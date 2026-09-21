Škodovka, která konečně dává pocit luxusu. Peaq je nejdražší, za volantem jsme zjistili proč

Velká elektrická SUV až doposud prodejně na českém trhu spíše paběrkovala, časy se ale zřejmě změní. Škoda uvádí svou novou vlajkovou loď Peaq, která už v předprodeji předčila nejedno očekávání. Přitom za volant sedmimístného SUV se novináři dostali až teď. Zanechal vrchol elektrické mladoboleslavské nabídky podobně pozitivní dojmy jako její základ Epiq?
Jen v Česku 790 objednávek na auto s cenou od 1,15 milionu korun a navíc s elektrickým pohonem. Tím spíš, že s ním ještě nikdo nejezdil. Lepší start do života si snad Škoda Peaq ani nemohla přát, což si pochvalují i lidé z mladoboleslavské automobilky. A protože je český trh poměrně specifický, dvě třetiny prodejů ani nepřipadají na základní verzi 60, nýbrž na vrcholnou čtyřkolku 90x s cenou od 1,395 milionu korun.
Právě tu jsme proto zvolili při prvních jízdách v malebném Tyrolsku, kde kolony peaqů a epiqů rozhodně nezůstaly nepovšimnuté. Tím spíše, že Peaq na silnici působí skoro až majestátně. Designový jazyk Modern Solid s hranatými prvky a světlomety ve tvaru písmene T na obou koncích SUV sluší. Opticky nejzajímavějším prvkem je mohutný zadní sloupek s nápisem „Škoda“, naopak muskulaturu pomáhá trochu odlehčit lakování béžovým odstínem Rosewood: ten je mimochodem v Česku nejoblíbenější.
Peaq je o 116 mm delší než Kodiaq, výška a šířka jsou ale prakticky totožné. Na silnici delší karoserii vlastně ani nepoznáte, že ale řídíte opravdu velké auto, prozrazuje prakticky každý detail. Peaq umí navodit dojem luxusu jako žádná jiná aktuální škodovka. Sedí se vysoko, interiér řidiče obklopí, ale díky vertikálně posazené obrazovce, v nabídce doposud neviděné, nevadí jeho pravému kolenu.
Mimochodem obrazovka je zřejmě připravená na to, že by v budoucnu mohla být otočná jako třeba v modelech BYD. Různá videa, kde novináři ještě u zamaskovaných prototypů otáčeli obrazovkou, jste zřejmě viděli. Jde to i u sériového auta, nicméně displej se vždy okamžitě vrátí do původní pozice. Tak třeba s nějakou aktualizací…
Podvozek je komfortně naladěný: delší čas jsme strávili ve verzi s adaptivními tlumiči, projeli jsme ovšem i auto bez nich. Rozdíl tolik patrný nebyl, auto se vždy snaží chovat především komfortně, což ale neznamená zbytečné pohupování nebo rozevlátý jízdní projev. Právě naopak.
Řízení nepostrádá zpětnou vazbu, ale nedá se od něj očekávat jakákoliv sportovní ambice. I na horských silničkách se však Peaq choval jistě a předvídatelně, auto se dobře ovládá a nemá sklony k nedotáčivosti nebo protáčení kol při prudším sešlápnutí plynového pedálu.
U verze 90x se dvěma elektromotory a systémovým výkonem 220 kW by přitom Peaq mohl klidně škubat volantem. To se ale podobně jako v případě malého Epiqu neděje. Tady také jedna důležitá odlišnost, Peaq totiž stojí na klasické, byť dále vylepšené verzi platformy MEB. To znamená v základu pohon zadních kol, u verze 90x zmíněnou čtyřkolku.
Nese to s sebou též jinou brzdovou soustavu, kterou jsme u Epiqu tolik chválili. Vzadu má totiž kvůli rekuperaci velké SUV bubnové brzdy, zároveň postrádá i novou jednotku one-box. Peaq tak sice pořád brzdí dobře, nástup brzd je ale pozvolnější.
