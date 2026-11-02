Stačí trocha snahy a přijde šokující spotřeba. Za kolik umí jezdit nová škodovka

Epiq patří k nejdůležitějším modelům Škody posledních let. Na malý a dostupný elektromobil nejen český trh čekal s napětím a soudě dle velkého zájmu napříč Evropou malé SUV rozhodně zaujalo. Při prvních zahraničních jízdách Epiq zapůsobil, o to zvědavější jsme na něj byli v českých podmínkách. Jen okolnosti byly poněkud specifické.
Už 44 let pořádá Škoda Auto vlastní soutěž spotřeby pojmenovanou Economy Run. Redakce Aktuálně.cz na startu rozhodně není nováčkem. Jet ale rallye v úspornosti za volantem auta, které teprve přichází na český trh, a má proto německé značky, to byla trochu nečekaná premiéra. Nakonec jen pět novinářských posádek dostalo možnost projet 319 kilometrů dlouhou trasu z Kosmonos do Vrchlabí a zpátky v malém SUV.
Asi není překvapení, že právě Epiq dokázal zcela opanovat kategorii elektromobilů, kde proti sobě soupeřilo nakonec jedenáct aut. Vedle Epiqů také Elroq a Enyaq.
Nicméně malé SUV překvapilo tím, jak úsporné dokáže být. Pravda je, že soutěže spotřeby jsou poměrně specifickou disciplínou, ostatně všichni účastníci mají vzadu upozornění, že se účastní soutěže spotřeby. To snad pro případ, že by na některých úsecích – nejen kvůli spotřebě samotné, ale i dodržení času a průměrné rychlosti – jela „soutěžní“ auta až příliš defenzivně.
Přesto se na členité trase, která vedla hlavně po městech a okreskách a jen v malém procentu po dálnici, dokázaly nejlepší posádky pohodlně vejít pod hranici 10 kWh / 100 km. Autor těchto řádků se přes tuto hranici sice přehoupl, pořád to ale stačilo na čtvrté místo mezi elektromobily. Palubní počítač ukazoval hodnotu 10,6 kWh / 100 km, vítězné posádky byly o celou kWh lepší, penalizace nakonec tuto hodnotu mírně povýšila.
Údaje spotřeby od automobilky nicméně pro Epiq 55, s nímž jsme soutěž spotřeby absolvovali, začínají na 13,6 kWh / 100 km. To znamená, že se v „extrémních“ podmínkách dá dostat i výrazně níže a překonat tak velmi pohodlně udávaný dojezd až 442 kilometrů. Nutno podotknout, že při soutěži panovalo prakticky dokonalé podzimní počasí s teplotami kolem 17 stupňů a bez deště.
Co vlastně obnáší uspět v soutěži spotřeby? Je to třeba jízda bez klimatizace a s vypnutým infotainmentem. Oboje zbytečně „užírá“ kilowaty, tím spíše, že Epiq zatím nemá tepelné čerpadlo. Klíčem je také rekuperace, plachtění a co nejmenší šlapání na klasický brzdový pedál. Epiq má navíc ovládání jedním pedálem, to znamená zastavení až na nulu třeba na semaforech jen za pomoci plynového pedálu. Letos tuto funkci dostaly i další elektromobily Škoda Auto, Enyaq a následně Elroq se ale dlouho musely obejít bez ní.
Chyběla nám pádla pod volantem na nastavování intenzity rekuperace, která lze mít jen s tříramenným volantem. V Epiqu se standardním dvouramenným volantem je možné měnit jen režim „D“ a „B“ na voliči automatu. V režimu „B“ se pak v menu infotainmentu dá nastavit síla rekuperace včetně zmíněného jednopedálového ovládání.
Důležitým elementem je při samotné soutěži i spolujezdec: musí sledovat předem danou trasu v itineráři a upozornit řidiče na odbočky či některé nečekané nástrahy v podobě uzavírek nebo objížděk.
Zpátky však k samotnému Epiqu, který nás svým chováním překvapil už při prvních jízdách v Rakousku a zkušenost z českých cest to vlastně jen potvrdila. SUV je jízdně jisté, přitom ale komfortní. Změna uspořádání platformy z pohonu zadních na pohon předních kol mu nijak neuškodila. Naopak díky kotoučovým brzdám vzadu a novému brzdovému systému vpředu Epiq zastavuje lépe než jeho větší (a starší) sourozenci.
Připomeňme, že na českém trhu se Škoda Epiq nabízí ve třech verzích: 35 a 40 mají 38,5kWh baterii s maximálním dojezdem 328 kilometrů (odlišují se výkonem a rychlostí nabíjení) a 55 má 55kWh baterii s maximálním dojezdem 442 kilometrů. Na výběr jsou také tři výbavy Essence, Selection a Sportline. Základní cena elektrického SUV je 619 tisíc korun, větší baterka stojí od 779 tisíc korun.
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