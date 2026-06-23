Taková Škoda tu ještě nebyla. Peaq zaujme klikami, přesvědčí ale luxusním interiérem

Zatímco někteří konkurenti tápou, Škodě Auto sázka na elektromobily vyšla. Enyaq a především Elroq se derou prodejními žebříčky nahoru, Epiq by pak i díky ceně měl oběma modelům zdatně sekundovat. Teď navíc nabídku škodovek do zásuvky uzavírá, alespoň prozatím, jejich vlajková loď. Jmenuje se příznačně Peaq a přiváží i prvky, které žádné auto z Mladé Boleslavi doposud nemělo.
Takhle luxusní Škoda v nabídce asi ještě nikdy nebyla. Ačkoliv není Peaq se 4874 mm největším modelem v nabídce okřídleného šípu, toto privilegium drží Superb, celkovým pojetím nemůže být pochyb o tom, že je to nefalšovaná vlajková loď. Ostatně napovídá tomu i jméno, slovo „peak“ znamená v překladu „vrchol“. Jen v duchu SUV Škoda Auto na konec přibylo písmeno „q“.
Elektrické SUV je o 116 mm delší než Kodiaq, který slouží jako spalovací protějšek. Rozvor náprav protažený na 2965 mm je dokonce o 174 mm delší než u Kodiaqu a o 124 mm delší než u Superbu.
Nepřekvapí, že Peaq nabídne volitelně sedm míst k sezení a v pětimístném uspořádání pro změnu až 935 litrů zavazadlového prostoru. Národ chatařů a chalupářů se jistě zaraduje, větší kufr žádná aktuální škodovka nemá. Sedmimístné uspořádání pak znamená stále slušných 299 litrů objemu. K tomu je pod přední kapotou frunk se 37 litry a napříč interiérem jsou odkládací prostory s dalšími více než 33 litry. Rodinnou funkci splní novinka na podtrženou jedničku.
A co ty zmíněné luxusní prvky? Tak třeba na přání dodávaný paket Relax mimo jiné s elektricky ovládanými ortopedickými sedadly s masážní funkcí, vyhříváním a případně ventilací, které se stiskem jednoho tlačítka dokáží třeba při nabíjení sklopit do odpočinkové pozice. Pár desítek nabíjecích minut je možné si alespoň trochu odpočinout.
Přední sedadla mají v tomto paketu dále na hlavových opěrkách polštáře a ve středové konzoli je rozkládací stolek, auto má také instalovanou wellness aplikaci na úpravu klimatizace nebo ambientního osvětlení a audio Sonos. To má 16 reproduktorů a výkon 755 W. Škoda ho vyvíjela přímo se známým výrobcem domácí elektroniky a dostupné bude i mimo paket Relax.
Poprvé nabízí auto značky Škoda vertikální 13,6palcovou obrazovku na středovém panelu, nový je i software vycházející z platformy Android včetně možnosti instalovat aplikace třetích stran jako YouTube či Spotify. Klimatizaci je možné nastavovat i pomocí fyzických tlačítek, bezdrátové nabíjení telefonů s výkonem 25 W je pro změnu magnetické a chlazené. Při nabíjení by se tak mobily neměly přehřívat.
Základem Peaqu je stále platforma MEB+, ovšem vybavená tím nejlepším, co pro ni má VW na skladě. To znamená mimo jiné baterii s využitelnou kapacitou 86 kWh, určenou pro verze Peaq 90 a Peaq 90x. Je nasnadě, že první jmenovaná je zadokolka s 210 kW a druhá čtyřkolka s 220 kW. Dojezd na jedno nabití je přes 630, respektive 600 kilometrů a z 10 na 0 procent se baterka dostane za 28 minut.
Ještě o minutu rychlejší je základní model Peaq 60 s výkonem 150 kW a baterií s využitelnou kapacitou 59 kWh. Ta stačí k dojezdu přes 450 kilometrů.
Díky funkci V2L je možné z velkého SUV udělat pojízdnou powerbanku a napájet z baterky i externí elektrická zařízení. Dále nechybí funkce V2H s možností posílat energii z auta do napájení domu, případně V2G s posíláním přebytečné energie zpět do sítě. Na obě je ale potřeba speciální wallbox. Peaq je také možné ovládat jedním pedálem.
Zvýšením tažné kapacity na dvě tuny u Peaqu 90x Škodovka zareagovala na přání zákazníků, zadokolky utáhnou „na kouli“ o 200 kilo méně.
Vnější design navazuje na styl menšího Epiqu s úzkými světly ve tvaru písmene T a lesklou černou maskou Tech-Deck Face. Základem jsou klasické LEDky, vyšší výbavy mají technologii Matrix LED. Písmeno T je patrné i v zadních světlech, nicméně v těchto partiích zaujme spíše mohutný C-sloupek vizuálně odlehčený jen nápisem „Škoda“.
