Tesla svolává v USA ke kontrole 1,1 milionu aut kvůli problémům s okny

Vozy automobilky Tesla mohou mít problémy s automatickým stahováním oken, systém nemusí správně reagovat na překážku při zavírání a hrozí tak riziko zranění. Kvůli tomu svolává ke kontrole 1,1 milionu aut.

Americká automobilka Tesla ve Spojených státech svolává ke kontrole téměř 1,1 milionu vozidel kvůli problémům s automatickým stahováním oken. Systém nemusí správně reagovat na překážku při zavírání okna, což zvyšuje riziko zranění, oznámila dnes automobilka.

Podle amerického Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) je to porušení bezpečnostních norem. Problém podle Tesly bude odstraněn aktualizací softwaru.

Svolávací akce se týká některých vozů Model 3 z let 2017 až 2022, vozů Model Y z let 2020 a 2021 a také některých vozů Model S a Model X z let 2021 a 2022. Majitelé budou informování dopisem.

Tesla problém objevila při testování výroby v srpnu. Automobilka dodala, že neví o žádných zraněních ani nehodách způsobených touto závadou, informovala agentura AP.