Nechybí možnost nastavení rekuperace až do jednopedálového ovládání, abyste však dosáhli na pádla, je potřeba zvolit tříramenný sportovní volant. Jinak se intenzita nastavuje v menu palubního systému. Někomu to vadit nebude, existují ale i řidiči, kteří si s intenzitou v různých jízdních situacích rádi hrají, a absence pádel jim to trochu ztěžuje.
Zmíněných 220 kW i přes pohotovostní hmotnost 2,4 tuny s Peaqem nemá příliš práce a většinu času budete patřit mezi hbité štiky mimoměstského provozu. Ve městě se pak hodí překvapivě malý průměr otáčení na úrovni 9,9 metru u zadokolky a 11,4 metru u čtyřkolky. Menší sourozenci Elroq a Enyaq mají toto číslo nižší jen o kousek. Z 0 na 100 km/h se SUV dostane za 6,7 vteřiny, desetinu navíc přidají dvě sedadla ve třetí řadě, rychlost je omezená na 160 km/h.
Vedle vrcholné specifikace jsme krátce zkusili i základní zadokolku Peaq 60, a ačkoliv je rozdíl ve výkonu citelný – při 150 kW jen na zadní nápravě se vlastně nelze moc divit –, i tak rozhodně nepůsobilo SUV dýchavičně nebo letargicky.
Zpátky však k verzi 90x, která také dostala největší baterku, jakou platforma MEB umožňuje, využitelných má 86 kWh. Škoda uvádí průměrnou spotřebu 15,8 kWh / 100 km a dojezd až 613 kilometrů.
Zcela bez obalu, na tyto hodnoty jsme se na testovací trase dlouhé 180 kilometrů vedoucí po dálnici, městě i okreskách nedostali. Na jejím konci ukazoval palubní počítač hodnotu 21,9 kWh / 100 km, průměr však výrazně zvedlo poměrně prudké stoupání v jejím závěru. Do té doby ukazoval palubní počítač hodnoty kolem 20 kWh / 100 km. Tak jako tak jde o čísla výrazně nad papírovými hodnotami a realisticky by tak Peaq 90x podle toho ujel na jedno nabití kolem 400 kilometrů. Potvrzení ale budeme mít až v domácích podmínkách.
Překvapí však, že koeficient odporu vzduchu je u velkého SUV s hodnotou 0,249 lepší než u výrazně menší a nižší Octavie Combi s hodnotou 0,26. Pomáhají mimo jiné výsuvné kliky dveří: ty se vyklopí automaticky po odemčení, zvládnete to ovšem i manuálně. Kromě toho verze 90x utáhne na kouli až dvě tuny, zadokolky zvládnout o 200 kilo méně.
Zadokolka Peaq 90 s 210 kW má stejnou baterii jako varianta 90x, nicméně na papíře zvládne až 647 kilometrů. Základní Peaq 60, který bude evidentně prodejní Popelkou podobně jako kdysi Enyaq 50, pak má využitelnou kapacitu 59 kWh a udávaný dojezd 459 kilometrů.
Nabíjení je u větší baterie možné výkonem až 199 kW, přičemž z 10 na 80 procent se nabije za 28 minut, u menší baterie je to až 160 kW a z 10 na 80 procent za 27 minut. K tomu je standardem obousměrné nabíjení s funkcí V2L a výkonem až 3,6 kW. Nicméně v rámci prvních jízd jsme rychlost nabíjení neměli možnost vyzkoušet.
Kromě již zmíněného 13,6palcového displeje, který má nový software vycházející z technologie Android Automotive, což znamená navigace s podklady Google nebo možnost stahování externích aplikací, zaujme interiér ještě minimálně dvěma prvky. Středový tunel totiž obsahuje trojici fyzických tlačítek na změnu teploty klimatizace a intenzity větráku. Oproti ostatním elektrickým škodovkám s čistě dotykovým ovládáním vítaná změna.
