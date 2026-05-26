Skoro nekonečná záruka. Mitsubishi chce přesvědčit elektromobilem s jistotou v servisu

Spolupráce mezi Mitsubishi a Renaultem dál utěšeně roste a do nabídky japonské automobilky přihrála další model. Podobně jako u Grandisu jde o rodinný model, tentokrát ale s elektrickým pohonem. Eclipse Cross se od svého originálu snaží vizuálně odlišit a přijíždí opět s nečekaně dlouhou, ale možná trochu ukrytou zárukou.
Jméno Eclipse kdysi bývalo synonymem pro sportovní kupé proslavené mimo jiné prvním dílem série Rychle a zběsile. Před devíti lety Mitsubishi jméno oživilo, ale s přídomkem Cross jej nalepilo nejprve na spalovací a později na plug-in hybridní SUV. Jeho další evoluce už je čistě elektrická, jakkoliv se japonská automobilka snaží napojit na minulost. Třeba tím, že ještě kupé v roce 2001 přijelo jako prototyp v elektrické verzi. V reálných podmínkách ujelo na jedno nabití 400 kilometrů.
Tím by možná trochu překvapivě drželo dlouho krok i s novým Eclipsem Cross, což je vlastně lehce upravený Renault Scenic. Ten má 87kWh baterii a udávaný dojezd až 628 kilometrů. V reálném provozu to bude trochu méně, ale jestli si Mitsubishi umělo správně vybrat, pak jsou to elektromobily právě francouzské značky. Úsporné totiž umí být nejen na papíře, ale i v provozu.
Od Renaultu si novinka půjčuje kromě techniky třeba i dveře, další panely karoserie jsou však jiné. Řeč je o přední masce a světlech, grafice skupinových lamp nebo tvaru víka kufru. Japonec má také v přední části kolem diod denního svícení vždy stříbrně lakovaný panel. Obě auta od sebe tedy velmi snadno odlišíte.
Velikostně rozdíly nehledejte. Eclipse Cross má na délku 4470 mm a mezi nápravami 2785 mm, což zaručuje nadprůměrný vnitřní prostor. I když jen pro pět cestujících. Kufr má 545 litrů, po sklopení zadních sedadel až 1670 litrů.
Zatím jediná dostupná verze má 87kWh baterku, zmíněný dojezd 628 km a je spojená se 160kW elektromotorem pohánějícím přední kola. Maximální dobíjecí výkon je 150 kW, z 15 na 80 procent to však trvá 37 minut: to už je dnes sotva průměr. Naopak potěší možnost 22kW AC nabíjení. Dodávané je za příplatek 32 tisíc korun, standardem je 11kW palubní nabíječka a funkce V2L pro nabíjení externích elektrospotřebičů.
Dále nechybí nastavitelná rekuperace včetně možnosti jednopedálového ovládání a ve výbavě je i tepelné čerpadlo.
Nicméně na rozdíl od Scenicu přiveze Eclipse Cross na podzim do Česka i variantu s menší baterkou. Ta má 60 kWh, Japonci slibují dojezd kolem 400 kilometrů (Renault má 425 km) a samozřejmě i nižší výkon 125 kW. Ruku v ruce s tím ale půjde nižší cena.
Varianta s velkou baterií začíná na 1 158 850 korunách, byť výbava Intense+ už je u tohoto modelu bohatá. Najdete ji ostatně v přiloženém boxu. Oproti Renaultu Scenic je Eclipse Cross o kousek dražší, obdobně vybavený francouzský model totiž stojí 1 124 000 korun.
Výbava Mitsubishi Eclipse Cross
Základní výbava Intense+ (od 1 158 850 Kč) nabízí dvouzónovou automatickou klimatizaci, 12palcový multimediální systém s navigací a službami Google, audio se 6 reproduktory, digitální budíky, vyhřívaná přední sedadla a volant, parkovací senzory vpředu, na bocích a vzadu, 360stupňovou kameru, bezklíčové odemykání a startování, parkovací asistent, sledování mrtvého úhlu, upozornění na dopravu při couvání, adaptivní přední LED světla, tepelné čerpadlo nebo 20palcová litá kola.
Výbava Instyle (od 1 233 850 Kč) přidává panoramatické střešní okno, čalounění umělou kůží, elektrická přední sedadla, masážní sedadlo řidiče nebo audio Harman Kardon s 9 reproduktory.
Podobně nevelký rozdíl je i u vrcholné výbavy Instyle za 1 233 850 korun. Scenic stojí o necelých 30 tisíc korun méně. Mitsubishi má nicméně jeden trumf v rukávu: dlouhou záruku.
Standardně, podobně jako třeba u Grandise, je totiž Eclipse Cross krytý na osm let nebo 160 tisíc kilometrů. Podmínkou udržení tak dlouhé záruky je dodržování předepsaných servisních prohlídek. Ty nastávají jednou za rok nebo 30 tisíc kilometrů. Není to sice rekordně dlouhá záruka, ale jedna z nejdelších na českém trhu zcela určitě.
Renault Scenic nabízí standardně 5 let nebo 100 tisíc kilometrů s možností navýšení na 150 tisíc kilometrů.