Peaq celkově vypadá větší a mohutnější, než ve skutečnosti je, designéři a technici si pak vyhráli s aerodynamikou. Součinitel odporu vzduchu je na výborné hodnotě 0,249. Pomáhají k tomu i výsuvné kliky dveří.
Uvnitř i vně jsou kliky spojené s bovdenem. Auto lze tedy otevřít bez problémů a větší námahy i mechanicky, pokud by to z nějakého důvodu bylo potřeba. Pulzním mechanismem se budou kliky snažit dostat třeba zpod vrstvy ledu, a když v nich náhodou necháte prsty, bezpečnostní mechanismus nedovolí jejich přiskřípnutí. Jiná Škoda výsuvné kliky nemá.
Podobně jako obrovskou panoramatickou střechu s plochou přesahující 2,1 m². Navíc propustnost dokáže měnit jen pomocí elektrického napětí, nepotřebuje proto roletku. Rozdělená je na devět segmentů, každý je možné ovládat samostatně. Novinkou jsou i stěrače s integrovanými ostřikovači.
Interiér bude na výběr v celkem pěti provedeních, ani jedno už nevyužívá přírodní kůži, ale její umělou alternativu. Dohromady se v exteriéru a interiéru nachází více než 50 kilo recyklovaných materiálů. Škoda dále láká na několik výbavových paketů, které umí přidat kromě Matrix LED světel třeba i adaptivní tlumiče, průhledový displej s rozšířenou realitou nebo parkování na dálku. Součástí standardní výbavy bude deset airbagů nebo sledování mrtvých úhlů.
Výroba Škody Peaq odstartuje v Mladé Boleslavi na konci léta po celozávodní dovolené. Hned od startu prodejů bude k dispozici nejen klasické provedení, ale i sportovnější Peaq Sportline s černými lesklými doplňky karoserie, sportovními sedadly a volantem nebo možností dvoubarevného lakování: jiný Peaq takovou kombinaci nedostane.
ŽIVĚ Putin obvinil Ukrajinu z útoků na civilisty. Důvod k jednání se Zelenským nevidí
Ruský prezident Vladimir Putin v úterý prohlásil, že Ukrajina útočí na civilisty a že kvůli těmto úderům nevidí důvod k přímým rozhovorům s hlavou ukrajinského státu Volodymyrem Zelenským. Šéf Kremlu míní, že cílem ukrajinských dronových útoků je destabilizace ruské společnosti. Putin dnes nařídil vládě, aby přijala opatření k minimalizaci dopadů ukrajinských úderů na ruskou infrastrukturu.
To už jsou pěkné peníze. Ukrajina zavádí „žebříček“, nejvíc zaplatí za zajetí Rusa
Ukrajinské ministerstvo obrany spouští nový systém odměňování vojáků na frontě. Motivovat je chce finančními bonusy za úspěchy v boji i plnění rizikových úkolů. První výplaty podle nových pravidel vojáci obdrží už v červenci. Nejvyšší finanční ohodnocení čeká útočnou pěchotu, bojové mediky či střelce.
ŽIVĚ Hormuzský průliv není íránská mýtná brána, vzkázal Teheránu Rubio a odmítl poplatky
Spojené státy neumožní Íránu v rámci vzájemné dohody vybírat poplatek za plavbu v Hormuzském průlivu. V úterý to řekl šéf americké diplomacie Marco Rubio, který je na své první cestě na Blízký východ od začátku války s Íránem na konci února. Poplatek za plavbu v mezinárodních vodách by podle ministra byl v rozporu s mezinárodním právem. Írán na vybírání poplatku za plavbu trvá.
Průšvih pro Knihovnu Václava Havla. Manželka prezidenta udělala zásadní krok
Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel knihovnou, která je po bývalém prezidentovi pojmenovaná. Uvedly to v úterý Česká televize a server Novinky.cz. Havlová oznámila, že nechce nést odpovědnost za způsob, jakým je Havlovo jméno používáno, a že ztratila důvěru k současnému směřování knihovny. Osobnostní práva k názvu knihovna potřebuje, aby mohla pokračovat ve své činnosti.
Jejich těla propustil až ledovec. Tragédii na K2 odstartovala bohorovná snídaně
Byl to obrovský úspěch. Polka Wanda Rutkiewiczová a Francouzka Liliane Barrardová se staly prvními ženami, které kdy bez kyslíku zdolaly nejvyšší bod obávané hory K2. Pak ovšem vrchol dostál své pověsti. V úterý uběhlo už 40 lety od tragického příběhu z pohoří Karákóram.