Škoda drtí nový Hyundai základní cenou. Zjistili jsme, jestli je ale Epiq skutečně levnější

Škoda už úspěšně zahájila prodej Epiqu, Volkswagen nedávno otevřel objednávky na ID. Cross. Teď se svým levným, ale přitom dostatečně prostorným elektromobilem přispěchalo i Hyundai. Ioniq 3 nabízí nečekaně velký kufr i spoustu místa vzadu a cenou se snaží být českému SUV maximálně blízko. Ale daří se mu to? Detailně jsme obě auta porovnali a výsledek možná leckoho překvapí.
Hyundai Ioniq 3 - od 719 990 korun
Už v červnu jsme se poprvé mohli přesvědčit, že Hyundai Ioniq 3 má na nejbližší konkurenci, kterou je i Škoda Epiq, solidně nabito. Nabízí totiž při podobné délce výrazně delší rozvor náprav a srovnatelně velký kufr. V řeči čísel: délka Ioniqu 3 je 4155 mm, rozvor náprav z toho ukrajuje 2680 mm a kufr má objem 441 litrů. Pomáhá tomu hlavně obrovský 119litrový box pod podlahou, kam se (s nadsázkou) vejde dokonce i dospělý člověk.
Teď se k rozměrům přidává i údaj nejdůležitější. Základní cena je v akci 719 990 korun, kdo využije značkové financování, srazí si ji ještě o dalších 50 tisíc korun. To je mimochodem plošná sleva při financování pro všechny verze, v následující tabulce ale zahrnutá není. Pokud hledáte srovnání s Epiqem, přeskočte rovnou na další stránku.
Ceník - Hyundai Ioniq 3
Standard range
Long range
Select
719 990 Kč
819 990 Kč
Trend
799 990 Kč
899 990 Kč
Prime
—
1 029 990 Kč
N Line
—
979 990 Kč
N Line Evo
—
1 059 990 Kč
Na výběr jsou verze Standard Range a Long Range, vždy s pohonem předních kol. První jmenovaná má elektromotor o výkonu 108 kW, k tomu baterku s kapacitou 42 kWh a dojezd až 344 kilometrů. Druhá jmenovaná má elektromotor o výkonu 99,5 kW, baterku s kapacitou 61 kWh a dojezd až 497 kilometrů.
V duchu nejlepších tradic má Ioniq 3 hned pět výbavových stupňů. Co nabízí, obsahuje vložený box, vypíchněme ale některé zajímavosti. Třeba tepelné čerpadlo je standardem až od třetího stupně Prime. V základní výbavě Select chybí úplně, Trend ho má za 25 tisíc korun.
Výbava Hyundai Ioniq 3
Základní stupeň Select obsahuje dvouzónovou automatickou klimatizaci, multimediální systém s 12,9palcovou obrazovkou, rádio se šesti reproduktory, couvací kameru, přední a zadní parkovací senzory, bezklíčové odemykání a startování, adaptivní tempomat, sledování mrtvých úhlů, upozornění na dopravu při couvání, diodová přední světla nebo 16palcová litá kola. Výbava Trend přidává 9,9palcový digitální přístrojový štít, vyhřívání volantu a předních sedadel, sklopná zrcátka, zatmavená zadní boční okna, jednodotyková elektrická přední okna, předehřev baterie nebo 17palcová litá kola.
Výbava Prime přidává navigaci se 14,6palcovou obrazovkou, audio Bose s osmi reproduktory, 360stupňovou kameru, dálkově ovládané parkování, asistent jízdy po dálnici, kamerové sledování mrtvých úhlů, digitální klíč, polohovatelná zadní opěradla, tepelné čerpadlo, 22kW palubní nabíječku, funkci V2L, Matrix LED přední světla, akustická skla nebo 18palcová litá kola.
Provedení N Line má sportovně laděné doplňky karoserie včetně černých detailů nebo 18palcových kol a oproti výbavě Trend přidává navigaci se 14,6palcovou obrazovkou, 360stupňovou kameru, dálkově ovládané parkování, asistent jízdy po dálnici, kamerové sledování mrtvých úhlů, polohovatelná zadní opěradla nebo tepelné čerpadlo. Verze N Line Evo má navíc Matrix LED přední světla, audio Bose s osmi reproduktory, digitální klíč, akustická skla, 22kW palubní nabíječku, funkci V2L nebo 19palcová litá kola.
