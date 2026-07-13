Přeskočit na obsah
Benative
13. 7. Markéta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Elektromobilita

Rodinná krabice s hvězdami. Mercedes, který překvapí víc, než se od něj dalo čekat

Mercedes-Benz GLB
Mercedes-Benz GLB
Mercedes-Benz GLB
Mercedes-Benz GLB
Mercedes-Benz GLB
Zobrazit
30 fotografií
Mercedes-Benz GLB |
Foto: Eva Srpová
Eva Srpová
Eva Srpová
Eva Srpová

Na první pohled hranaté a spíš racionální SUV, ve skutečnosti ale jeden z nejpoužitelnějších elektromobilů pro rodinu. Mercedes GLB 350 s pohonem všech kol kombinuje velkorysý prostor, překvapivě nízkou spotřebu a reálný dojezd přes 500 kilometrů. Přidává k tomu typicky prémiový interiér a technologii, která z něj dělá parťáka na každý den i delší cesty.

Reklama

Je přesně ten typ auta, které dokáže překvapit. Třeba tím, že i rodinné SUV postavené primárně na funkci vyvolá emoce. Na první pohled působí hranatě, účelně a vlastně až trochu starosvětsky v tom nejlepším smyslu. Design sází na vertikální proporce, výraznou příď posetou motivem hvězd a celkově velmi „mercedesovskou“ snahu odlišit se v detailech.

Zatímco ale příď je dekorativní, až extravagantní, a to hlavně v noci, kdy svítí jak Mléčná dráha, záď zůstává čistě funkční – rovná, useknutá, aby uvnitř vznikl maximální prostor. Aby tak jeho zadek nepůsobil nudně, dostal výraznou světelnou lištu spojenou se zadními svítilnami. A ano, i v nich v noci svítí červené hvězdy.

Související

Nové GLB přitom nemá malý cíl: sjednotit řadu a nahradit jak spalovací verzi, tak i EQB, které se moc neujalo. Vůz oproti minulému GLB narostl o 10 centimetrů, celková délka se natáhla na 4732 mm, rozvor narostl na 2889 mm, má tedy o 60 mm více než předchozí generace. Výsledkem je o něco lepší využití prostoru, hlavně ve druhé řadě, kde Mercedes uvádí nárůst prostoru o 68 mm.

Na papíře to vypadá nenápadně, ale v praxi je znát, že auto dospělo do ještě rodinnější podoby. Potěší místo nad hlavou, přesto se ale nelze zbavit dojmu, že řidič i spolujezdec jsou uvnitř až příliš „obklopeni“ masivní palubní deskou a vyšším středovým tunelem, který působí robustně.

Reklama
Reklama

U čistého elektromobilu by tu přitom mohlo být prostoru víc. Zřejmě si designéři myslí, že o něj majitelé Mercedesů nestojí.

Naopak vzadu je situace výrazně lepší. Druhá řada nabízí velmi příjemný prostor, sedadla se dají posouvat i polohovat, což výrazně zvyšuje variabilitu.

Související

Třetí řada je ale spíše nouzová – pro osoby do výšky 171 cm a v praxi hlavně pro děti nebo kratší přesuny. Prostor není ten hlavní problém, přístup dozadu totiž vyžaduje trochu obratnosti a celá konfigurace jasně říká, že nejde o plnohodnotný rodinný minivan. Na druhou stranu, pro občasné využití je to stále velké plus.

Velmi povedená je praktičnost zavazadlového prostoru. V pětimístné konfiguraci zvládne nalodit 540 litrů, po sklopení opěradel vzniká rovná ložná plocha a auto se snadno mění v přepravník objemnějších věcí. Kolik litrů mu zůstane, když se opěradla ve třetí řadě vzpřímí, sice automobilka neuvádí, z naší zkušenosti se sem pak vejde pár měkčích tašek.

Reklama
Reklama

Elektrická verze navíc přidává přední kufr o objemu 127 litrů, který je v rámci značky Mercedes-Benz vůbec největší. V praxi jde o velmi použitelný prostor, který dává smysl nejenom na kabely, ale vážně i na menší zavazadla.

Ovládání vozu je typické pro moderní Mercedes. Auto nemá klasické startovací tlačítko – probouzí se zařazením směru jízdy a vypíná se po vystoupení. Ze začátku to může pro staromilce působit nezvykle, ale velmi rychle si na to člověk zvykne.

Související

Komplikací může být propojení s mobilní aplikací, které v testovaném voze nefungovalo kvůli nastavení novinářského účtu, a tak nebylo možné využít předchlazení kabiny. V letních vedrech je to ale funkce, která jinak dává velký smysl, protože takhle klimatizace začne pracovat až po startu, a to nechcete.

Interiéru dominuje velký digitální celek tří displejů, infotainment působí velmi vyspěle. Reakce jsou rychlé, grafika přehledná a navigace postavená na Google mapách patří k nejlepším na trhu. Velmi dobře funguje i plánování tras a včetně nabíjecích zastávek, což u elektromobilu zásadně zjednodušuje dlouhé cesty.

Reklama
Reklama

GLB se bude časem nabízet i jako plug-in hybrid, teď má v nabídce tři elektrické varianty, přičemž testovaná vrcholná verze GLB 350 4Matic s pohonem všech kol dává výkon 260 kW a 515 Nm, což jsou velmi slušné hodnoty.

V praxi tak svižné předjíždění zvládá stylem, který po něm majitel rodinného SUV asi zas tak často chtít ani nebude. Dynamika je plynulá, typicky elektrická a v podstatě bez dramat.

