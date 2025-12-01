Elektromobilita

Tesla Y v drsném alpském testu. Jak se spotřebou zamávala bóra a hustý déšť?

Tesla Y v drsném alpském testu. Jak se spotřebou zamávala bóra a hustý déšť?
V pořadí devátým elektromobilem, který absolvoval drsný redakční test spotřeby, byla tentokrát Tesla Model Y Performance.
První zastávka na cestě z Prahy k Jadranu byla u superchargeru Tesly. Těchto osm stojanů najdete mezi stromy v Kamenném Újezdě, v těsném sousedství kempu a současně nedaleko dálnice D3.
Pro děti je každé dobíjení nekonečně dlouhé, Tesla je ale dokáže zabavit hraním her a děti ji za to milují.
Na zadní sedadlo navíc přibyl nově monitor. Dá se na něm sledovat Netflix nebo pouštět YouTube. Zobrazit 26 fotografií
Foto: Jakub Stehlík
Jakub Stehlík Jakub Stehlík
před 9 minutami
Omlazenou Teslu Y v její nejvýkonnější verzi jsme protáhli alpskými průsmyky a dojeli s ní až do Chorvatska. Počasí bylo tentokrát příjemné jen jedním směrem.

Nápad vzít testovaný elektromobil a dojet s ním až do Chorvatska se v redakci zrodil v době, kdy mezi motoristy často panovalo přesvědčení, že bateriové auto "je dobré leda tak na jízdu kolem komína".

Související

Opravdu to funguje? Zkusili jsme dobít auto autem, výsledek nás trochu zaskočil

Renault 5 a Škoda Elroq dobíjení auta autem
9 fotografií

Časem se z toho stala tradice a s přibývajícími cestami vznikl i žebříček, který názorně ukázal, že se apetit jednotlivých aut může hodně lišit. A že velikost baterie není pro dojezd elektromobilu vždy rozhodující.

Naměřené hodnoty spotřeby nejsou pro porovnání vždy stoprocentně objektivní, protože jednotlivé cesty se odehrávaly v různých ročních obdobích, a tím i za odlišných teplot a počasí. Třeba zrovna aktuální trasa s Teslou Model Y Performance v polovině listopadu byla pohodová jen směrem na jih. Zpátky lilo jako z konve nejen v Alpách, ale i v Chorvatsku, kde se na pobřeží do auta opírala i nechvalné proslulá bóra, takže kvůli extrémně silnému větru bylo poměrně obtížné byť jen otevřít dveře a připojit kabel u nabíječky.

Přesto je redakční přehled dostatečně přesný na to, aby z něj šlo odvodit, jak více či méně efektivní je celý pohonný řetězec daného automobilu. A i když na straně Ypsilonu nestálo ani počasí, ani volba nejsilnější verze s pohonem všech kol, konečná spotřeba tomu tak úplně neodpovídala. Ale začněme popořádku.

Tesla Y Performance je momentálně to nejdražší, co si lze u českého zastoupení americké značky objednat. Auto se 460 koňmi a zrychlením na stovku za 3,5 vteřiny má po jednom motoru na každé nápravě a od základní verze ji dělí nejen fešáčtější interiér s ručně zpracovanou eko kůží, ale také větší baterie, 21" kola, o třináct milimetrů snížený podvozek a pohon všech kol. To vše za cenu lehce nad 1,5 milionu, přičemž jde o cifru víceméně konečnou.

Příplatková výbava je totiž skromná, 36 tisíc chce automobilka za tažné zařízení a 6 tisíc za gumové koberce. Naopak nemalých 200 tisíc žádá Tesla za odemknutí schopností autonomní jízdy zvané Full Self Driving, který však zatím funguje v experimentální verzi, a je tedy tak trochu pověstným zajícem v pytli.

Foto: Google Earth

Letošní omlazení přineslo Ypsilonu nejen novou příď a záď, ale i technická vylepšení. Kdysi prkenný podvozek je nově mnohem komfortnější, a to navzdory pneumatikám s nízkým profilem. Interiér je lépe odhlučněn, za to pro změnu mohou zesílená skla. Na středovém tunelu přibyl také desetipalcový displej s připojením k internetu, určený pro zadní sedadla. A právě u něj se teď na chvilku zastavíme.

Tesla vždy dělala hodně pro to, aby se na její palubě nenudily děti. Má to svou logiku - elektromobil je na dlouhých cestách potřeba párkrát nabít, což zabírá víc času než klasické tankování benzinu. Aby tyto chvíle rodiče ve zdraví přežili, mohou se dítka místo nich posadit za volant a zahrát si některou z počítačových her, nebo třeba přimět auto, aby do okolí kvákalo, pšoukalo či mečelo, což pro někoho zní infantilně, ale právě tohle děti milují.

