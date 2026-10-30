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Elektromobilita

„Situace je vážná,“ řekl šéf Volkswagenu. Kvůli penězům se zastavil vývoj důležitého modelu

Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek
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Problémy Volkswagenu jsou možná větší, než je na první pohled patrné. Poprvé od koronavirové pandemie se totiž koncern dostal do červených čísel a jeho provozní zisk za prvních devět měsíců letošního roku klesl skoro o 99 procent. Do toho teď navíc musí přerušit vývoj jednoho z nejdůležitějších modelů. Zkrátka na něj nemá peníze.

Silueta deváté generace Volkswagenu Golf.
Silueta deváté generace Volkswagenu Golf.Foto: IG Metall / Volkswagen
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Když letos na jaře zaměstnanci závodu Volkswagenu ve Wolfsburgu viděli poprvé siluetu deváté generace Golfu, která bude čistě elektrická, vyvolalo to prý mezi nimi bouřlivý potlesk. To je emoce, které se jinak německému koncernu i stejnojmenné značce letos moc nedostává. Převládají dohady o budoucnosti, nejistota a zklamání. Uběhlo navíc jen několik měsíců a zdá se, že už ani Golf Volkswagenu radost nepřinese.

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Na intranetu značky se totiž v pátek objevil rozhovor se šéfem značky Volkswagen Thomasem Schäferem, z něhož cituje agentura Reuters. A veselé čtení to není, protože Schäfer přiznává, že vývoj ID. Golfu byl v současnosti pozastaven. „Zkrátka si to teď nemůžeme dovolit,“ řekl napřímo šéf VW. Cílem prý je, aby se vývoj rozjel co nejdříve to půjde.

Továrna ve Wolfsburgu je zkrátka příliš drahá, jen letos je ve schodku 300 milionů euro. A protože Volkswagen musí v rámci restrukturalizace šetřit, dopadlo to i na jeho hlavní závod. „Situace je vážná,“ řekl Schäfer. „A jedna věc je jasná, i rychlý sprint by nám teď pomohl,“ dodal k tomu, že snižování nákladů je běh na dlouhou trať.

Zpráva o pozastavení vývoje jednoho z nejdůležitějších modelů přichází ve chvíli, kdy koncern Volkswagen zveřejnil finanční výsledky za prvních devět měsíců letošního roku. Počítáme-li všechny značky, klesl koncernu provozní zisk na 0,1 miliardy euro, tedy skoro o 99 procent. Mohou za to mimořádné položky, stejně jako špatná situace v Číně nebo prodej většího množství elektroaut, na nichž zatím automobilka nevydělává tolik.

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Samotnému Volkswagenu, respektive jeho divizi osobních aut, se v prvních devíti měsících propadl provozní zisk o 45 procent na 0,8 miliardy euro. Za samotné třetí čtvrtletí se ale značce VW propadl provozní zisk poprvé od vypuknutí koronavirové pandemie v roce 2020 do červených čísel, konkrétně skončil ve ztrátě 181 milionů eur.

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Šetřit se tedy musí napříč celý koncernem, ostatně podle Schäfera jsou třeba závody ve Cvikově a Emdenu (spolu s Hannoverem a Necraksulmem ohrožené zavřením) na dobré cestě své náklady snížit. Dodejme, že v první jmenované továrně koncem října spustili linku na recyklaci starých aut a znovupoužití komponentů a surových materiálů.

Deník Handelsblatt zveřejnil i reakci odborů Volkswagenu na zastavení vývoje ID. Golfu. Podle nich to totiž nutně nemusí znamenat odložení uvedení auta původně plánované na počátek 30. let. „Nicméně zastavení vývoje jen dále ukazuje, jak napjatá finanční situace firmy skutečně je,“ uvedli zástupci odborů.

Připomeňme, že základem ID. Golfu bude nová 800V elektrická platforma SSP, která nahradí současný základ MEB. Stejnou techniku dostane i budoucí elektrické kombi Škoda Auto vycházející z konceptu Vision O.

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