když dostala za úkol vytočit telefonní číslo uložené v seznamu.

Zatímco reakce asistentky mohou někdy připomínat nepovedené manželství, náladu si lze spravit nejpozději při pohledu na vnitřní prostor. Vejdou se do něj tři řady sedadel s celkem sedmi cestujícími. Navzdory tomu, že jde o auto dlouhé jen 4684 milimetrů.

Testovaný exemplář však příplatkovou třetí řadou vybaven nebyl, což má ovšem výhodu v podobě možnosti zapřáhnout za auto přívěs. EQB 250+ utáhne na kouli nebrzděných 750 a brzděných 1400 kilogramů, platí to ovšem právě jen pro pětimístnou verzi. Se sedmi sedadly tažné zařízení objednat nelze.

Důraz na maximální využití vnitřního prostoru přináší kufr pravidelného tvaru s nízkou nákladovou hranou a k tomu jednu rovinu se sklopenými opěradly. Zadní sedadla by navíc mohla sloužit jako učebnicový příklad skvělé variability: Lavice je rozdělena na dva díly, které lze samostatně posouvat, opěradla jsou však třídílná, navíc s možností polohování. To proto, aby po sklopení úzkého středového dílu bylo možné naložit něco delšího, třeba lyže.

Mercedes EQB 300 s pohonem všech kol prošel loni tříměsíčním redakčním testem, byli jsme tedy zvědaví, jak moc se budou naše dojmy ze základní předokolky lišit. Jenže, upřímně, na nic zásadního jsme nepřišli. Také EQB s předním pohonem je svižné, má dobrý rejd a pohodlný, nikoliv však houpavý podvozek. Rozdíl je snad jen ve spotřebě: zatímco loni jsme s verzí 300 dlouhodobě jezdili za jedenadvacet kWh, týdenní test se základní 250+ skončil s výsledkem 19 kWh na 100 kilometrů.

Plusové znaménko v názvu auta vypadá nezvykle, ve skutečnosti znamená jen tolik, že má oproti předfaceliftové verzi o něco větší baterii. Konkrétně jde o 4 kWh, což se na dojezdu projeví jen nepatrně. V praxi lze s autem ujet na jedno nabití zhruba 370 kilometrů, po městě zhruba o stovku víc. V letních měsících to bude patrně výrazně lepší, automobilka ostatně uvádí až 645 kilometrů.

Mercedes-Benz EQB 250+ Motor: 1x elektro vpředu

Výkon: 140 kW / 190 k

Točivý moment: 385 Nm

Baterie: Li-Ion, 70,5 kWh (využitelná kapacita)

Nejvyšší rychlost: 160 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 8,9 s

Kombinovaná spotřeba: 15,2 - 17,5 kWh/100 km (mimo město, město)

Dojezd (WLTP): 452 - 645 km

Max. rychlost nabíjení: 100 kW (DC), 11 kW (AC), za příplatek 22 kW (AC)

Orientační doba nabíjení 10 - 80 % (DC): 35 minut

Objem zavazadlového prostoru: 495 -1710 l

Nosnost (pohotovostní / užitečná): 2030 kg / 510 kg

Cena od: 1 449 990 Kč (bez prémie a dotací)

Nabíjení maximálním výkonem 100 kW nepatří papírově k nejrychlejším, podle našich zkušeností však deklarovaný výkon drží auto až do poloviny nabíjecího cyklu, což je slušný výsledek. Rychlost nabíjení tedy není u EQB téma ke kritickým diskusím.

Tentokrát ovšem nebude vadit ani cena. Ze základních 1,44 milionu odečte Mercedes zájemci 150 tisíc korun v podobě "elektrické prémie", a to při objednávce do konce června. Navíc přihodí zdarma šestiletý servis a roční kredit na dobíjení až do výše 25 tisíc korun.

Dalších 200 tisíc pak tvoří dotace, o kterou si mohou zažádat podnikatelé. Při součtu všech slev vychází EQB dokonce levněji než spalovací verze GLB. U té cena začíná na 1,05 milionu korun.