Vzít na víkendovou cestu do Chorvatska dvanáctiletou školačku tedy nebyla věc volby. Jízdu si přímo vynutila a zadní displej vyzkoušela. Podle jejího sdělení se tu dá sledovat YouTube i Netflix, ale je možné si tu zahrát také hry. Třeba i ve dvojici nebo trojici, podle toho, kolik dětí tu zrovna cestuje.

Má to ale háček. Dětem se z koukání na nízko položenou obrazovku dělá za jízdy špatně, takže mimo rovné dálniční úseky je sledování youtuberů jen na vlastní nebezpečí.

Úlitby dětem mají v Tesle Y své opodstatnění, protože doplňování energie tu vskutku nějaký čas zabere. A to navzdory tomu, že automobilka slibuje maximální dobíjecí výkon 250 kW, což na první pohled vypadá slibně.

Jenže takovou rychlostí se Tesla Y během cesty nenabíjela ani jednou. Přesto, že cíle v podobě superchargerů byly zaneseny do navigace a auto před dobíjením pravidelně spouštělo předehřev baterie, výkon se sice zpravidla na krátký čas přehoupl přes 200 kW, ale pak rychle klesal. Když byla baterie způli plná, dosahoval sotva 100 kW, při 65 procentech dobití spadl dokonce pod 50 kW. Obvyklá zastávka na superchargerech tak trvala půl hodiny při dobíjení do 80 procent. Zpravidla jsme tu ale trávili kratší dobu a odjížděli s poloprázdnou baterií. Jednoduše proto, že častější zastávky a kratší dobíjení se ukázaly být časově výhodnější.

Související

Škoda Enyaq poprvé na německé STK. Žebříček odhaluje elektrické potížisty

Škoda Enyaq Coupé iV RS - EMBARGO do 31. ledna 16:00
10 fotografií

Velkou předností Tesel je nepochybně vlastní síť superchargerů. V Česku jich je zatím málo, ale třeba v Rakousku jsou podél trasy rozmístěné tak, že si mezi nimi lze vybírat. Také ve Slovinsku nebo Chorvatsku jsou zastoupeny víc než evropská síť Ionity, navíc jsou zde mnohem lepší ceny bez nutnosti platit paušál.

Nabíječky Tesly s autem komunikují napřímo, takže není třeba pokaždé přikládat čip nebo něco odklikávat v mobilní aplikaci. Stačí připojit kabel a chvíli počkat, až se celý proces sám spustí. Tady je třeba Teslu pochválit, nabíjení se vždy podařilo na první pokus, což rozhodně nebývá samozřejmostí. Ze sedmi stanic, které jsme během obou cest navštívili, pouze jediná vykazovala nestandardní chování. Na superchargeru v rakouském Liezenu se auto od začátku dobíjelo maximálně 100 kW - na displeji se záhy objevila informace, že na vině je omezený výkon stojanu.

Cesta k Jadranu byla tentokrát dlouhá přesně 1682 kilometrů a Tesla Y během ní spotřebovala 300,7 kWh energie, což vychází v průměru na 17,9 kWh/100 kilometrů. Teplota okolního vzduchu se pohybovala v rozmezí od dvou do 19 stupňů Celsia, automatická klimatizace v interiéru byla nastavena na 22 stupňů a pracovala i ve chvílích, kdy auto stálo na odpočívadle.

Tesla Model Y Performance

Elektromotor: Asynchronní vpředu, synchronní vzadu
Výkon: 338 kW / 460 k
Točivý moment: neuvádí se
Baterie: 78,1 kWh (využitelná kapacita, odhad)
Nejvyšší rychlost: 250 km/h
Zrychlení 0-100 km/h: 3,5 s
Kombinovaná spotřeba: 16,2 kWh/100 km (WLTP)
Spotřeba naměřená v testu: 17,9 kWh/100 km
Kombinovaný dojezd: 580 km (WLTP)
Objem zavazadlového prostoru: až 2138 l (sklopená sedadla)
Nosnost (pohotovostní / užitečná): 2033 kg / 435 kg
Přívěs brzděný / nebrzděný: 1600 kg / 750 kg
Délka × šířka × výška: 4796 × 1611 × 1982 mm
Cena od: 1 550 400 Kč

Výsledná spotřeba je tak jen nepatrně vyšší, než dosáhla zadokolka Škoda Elroq 85 letos v březnu. Tesla se navíc cestou zpět musela popasovat s výrazně horším počasím než škodovka.

Vzhledem k výkonovým parametrům nelze než konstatovat, že efektivita pohonu Tesly Y je stále na špičkové úrovni, a to zejména v případě testované dvoumotorové verze s oběma poháněnými nápravami. Alpský úsek cesty, kdy auto několikrát šplhá do nadmořské výšky přes tisíc metrů, se spotřebou prakticky nehnulo. Protože to, co Tesla Y spotřebuje navíc při cestě do kopce, dokáže při následném klesání znovu získat zpět z rekuperace.

Ve fotogalerii přinášíme detailnější informace k dobíjení i samotným nabíječkám, z nichž některé jsou součástí soukromých parkovišť a od běžných komunikací je dělí závora. Dozvíte se tam mimo jiné, jak je to v takovém případě s placením parkovného.

