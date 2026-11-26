Na americkém trhu se Tesla Cybercab ani nestačila ohřát a už vyrazila na turné po Evropě. Jednou ze zastávek je i Praha, kde bude k vidění tento pátek a sobotu. Je to přitom jedno z prvních aut bez volantu a pedálů, které si může český zájemce prohlédnout. Na silnici ale robotaxi nesmí, ani benevolentní české zákony to zatím autu na pátém stupni autonomie neumožňují.
Na Teslu, která jezdí i po českých silnicích sama, si už ostatní řidiči stačili zvyknout. Systém nedávno přejmenovaný na Tesla Automated Driving stojí v rámci předplatného 2400 korun měsíčně, a kvůli českým zákonům umožňujícím provoz auta na třetí úrovni autonomie z pěti možných, si jej můžou koupit noví i stávající majitelů elektromobilů americké automobilky.
Cybercab je ale o kus dál. Nemá volant ani pedály, jeho interiér je nápadně jednoduchý. Dotyková obrazovka, mimochodem největší co Tesla nabízí, schovaná tlačítka na ovládání oken ve spodní části displeje, dvě koženkou potažená sedadla. A tím to končí.
Pro konzervativní zákazníky bude seznámení s americkým robotaxi nepochybně šok. Tím spíš, že nejde o prototyp. Auto, které v rámci turné bude k vidění v Praze, je z produkční série. Konec konců v texaském Austinu už jsou Cybercaby běžnou součástí flotily robotaxíků provozovaných Teslou.
Automobilka navíc spustila pro vybrané (a pozvané zákazníky) možnost koupit si Cybercab do osobního vlastnictví. Cena je 30 tisíc dolarů, asi 670 tisíc korun, k tomu pak musí každý měsíc platit 299 dolarů, asi 6700 korun, za autonomní funkce.
V Evropě tak daleko Tesla není, autem jen demonstruje svoje možnosti. Stávající legislativa mu jeho prodej neumožňuje, na pátou úroveň autonomie zákony nemyslí, dokonce ani ty české, které se jinak v otázce samořízení řadí k evropským průkopníkům.
Dvoumístný interiér je pragmatickým řešením. Tesla si zjistila, že povětšinou v taxících stejně více než dva cestující nejezdí. A protože Cybercab nepotřebuje řidiče, stačí mu dvě přední sedadla. Ačkoliv je Tesla na technická data skoupá, je Cybercab užší a nižší než Model 3.
Kromě interiéru umí auto zaujmout i vnějším vzhledem. Velkoplošné kryty kol, světelné lišty vpředu i vzadu jako třeba u omlazeného Modelu Y. Efektní jsou křídlové dveře, jimiž se do interiéru nastupuje. Tlačítko na jejich ovládání je trochu skryté.
Zapomeňte na zrcátka nebo „boule“ pro lidar, pro orientaci na silnici auto využívá klasickou soustavu kamer a senzorů jako ostatní tesly. Podobně je to i u produkčních aut, využívajících zmíněný systém Tesla Assisted Driving.
Vyloženě Cybercab překvapí zavazadlovým prostorem, který má 569 litrů. Tesla jeho velikost přizpůsobila tomu, aby se do něj dal uložit třeba invalidní vozík. Využitelnost zlepšuje i fakt, že jde o liftback.
Jak už bylo řečeno, na technická data je americká automobilka skoupá. Podle dřívějších formulářů zveřejněných Agenturou pro ochranu životního prostředí (EPA) používá Cybercab 48kWh baterii, která zaručuje dojezd kolem 472 kilometrů. Elektromotor s výkonem 163 kW roztáčí přední kola.
S pohotovostní hmotností 1412 kilo je Cybercab nejlehčím modelem v aktuální nabídce Tesly, zároveň by měl být i tím nejefektivnějším.
Zájemci z řad široké veřejnosti mají možnost si Cybercab prohlédnout v pražském showroomu Tesly v pátek 27. a sobotu 28. listopadu. Jen je potřeba se dopředu zaregistrovat.
Ačkoliv jde zatím jen o demonstraci toho, co americká automobilka umí nabídnout, nemuselo by v budoucnu v Evropě zůstat jen u toho. Tesla už oznámila investici ve výši tří miliard eur do rozšíření Gigafactory v Berlíně, kde by se od roku 2029 měl Cybercab vyrábět. Cílem je až milion aut ročně. Stavební práce mají začít v příštím roce.
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