Mimo to obsahuje středový tunel i dvojici bezdrátových nabíječek s magnetem, chlazením a výkonem 25 W. Druhým prvkem jsou nové desetipalcové budíky, nadále klasicky přehledné a navíc s možností promítnutí celého obrazu z navigace do zorného pole řidiče.
Pochválit musíme ortopedická přední sedadla s výhřevem, ventilací a masáží, která jsou součástí nejvyšší výbavy Exclusive Selection (nebo si za ně lze připlatit). Nebolí z nich záda, poskytují výbornou boční oporu v zatáčkách a jako bonus mají i výsuvnou podporu lýtek. Třeba při nabíjení lze dokonce využít nové relaxační polohy. Výborně hraje taktéž nové prémiové audio Sonos se 16 reproduktory.
Příkladná je hlavně ve druhé řadě sedadel prostornost. Při délce 4874 mm má Peaq rozvor náprav protažený na 2965 mm. To je o 174 mm více než u Kodiaqu. K tomu přidejte posuvná zadní sedadla a výsledkem může být opravdu královský prostor před koleny. Sedm míst je za příplatek 23 tisíc korun, a ačkoliv je tak opět více místa než v Kodiaqu, na o něco větší Hyundai Ioniq 9 už tady Peaq ztrácí. Na druhou stranu podobně velký Peugeot e-5008 v pohodě strčí do kapsy i v sedmi lidech.
Zavazadlový prostor má v sedmimístném uspořádání 299 litrů, v pětimístném 890 litrů a ve dvoumístném 2075 litrů. Je to v podstatě srovnatelné s Kodiaqem. To platí i u verze jen s pěti sedadly, kde má kufr 935 až 2150 litrů. Po složení sedadel vznikne rovná ložná plocha a pod přední kapotou je navíc 37litrový frunk přímo navržený pro uložení krycího plata kufru.
Ceny a výbava - Škoda Peaq
Základní výbava Selection (od 1,15 milionu korun) nabízí třízónovou automatickou klimatizaci, 13,6palcový multimediální systém s navigací, rádio s osmi reproduktory, digitální budíky, přední a zadní parkovací senzory, couvací kameru, vyhřívaná přední sedadla a volant, bezklíčové odemykání a startování, automatické stěrače, 10 airbagů, sledování mrtvých úhlů, LED přední i zadní světla, elektrické víko kufru, funkci V2L nebo 19palcová litá kola.
Sportovní výbava Sportline (od 1,45 milionu korun) přidává černé doplňky karoserie, sportovní sedadla, pedály a tříramenný volant s pádly rekuperace, elektrická přední sedadla, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, 360stupňovou kameru, podsvícenou čelní masku, Matrix LED světla, digitální klíč nebo 20palcová kola.
Luxusní výbava Exclusive Selection (od 1,525 milionu korun) má oproti základu navíc elektricky ovládaná ortopedická přední sedadla s ventilací, vyhříváním, masáží a polštáři na opěrkách hlav, audio Sonos se 16 reproduktory, průhledový displej s rozšířenou realitou, vyhřívaná zadní sedadla a čelní sklo, kožené čalounění, sportovní volant s pádly rekuperace, 360stupňovou kameru, automatické parkování, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, adaptivní tlumiče, podsvícenou masku, Matrix LED světla, digitální klíč, tepelné čerpadlo, metalízu nebo 20palcová litá kola.
Škoda Peaq, která se vyrábí v Mladé Boleslavi, se prodává od zmíněných 1,15 milionu korun za verzi 60, verze 90 startuje na 1,325 milionech korun a verze 90x na 1,395 milionu korun. K dispozici jsou tři výbavy včetně sportovní Sportline, pouze vrcholný model Exclusive Selection má ve výbavě tepelné čerpadlo nové generace. Další varianty za něj musí připlácet 30 500 korun.
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