Kompletní přehled elektromobilů v "alpském testu"

Značka, typ Datum testu Naměřená spotřeba
Renault 5 E-Tech (52 kWh) srpen 2025 11,8 kWh/100 km
Hyundai Ioniq 6 (77 kWh 4×2) květen 2024 12,8 kWh/100 km
Renault Megane (60 kWh) srpen 2023 14,5 kWh/100 km
Kia EV3 (81,4 kWh) duben 2025 16,5 kWh/100 km
Škoda Elroq 85 březen 2025 17,5 kWh/100 km
Tesla Model Y Performance listopad 2025 17,9 kWh/100 km
Volkswagen ID.7 Tourer GTX červen 2025 19,6 kWh/100 km
Kia Niro EV (64,8 kWh) listopad 2022 20,0 kWh/100 km
Mercedes EQB 300 4Matic prosinec 2022 21,0 kWh/100 km

Prohlédnout si 26 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Škoda Enyaq poprvé na německé STK. Žebříček odhaluje elektrické potížisty

Škoda Enyaq poprvé na německé STK. Žebříček odhaluje elektrické potížisty
10 fotografií

Elektromobil pro každého. Volkswagen na e-Salon přivezl auto za půl milionu korun

Elektromobil pro každého. Volkswagen na e-Salon přivezl auto za půl milionu korun
20 fotografií

Že by žert? "Nebudete zklamáni," řekl Musk a ohlásil premiéru novinky na 1. dubna

Že by žert? "Nebudete zklamáni," řekl Musk a ohlásil premiéru novinky na 1. dubna

Twingo oficiálně: Stojí pod půl milionu, dojede dál než Citigo. Známe podrobnosti

Twingo oficiálně: Stojí pod půl milionu, dojede dál než Citigo. Známe podrobnosti
36 fotografií
Portál elektromobilita auto Aktuálně.cz Obsah Obrazem Redakční testy Tesla Model Y Chorvatsko Rakousko Slovinsko tesla elektromobil Elektromobilita

Právě se děje

před 9 minutami

Tesla Y v drsném alpském testu. Jak se spotřebou zamávala bóra a hustý déšť?

Tesla Y v drsném alpském testu. Jak se spotřebou zamávala bóra a hustý déšť?
Prohlédnout si 26 fotografií
V pořadí devátým elektromobilem, který absolvoval drsný redakční test spotřeby, byla tentokrát Tesla Model Y Performance.
První zastávka na cestě z Prahy k Jadranu byla u superchargeru Tesly. Těchto osm stojanů najdete mezi stromy v Kamenném Újezdě, v těsném sousedství kempu a současně nedaleko dálnice D3.
před 29 minutami

Ráj uprostřed ničeho. Chata po pašeračce si nové majitele našla sama

Ráj uprostřed ničeho. Chata po pašeračce si nové majitele našla sama
Prohlédnout si 47 fotografií
před 29 minutami
Dívka, která dá na rady moudrých mužů. Romantická komedie Na horách působí uměle
2:32

Dívka, která dá na rady moudrých mužů. Romantická komedie Na horách působí uměle

Hitmaker Rudolf Havlík ve svém novém snímku kloubí křečovitou dobrodružnou linku s tou rádoby romantickou.
před 29 minutami
"Trump je blázen." Otevřený rozhovor s bývalým agentem Mosadu Gadem Šimronem
37:46

"Trump je blázen." Otevřený rozhovor s bývalým agentem Mosadu Gadem Šimronem

Gad Šimron se narodil v roce 1950 v Tel Avivu a po studiích začal pracovat pro veřejnoprávní rozhlas. V 70. letech ho do svých řad zverboval Mosad.
před 29 minutami
Nejdřív flek, pak úporná bolest. Zákeřná nemoc paralyzuje Čechy víc, než se čekalo

Nejdřív flek, pak úporná bolest. Zákeřná nemoc paralyzuje Čechy víc, než se čekalo

Česko je zamořené lymeskou borreliózou. Neléčená infekce přitom může lidem způsobit celoživotní následky - může třeba poškodit nervovou soustavu.
před 6 hodinami
Nejhorší poločas, co jsem ve Spartě, nechápal Priske. Na vystřídání prý bylo víc lidí

Nejhorší poločas, co jsem ve Spartě, nechápal Priske. Na vystřídání prý bylo víc lidí

Trenér Brian Priske podle vlastních slov prožil v utkání 17. kola první ligy s Pardubicemi nejhorší poločas na lavičce fotbalistů Sparty.
před 8 hodinami
Mám rakovinu, přiznala trenérka českých hokejistek. Přesto pojede na olympiádu

Mám rakovinu, přiznala trenérka českých hokejistek. Přesto pojede na olympiádu

Trenérka českých hokejistek Carla MacLeodová oznámila, že jí byla diagnostikována rakovina prsu.
Další zprávy