Škoda zveřejnila ceny nejdostupnějšího elektromobilu. Na nejlevnější Epiq se ale bude čekat

Škoda Auto stanovila první ceny nového elektrického modelu Epiq pro český trh. Základní verze nejsilnější varianty vyjde na 772 tisíc korun, vyšší výbavy na 869 a 923 tisíc. Nejlevnější verze se má objevit až později a tu si Škodovka cení na 619 tisíc korun.
Škoda Auto zveřejnila české ceny nového elektromobilu Epiq, který se představil v úterý ve Švýcarsku na světové premiéře. Startuje se zaváděcí cenou od 772 tisíc korun pro základní výbavu Essence Start, verze Selection Start má stát 869 tisíc korun a limitovaná vrcholná varianta First Edition 923 tisíc korun.
Epiq tak bude na startu prodeje stát přesně o 110 tisíc korun méně než aktuálně nejlevnější vetší elektrický model Elroq 60. Je však potřeba připomenout, že automobilka před nedávnem vyřadila z nabídky nejlevnější variantu Elroq 50 za 799 tisíc korun.
„Jde o úvodní ceny platné při zahájení prodeje po světové premiéře,“ řekl vedoucí českého trhu Jiří Maláček. Jak dlouho má tato „zaváděcí“ cena platit, české zastoupení na dotaz nekomentovalo.
Automobilka zároveň počítá s tím, že později nabídku rozšíří o levnější verze s menší baterií. Základní varianta Epiq 35 má podle Maláčka začínat na 619 tisících korunách. Škoda se tak neodklonila od dlouho proklamovaného oznámení, že by její nejmenší elektromobil měl stát okolo 25 tisíc eur, tedy zhruba 600 tisíc korun.
Do prodeje se ale dostane až s odstupem několika měsíců. „Pravděpodobně v listopadu či zkrátka obecně ve čtvrtém čtvrtletí roku, kdy začne výroba menších bateriových verzí 35 a 40,“ dodal Maláček.
První varianta, která tedy půjde na trh, bude Epiq 55 s výkonem 155 kW a baterií o kapacitě 55 kWh. Dojezd má dosahovat 440 kilometrů. Objednávky se otevřely se zmíněnou světovou premiérou a první dodávky zákazníkům mají následovat po létě, tedy po prázdninách.
Následně má Škoda postupně rozšiřovat nabídku o slabší verze 35 a 40, které pracují s baterií o kapacitě 38 kWh a liší se výkonem. Tyto varianty mají přijít v průběhu následujících měsíců po startu prodeje. Vrcholná verze s baterií s chemií nikl-mangan-kobalt má podle automobilky zvládnout rychlonabíjení zhruba za 23 minut, slabší varianty s LFP (lithium-železo-fosfát) akumulátorem jsou při dobíjení přibližně o 10 minut pomalejší.
Základní varianta Essence má obsahovat klimatizaci, LED světlomety s dálkovým asistentem a infotainment s 13“ displejem.
„Dle našich statistik prodejů u větších modelů Elroq a Enyaq se ale potvrzuje, že zákazníci v praxi nejčastěji volí verze s větší baterií a vyšší výbavou, což ovlivnilo i skladbu nabídky u současných modelů. Dá se odhadovat, že nejinak tomu bude i v případě Epiqu. Nechceme zatím příliš predikovat, ale odhadujeme, že varianta 55 bude tvořit zpočátku polovinu prodejů všech verzí,“ komentuje šéf českého trhu.
Současně ale odhaduje, že to bude nejprodávanější elektromobil Škody mezi soukromými osobami. „Čtvrtinu prodejů by mohly zajistit domácnosti,“ míní.
Největší elektromobil Škody
Vedle Epiqu připravuje Škoda také největší elektrický model Peaq. Ten má dorazit krátce po Epiqu, přičemž světová premiéra je plánována na přelom června a července. Do konce roku má následovat zahájení prodeje a první dodávky zákazníkům.
Cenově má být tento model podle Maláčka posazen přibližně o 15 procent nad současnou úroveň značky. Přesné ceny zatím automobilka nezveřejnila.
Škoda zároveň uvádí, že Epiq i Peaq mají rozšiřovat dosud slabě obsazené segmenty elektromobilního trhu. Ten je podle dat v Česku zatím za první čtyři měsíce roku na úrovni 6,2 procenta všech nových registrací. Největší část prodejů tvoří modely ve střední a vyšší střední třídě, zatímco menší a levnější elektrická auta jsou dosud zastoupená minimálně.
Automobilka očekává, že struktura trhu se bude postupně měnit s tím, jak budou přicházet nové modely a jak poroste dostupnost nabíjení. V Česku je nyní k dispozici více než 9 tisíc veřejných dobíjecích bodů, z toho přibližně tisíc tvoří rychlonabíječky s výkonem nad 150 kW.
Elektrická nabídka značky se tak ještě letos rozroste na čtyři hlavní modely odstupňované velikostí a cenou. „Nechceme, aby nové modely kanibalizovaly stávající prodeje, ale aby vytvářely nové tržní segmenty. Epiq se stane klíčovým modelem pro rozšíření elektrické mobility v nižších cenových segmentech, zatímco větší model Peaq posílí horní část nabídky,“ dodává Maláček.
Nároďák jako žádný jiný. Na Čechy číhá i rodák ze země, kterou hokej neeviduje
Fryclund, De Luca, Spornberger, Bradley. Z tohoto výčtu ze soupeřovy soupisky běžný divák těžko vydedukuje, proti komu Češi vlastně budou ve středu hrát. Konec napínání: Je to Itálie. Její tým se na hokejovém mistrovství světa vymyká všem ostatním.
ŽIVĚ Trumpův emisar Witkoff míří opět do Moskvy. "Proč jen tam?" diví se Zelenskyj
Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff, který vede jednání o ukončení války Ruska proti Ukrajině, v nejbližší době navštíví Rusko. Podle ruské státní agentury TASS to uvedl zmocněnec ruského prezidenta Vladimira Putina pro investice Kirill Dmitrijev.
Berlínská nemocnice přijala Američana, který se nakazil v Kongu ebolou
Berlínská nemocnice Charité přijala ve středu do péče Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Zvláštní letadlo přistálo na mezinárodním letišti u německé metropole krátce po půlnoci. Na izolační jednotku pacienta doprovodilo šest desítek policistů. Epidemie eboly, která propukla v Kongu a rozšířila se do sousední Ugandy, si už vyžádala přes 100 obětí.
Muže s podezřením na ebolu přijme Bulovka, schválil to ministr. Příznaky nemá, míní hygienici
O přijetí Američana s podezřením na nákazu ebolou rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po konzultaci s vládou. Ve středu ráno to sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví (MZd) Naďa Chattová. Podle hlavní hygieničky Barbory Mackové má ČR nastavená pro transport pacientů s velmi nakažlivými nemocemi nastavená pravidla.
„Otevřel třináctou komnatu.“ Babišův tah generálem oživil starou Zůnovu ránu
Způsob, jakým vláda Andreje Babiše postupuje při výběru nového náčelníka generálního štábu, překračuje zaběhnutá pravidla a standardy. Volba Miroslava Hlaváče navíc komplikuje práci ministra obrany Jaromíra Zůny. Nejen proto, že jeho slovo nemělo v procesu žádnou váhu. S případným nástupem Hlaváče se totiž před Zůnou otevírá sedm let stará kapitola, na niž by nejradši zapomněl.