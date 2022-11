Silniční daň budou v Británii muset platit i elektromobilisté, skončí jim úleva

Majitelé elektromobilů měli doposud ve Velké Británii výjimku a nemuseli platit silniční daň. To se od roku 2025 změní. Tamní vláda hledá cesty, jak si zajistit finance do státní pokladny s tím, jak se prodej elektrovozů postupně zvyšuje.

Majitelé elektromobilů budou muset ve Velké Británii platit silniční daň stejně jako ti, kteří vlastní vozy se spalovacími motory. Změnu oznámil minulý týden britský ministr financí Jeremy Hunt v rámci opatření, která přinášejí zvýšení daní a škrty ve výdajích v hodnotě miliard liber, uvádí BBC. Hunt v prohlášení upřesnil, že Británie zavede silniční daň na elektromobily od roku 2025. Ukončí tím výjimku, v rámci níž měla tato auta osvobození od placení, aby se prodej aut s nulovými emisemi rozšířil.

"Protože OBR (Office for Budget Responsibility, v překladu Úřad pro rozpočtovou odpovědnost) předpovídá, že polovina všech prodaných nových vozidel bude do roku 2025 elektrická, rozhodl jsem se, že od té doby již nebudou elektromobily osvobozeny od povinnosti platit silniční daň," okomentoval rozhodnutí britský ministr financí.

Bateriová elektrická vozidla už nyní tvoří stále větší podíl automobilů na britských silnicích, což znamená, že příjmy státní pokladny z výběru daní paliva budou klesat, a tamní vláda hledá způsoby, jak si zajistit chybějící finance. Souvisí to i s tím, že Spojené království plánuje ukončit prodej nových vozů poháněných pouze benzinovými a naftovými motory od roku 2030.

Sazby pro elektroauta budou nicméně zpočátku nízké, od dubna 2025 budou majitelé elektrovozů platit 10 liber ročně. Standardní roční sazba je přitom 165 liber. Na tuto částku se mají elektromobily dostat postupně, vysvětluje britská televizní a rozhlasová stanice. Opatření se vztahuje na všechny elektrovozy registrované po 1. lednu 2017. Daň pro auta s konvenčními motory se dnes liší podle stáří vozu a také emisní třídě, do které spadá. Řidiči nejnovějších naftových nebo benzinových vozů obvykle platí podle britského listu The Guardian 120 až 945 liber v prvním roce a poté 165 liber ročně po dobu pěti let.

Čerstvě ohlášené zrušení osvobození od silniční daně následuje po snížení dotací na elektromobily ve Spojeném království a tamní odborníci na motorismus a také výrobci a prodejci oznámené opatření kritizují. Například britská Společnost výrobců a prodejců automobilů (SMMT) v prohlášení uvádí: "Uvědomujeme si, že všichni majitelé vozidel by měli platit svůj spravedlivý podíl na daních, ale tímto krokem se nové, dražší technologie vozidel nepřiměřeně penalizují."

Sdružení místních samospráv podle listu The Guardian naopak krok uvalení daně na řidiče elektroaut přivítalo. Mluvčí Sdružení místní samosprávy pro dopravu David Renard dodává: "Ačkoli jsou elektrická vozidla mnohem méně škodlivá pro životní prostředí než benzinové a naftové vozy, stále přispívají k emisím uhlíku, přetížení a opotřebení našich silnic. Pak je spravedlivé, že řidiči přispívají na tyto dodatečné náklady a pomáhají podporovat investice do alternativ s ještě nižšími emisemi uhlíku, jako jsou veřejná doprava, cyklistika a chůze."