Související

Co překvapí víc než samotný výkon, je spotřeba. V běžném provozu se pohybovala kolem 17 kWh na 100 km, ve městě dokonce mezi 11 a 13 kWh, což jsou velmi dobré hodnoty vzhledem k velikosti a hmotnosti vozu. Na dálnici při svižnějším tempu se spotřeba zvedala, ale stále zůstávala v rozumném rozmezí, takže při dálničním přesunu se lze spolehnout na reálný dojezd přes 400 km a při klidnější jízdě s větší porcí okresek nebo města jsme měli dojezd vysoko přes 500 km.

Elektrické GLB využívá 800V architekturu a baterii s využitelnou kapacitou 85 kWh a umožňuje nabíjení až 320 kW. Kombinace solidního dojezdu s efektivním pohonem dává autu použitelný cestovní charakter. Je to zkrátka ten typ elektrického SUV, se kterým byste se s rodinou nebáli vyrazit na delší jízdy na dovolenou.

Reklama
Reklama

A navíc překvapí i tažnou silou, kdy uveze až dvoutunový přívěs, což otevírá možnost tahat i velké karavany.

Čím však potěší asi nejvíc, jsou ceny. Vrcholné GLB 350 4Matic startuje na částce 1 433 850 Kč, varianta GLB 250+ vychází na 1 355 200 korun a vstupní provedení GLB 200 začíná už na 1 210 000 Kč.

Související

V kontextu prémiového segmentu jde o částky, kterými Mercedes s přehledem vyniká. Elektrických SUV, která na kratší trasy pojmou až sedm osob, je navíc stále jen málo. Kia EV9 i Hyundai Ioniq 9 jsou o řád větší a také dražší, takže nejbližším rivalem zůstává pouze Škoda Peaq. Ta startuje na částce 1 150 tisíc korun, tedy jen nepatrně pod nejlevnějším GLB, parametrově srovnatelná verze 90x vychází jen o 40 tisíc korun levněji než Mercedes GLB 350 4Matic.

A tak rodinné GLB boduje na několika frontách najednou. Vyniká prostorem, efektivitou pohonu, dlouhým dojezdem, celkovou univerzálností a také cenou. Jeho krabicovitý tvar a rodinný charakter možná nemusí jít po chuti všem, ale dělá to z něj jeden z nejpoužitelnějších elektrických rodinných Mercedesů současnosti.

Prohlédnout 30 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Biological,Hazard.,Epidemic,Of,The,Chinese,Coronavirus.,An,Asian,Woman
Biological,Hazard.,Epidemic,Of,The,Chinese,Coronavirus.,An,Asian,Woman
Biological,Hazard.,Epidemic,Of,The,Chinese,Coronavirus.,An,Asian,Woman

Německo přijalo dalšího Američana nakaženého ebolou. V Kongu už zemřelo 702 lidí

Německo přijalo dalšího Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. V noci na pondělí o tom podle agentury DPA informovalo německé ministerstvo zdravotnictví. Zdravotník je v péči lékařů v univerzitní nemocnici ve Frankfurtu nad Mohanem. Jednoho Američana nakaženého ebolou Německo přijalo už v květnu, další muž s podezřením na nákazu byl tehdy hospitalizován v Česku.

Explosions at an unknown location, following what U.S. Central Command (CENTCOM) said were strikes on Iran
Explosions at an unknown location, following what U.S. Central Command (CENTCOM) said were strikes on Iran
Explosions at an unknown location, following what U.S. Central Command (CENTCOM) said were strikes on Iran

ŽIVĚ Američané útočili na íránské vojenské cíle, odveta mířila na základny USA

Americká armáda v noci na pondělí oznámila další salvu úderů proti Íránu. Velitelství amerických sil v oblasti CENTCOM v pondělí ráno oznámilo, že armáda zasáhla íránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarové systémy, raketové a dronové kapacity a malé čluny. Íránské revoluční gardy hlásí odvetné údery na americké základny v Jordánsku, Bahrajnu a Kuvajtu.

Vedro v Praze; teplo, slunce, voda, léto, turisté, koupání, osvěžení, žár, Žluté lázně, Staroměstské náměstí
Vedro v Praze; teplo, slunce, voda, léto, turisté, koupání, osvěžení, žár, Žluté lázně, Staroměstské náměstí
Vedro v Praze; teplo, slunce, voda, léto, turisté, koupání, osvěžení, žár, Žluté lázně, Staroměstské náměstí

ŽIVĚ Česko má před sebou nadprůměrně teplý týden, vyskytnou se ale i bouřky

Tento týden bude v Česku nadprůměrně teplý. Kromě severovýchodu budou na většině míst odpolední teploty vystupovat nad letních 25 stupňů Celsia. V nejteplejších oblastech, jako jsou jižní Morava a Polabí, se dostanou i nad tropickou třicítku. Zejména v úterý a ve středu se také vyskytnou bouřky. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Reklama
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno

Hasiči stále zápasí s požárem výškové budovy ve Zlíně, potrvá to ještě několik dní

Likvidace požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně zřejmě potrvá ještě několik dní. Předání objektu majiteli, kterým je firma Cream, se odkládá, původně hasiči nevylučovali, že to bude v pondělí. V okolí budovy v pondělí bylo zpřístupněno několik ulic, v minulých dnech zůstaly uzavřené. V pondělí dopoledne to řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Reklama
Reklama
Reklama