Připlatit si lze za rychlejší 22kW palubní nabíječku (standardem je 11kW a samozřejmě DC, která zvládne doplnit kapacitu z 10 na 80 procent zhruba za 30 minut) v paketu s funkcí V2L. Ten stojí 35 tisíc u výbavy Trend a N Line, případně je standardem u výbavy Prime a N Line Evo. Vždy je navíc povinnost kombinovat rychlejší nabíjení s tepelným čerpadlem. Také úzký digitální přístrojový panel není součástí všech verzí, standardně ho má až druhá nabízená výbava Trend. Platí to i pro předehřev baterky.
Na další stránce najdete srovnání se Škodou Epiq.
Hyundai Ioniq 3 - od 719 990 korun
Už v červnu jsme se poprvé mohli přesvědčit, že Hyundai Ioniq 3 má na nejbližší konkurenci, kterou je i Škoda Epiq, solidně nabito. Nabízí totiž při podobné délce výrazně delší rozvor náprav a srovnatelně velký kufr. V řeči čísel: délka Ioniqu 3 je 4155 mm, rozvor náprav z toho ukrajuje 2680 mm a kufr má objem 441 litrů. Pomáhá tomu hlavně obrovský 119litrový box pod podlahou, kam se (s nadsázkou) vejde dokonce i dospělý člověk.
Teď se k rozměrům přidává i údaj nejdůležitější. Základní cena je v akci 719 990 korun, kdo využije značkové financování, srazí si ji ještě o dalších 50 tisíc korun. To je mimochodem plošná sleva při financování pro všechny verze, v následující tabulce ale zahrnutá není. Pokud hledáte srovnání s Epiqem, přeskočte rovnou na další stránku.
Ceník - Hyundai Ioniq 3
Standard range
Long range
Select
719 990 Kč
819 990 Kč
Trend
799 990 Kč
899 990 Kč
Prime
—
1 029 990 Kč
N Line
—
979 990 Kč
N Line Evo
—
1 059 990 Kč
Na výběr jsou verze Standard Range a Long Range, vždy s pohonem předních kol. První jmenovaná má elektromotor o výkonu 108 kW, k tomu baterku s kapacitou 42 kWh a dojezd až 344 kilometrů. Druhá jmenovaná má elektromotor o výkonu 99,5 kW, baterku s kapacitou 61 kWh a dojezd až 497 kilometrů.
V duchu nejlepších tradic má Ioniq 3 hned pět výbavových stupňů. Co nabízí, obsahuje vložený box, vypíchněme ale některé zajímavosti. Třeba tepelné čerpadlo je standardem až od třetího stupně Prime. V základní výbavě Select chybí úplně, Trend ho má za 25 tisíc korun.
Výbava Hyundai Ioniq 3
Základní stupeň Select obsahuje dvouzónovou automatickou klimatizaci, multimediální systém s 12,9palcovou obrazovkou, rádio se šesti reproduktory, couvací kameru, přední a zadní parkovací senzory, bezklíčové odemykání a startování, adaptivní tempomat, sledování mrtvých úhlů, upozornění na dopravu při couvání, diodová přední světla nebo 16palcová litá kola. Výbava Trend přidává 9,9palcový digitální přístrojový štít, vyhřívání volantu a předních sedadel, sklopná zrcátka, zatmavená zadní boční okna, jednodotyková elektrická přední okna, předehřev baterie nebo 17palcová litá kola.
Výbava Prime přidává navigaci se 14,6palcovou obrazovkou, audio Bose s osmi reproduktory, 360stupňovou kameru, dálkově ovládané parkování, asistent jízdy po dálnici, kamerové sledování mrtvých úhlů, digitální klíč, polohovatelná zadní opěradla, tepelné čerpadlo, 22kW palubní nabíječku, funkci V2L, Matrix LED přední světla, akustická skla nebo 18palcová litá kola.
Provedení N Line má sportovně laděné doplňky karoserie včetně černých detailů nebo 18palcových kol a oproti výbavě Trend přidává navigaci se 14,6palcovou obrazovkou, 360stupňovou kameru, dálkově ovládané parkování, asistent jízdy po dálnici, kamerové sledování mrtvých úhlů, polohovatelná zadní opěradla nebo tepelné čerpadlo. Verze N Line Evo má navíc Matrix LED přední světla, audio Bose s osmi reproduktory, digitální klíč, akustická skla, 22kW palubní nabíječku, funkci V2L nebo 19palcová litá kola.
Připlatit si lze za rychlejší 22kW palubní nabíječku (standardem je 11kW a samozřejmě DC, která zvládne doplnit kapacitu z 10 na 80 procent zhruba za 30 minut) v paketu s funkcí V2L. Ten stojí 35 tisíc u výbavy Trend a N Line, případně je standardem u výbavy Prime a N Line Evo. Vždy je navíc povinnost kombinovat rychlejší nabíjení s tepelným čerpadlem. Také úzký digitální přístrojový panel není součástí všech verzí, standardně ho má až druhá nabízená výbava Trend. Platí to i pro předehřev baterky.
