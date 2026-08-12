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Elektromobilita

Škoda drtí nový Hyundai základní cenou. Zjistili jsme, jestli je ale Epiq skutečně levnější

Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek

Škoda už úspěšně zahájila prodej Epiqu, Volkswagen nedávno otevřel objednávky na ID. Cross. Teď se svým levným, ale přitom dostatečně prostorným elektromobilem přispěchalo i Hyundai. Ioniq 3 nabízí nečekaně velký kufr i spoustu místa vzadu a cenou se snaží být českému SUV maximálně blízko. Ale daří se mu to? Detailně jsme obě auta porovnali a výsledek možná leckoho překvapí.

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Hyundai Ioniq 3 - od 719 990 korun

Hyundai Ioniq 3
Hyundai Ioniq 3Foto: Hyundai
Hyundai Ioniq 3
Hyundai Ioniq 3Foto: Hyundai

Už v červnu jsme se poprvé mohli přesvědčit, že Hyundai Ioniq 3 má na nejbližší konkurenci, kterou je i Škoda Epiq, solidně nabito. Nabízí totiž při podobné délce výrazně delší rozvor náprav a srovnatelně velký kufr. V řeči čísel: délka Ioniqu 3 je 4155 mm, rozvor náprav z toho ukrajuje 2680 mm a kufr má objem 441 litrů. Pomáhá tomu hlavně obrovský 119litrový box pod podlahou, kam se (s nadsázkou) vejde dokonce i dospělý člověk.

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Teď se k rozměrům přidává i údaj nejdůležitější. Základní cena je v akci 719 990 korun, kdo využije značkové financování, srazí si ji ještě o dalších 50 tisíc korun. To je mimochodem plošná sleva při financování pro všechny verze, v následující tabulce ale zahrnutá není. Pokud hledáte srovnání s Epiqem, přeskočte rovnou na další stránku.

Ceník - Hyundai Ioniq 3


Standard range

Long range

Select

719 990 Kč

819 990 Kč

Trend

799 990 Kč

899 990 Kč

Prime

1 029 990 Kč

N Line

979 990 Kč

N Line Evo

1 059 990 Kč

Na výběr jsou verze Standard Range a Long Range, vždy s pohonem předních kol. První jmenovaná má elektromotor o výkonu 108 kW, k tomu baterku s kapacitou 42 kWh a dojezd až 344 kilometrů. Druhá jmenovaná má elektromotor o výkonu 99,5 kW, baterku s kapacitou 61 kWh a dojezd až 497 kilometrů.

V duchu nejlepších tradic má Ioniq 3 hned pět výbavových stupňů. Co nabízí, obsahuje vložený box, vypíchněme ale některé zajímavosti. Třeba tepelné čerpadlo je standardem až od třetího stupně Prime. V základní výbavě Select chybí úplně, Trend ho má za 25 tisíc korun.

Výbava Hyundai Ioniq 3

Základní stupeň Select obsahuje dvouzónovou automatickou klimatizaci, multimediální systém s 12,9palcovou obrazovkou, rádio se šesti reproduktory, couvací kameru, přední a zadní parkovací senzory, bezklíčové odemykání a startování, adaptivní tempomat, sledování mrtvých úhlů, upozornění na dopravu při couvání, diodová přední světla nebo 16palcová litá kola. Výbava Trend přidává 9,9palcový digitální přístrojový štít, vyhřívání volantu a předních sedadel, sklopná zrcátka, zatmavená zadní boční okna, jednodotyková elektrická přední okna, předehřev baterie nebo 17palcová litá kola.

Výbava Prime přidává navigaci se 14,6palcovou obrazovkou, audio Bose s osmi reproduktory, 360stupňovou kameru, dálkově ovládané parkování, asistent jízdy po dálnici, kamerové sledování mrtvých úhlů, digitální klíč, polohovatelná zadní opěradla, tepelné čerpadlo, 22kW palubní nabíječku, funkci V2L, Matrix LED přední světla, akustická skla nebo 18palcová litá kola.

Provedení N Line má sportovně laděné doplňky karoserie včetně černých detailů nebo 18palcových kol a oproti výbavě Trend přidává navigaci se 14,6palcovou obrazovkou, 360stupňovou kameru, dálkově ovládané parkování, asistent jízdy po dálnici, kamerové sledování mrtvých úhlů, polohovatelná zadní opěradla nebo tepelné čerpadlo. Verze N Line Evo má navíc Matrix LED přední světla, audio Bose s osmi reproduktory, digitální klíč, akustická skla, 22kW palubní nabíječku, funkci V2L nebo 19palcová litá kola.

Připlatit si lze za rychlejší 22kW palubní nabíječku (standardem je 11kW a samozřejmě DC, která zvládne doplnit kapacitu z 10 na 80 procent zhruba za 30 minut) v paketu s funkcí V2L. Ten stojí 35 tisíc u výbavy Trend a N Line, případně je standardem u výbavy Prime a N Line Evo. Vždy je navíc povinnost kombinovat rychlejší nabíjení s tepelným čerpadlem. Také úzký digitální přístrojový panel není součástí všech verzí, standardně ho má až druhá nabízená výbava Trend. Platí to i pro předehřev baterky.

Na další stránce najdete srovnání se Škodou Epiq.

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