Na další stránce najdete srovnání se Škodou Epiq.
Hyundai Ioniq 3 vs. Škoda Epiq
Škoda Epiq bude na českém trhu nejvážnější rival Ioniqu 3. Základní cenou český zástupce toho korejského drtí: Epiq by měl začínat na 619 tisících korunách s dojezdem 315 kilometrů, zatímco Ioniq 3 stojí od 719 990 korun s dojezdem 344 kilometrů. Jenže základní Epiq se zatím nenabízí, stejné je to i s prostřední variantou s výkonem 99 kW za 659 tisíc korun, takže je potřeba zatím Škodu srovnávat s Hyundaiem jen ve verzích s největší baterkou.
U Škody Epiq to znamená variantu s výkonem 155 kW, 55kWh akumulátorem a dojezdem 441 kilometrů za cenu od 779 tisíc korun. U Hyundaie Ioniq 3 je srovnatelná verze s výkonem 99,5 kW, 61kWh baterií a dojezdem 497 kilometrů za cenu od 819 990 korun.
Korejský model je tedy nejen o něco dražší, ale i slabší, nicméně díky větší baterii ujede papírově o 56 kilometrů více. Má také o 79 mm delší rozvor náprav než Epiq, ale o 34 litrů menší základní objem kufru. Megaboxu pod podlahou navzdory. Epiq má navíc 25litrový frunk vpředu, to Hyundai nenabízí.
Škoda by měla mít lepší nabíjecí křivku; z 10 na 80 procent jí to zabere 24 minut, u Hyundaie stejnou kapacitu doplní baterka za 30 minut. Výhodou Ioniqu 3 bude možnost zaplatit si za rychlejší 22kW palubní nabíječku, Škoda má vždy jen 11kW.
Oba modely mají funkci V2L, ale shodně jen ve vyšších výbavách. Ani Epiq nemá standardně tepelné čerpadlo, doposud také chybí informace, jak vysoký za něj bude příplatek. Dodávat by se měl až k pozdějšímu datu.
Hyundai Ioniq 3 vs. Škoda Epiq
Ioniq 3 Long Range Select
Epiq 55 Essence Start
Výkon
99,5 kW
155 kW
Dojezd
497 km
441 km
Rozměry (d/š/v)
4155/1800/1505 mm
4171/1798/1581 mm
Rozvor náprav
2680 mm
2601 mm
Kufr
441 l
475/1345 + 25 l
Cena od
819 990 Kč
779 000 Kč
Počet airbagů
7
7
Sledování mrtvých úhlů
ano
ano
Adaptivní tempomat
ano
ano
Klimatizace
dvouzónová automatická
jednozónová automatická
Rádio
12,9 palce + 6 repro
13 palců + 4 repro
Budíky
—
digitální, 5 palců
Parkovací senzory
vpředu a vzadu + couvací kamera
vzadu
Volant
multifunkční s umělou kůží
kožený multifunkční
Odemykání/startování
bezklíčkové/tlačítkem
dálkové centrální/tlačítkem
Světla
LED vpředu i vzadu
LED vpředu i vzadu
Kola
16 palců, litá
17 palců, ocelová s kryty
Ioniq 3 tak nabídne v základu za více peněz o kousek více muziky včetně předních parkovacích senzorů nebo couvací kamery. Pokud budete u Epiqu tyto prvky, stejně jako třeba druhou zónu klimatizace, litá kola, bezklíčové odemykání a startování nebo vyhřívání předních sedadel a volantu chtít, musíte do vyšší výbavy Selection Start za 869 tisíc korun, případně mezi příplatky: kamera a přední parkovací senzory včetně bezklíčového odemykání a startování a dalších věcí stojí v paketu 25 700 korun, druhá zóna klimatizace, dva extra reproduktory nebo vyhřívání sedadel a volantu stojí v paketu 15 tisíc korun. Jinými slovy, když Epiq dovybavíte, bude stát vlastně dost podobně jako Ioniq 3.
Na další stránce se podívejte na srovnání Ioniqu 3 s dalšími malými elektromobily.
Nejlevnější malé elektromobily na trhu
Hyundai Ioniq 3 vstupuje do mimořádně konkurenčního prostředí malých elektromobilů, kam hlavně kvůli koncernu VW v posledních měsících přibylo hned několik rivalů. Kromě kvartetu Raval, Epiq, ID. Polo a ID. Cross tam patří třeba i Renaulty 4 a 5, Fiat Grande Panda, Ford Puma Gen-E nebo třeba dvojice Suzuki eVitara a Toyota Urban Cruiser.
Základní ceny vybraných malých elektromobilů
Model
Výkon
Dojezd
Cena od
Hyundai Ioniq 3
107 kW
344 km
719 990 Kč
Citroën ë-C3
83 kW
323 km
594 900 Kč
Cupra Raval
85 kW
330 km
649 900 Kč
Dongfeng Box
70 kW
337 km
639 000 Kč
Fiat Grande Panda Electric
83 kW
320 km
549 900 Kč
Fiat 600e
115 kW
406 km
699 900 Kč
Ford Puma Gen-E
123 kW
417 km
689 000 Kč
JAC E30X
100 kW
374 km
585 900 Kč
Kia EV2
108 kW
312 km
634 980 Kč
Nissan Micra
90 kW
317 km
599 000 Kč
Opel Corsa Electric
100 kW
357 km
739 990 Kč
Opel Mokka Electric
115 kW
403 km
809 990 Kč
Peugeot e-208
100 kW
362 km
689 000 Kč
Peugeot e-2008
115 kW
405 km
755 000 Kč
Renault 5
90 kW
312 km
679 000 Kč
Renault 4
90 kW
308 km
729 000 Kč
Suzuki eVitara
106 kW
346 km
747 500 Kč
Škoda Epiq
85 kW
315 km
619 000 Kč
Toyota Urban Cruiser
106 kW
344 km
809 000 Kč
Volkswagen ID. Polo
85 kW
323 km
619 000 Kč
Volkswagen ID. Cross
85 kW
317 km
691 000 Kč
Do přehledu jsme schválně zahrnuli jak klasické malé hatchbacky, tak i malá SUV, protože Ioniq 3 stojí tak někde na jejich pomezí. A cenou se rozhodně nepodbízí, což dobře vynikne třeba ve srovnání s Fordem Puma, který dojede dál, má vyšší výkon, a přesto stojí o 30 tisíc korun méně. Ioniq 3 je dražší i než kompletní kvartet koncernu VW, byť pravda s delším dojezdem a vyšším výkonem. A základní ID. Cross bude k objednání až od října, Ioniq 3 objednáte u dealerů už teď.
Dražší než Hyundai je Renault 4, naopak Renault 5 vychází levněji a o velmi atraktivně naceněném Nissanu Micra - až na design autě stejném jako R5 - nemluvě. Zajímavý je pohled do vlastní stáje, protože sice o chlup menší Kia EV2, ovšem se stejnou technikou, ale kratším dojezdem kvůli horší aerodynamice je i díky letní akční slevě významně dostupnější než Ioniq 3.
Na další stránce se podívejte na srovnání s dalšími modely Hyundai.
Interní rivalita hned od začátku
V nabídce Hyundaie se Ioniq 3 zařadí přesně mezi již zavedenu dvojici elektromobilů, menší Inster a větší Konu Electric. Inster má na délku 3825 mm, mezi nápravami 2580 mm a do kufru se mu vleze díky posuvným zadním sedadlům 280 až 351 litrů, Kona Electric měří 4355 mm, mezi nápravami má 2660 mm a do kufru se jí vejde 466 litrů zavazadel. Velmi paradoxně má kratší Ioniq 3 delší rozvor než Kona a jen o chlup menší kufr. V případě Insteru už je rozdíl propastnější.
Velikostí i cenou se Ioniq 3 řadí mezi tuto dvojici. Inster stojí v základu 599 990 korun, o 120 tisíc korun méně než Ioniq 3. Přitom má také 42kWh baterii s dojezdem 327 km, ale také pouze 71 kW. Kona Electric začíná na 749 990 korunách, a je tedy naopak o 30 tisíc korun dražší. Má ale větší 48,6kWh baterku s dojezdem 380 km a výkon 99 kW.
Dodejme, že Inster se nabízí i s 49kWh akumulátorem a dojezdem 370 km za nejméně 644 990 korun a Kona se nabízí s 64,8kWh akumulátorem a dojezdem 510 km za nejméně 849 990 korun. I u delšího dojezdu je tedy mezi všemi třemi auty cenový rozdíl.
A co benzinová alternativa? Tady má Ioniq 3 nejblíže k nošovické i30, která je delší, ale s 2650 mm má také o 30 mm kratší rozvor náprav. I zavazadlový prostor se základními 395 litry je u spalovacího auta menší. Hyundai i30 pak stojí od 474 990 korun s 85kW přeplňovaným litrovým tříválcem a manuální převodovkou. Rozdíl je tedy skutečně propastný. Nejdostupnější provedení s automatem, které už má čtyřválec se 110 kW, stojí od 604 990 korun: pořád tedy o 115 tisíc méně než nejlevnější Ioniq 3.
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