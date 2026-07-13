Rodinná krabice s hvězdami. Mercedes, který překvapí víc, než se od něj dalo čekat

Na první pohled hranaté a spíš racionální SUV, ve skutečnosti ale jeden z nejpoužitelnějších elektromobilů pro rodinu. Mercedes GLB 350 s pohonem všech kol kombinuje velkorysý prostor, překvapivě nízkou spotřebu a reálný dojezd přes 500 kilometrů. Přidává k tomu typicky prémiový interiér a technologii, která z něj dělá parťáka na každý den i delší cesty.
Je přesně ten typ auta, které dokáže překvapit. Třeba tím, že i rodinné SUV postavené primárně na funkci vyvolá emoce. Na první pohled působí hranatě, účelně a vlastně až trochu starosvětsky v tom nejlepším smyslu. Design sází na vertikální proporce, výraznou příď posetou motivem hvězd a celkově velmi „mercedesovskou“ snahu odlišit se v detailech.
Zatímco ale příď je dekorativní, až extravagantní, a to hlavně v noci, kdy svítí jak Mléčná dráha, záď zůstává čistě funkční – rovná, useknutá, aby uvnitř vznikl maximální prostor. Aby tak jeho zadek nepůsobil nudně, dostal výraznou světelnou lištu spojenou se zadními svítilnami. A ano, i v nich v noci svítí červené hvězdy.
Nové GLB přitom nemá malý cíl: sjednotit řadu a nahradit jak spalovací verzi, tak i EQB, které se moc neujalo. Vůz oproti minulému GLB narostl o 10 centimetrů, celková délka se natáhla na 4732 mm, rozvor narostl na 2889 mm, má tedy o 60 mm více než předchozí generace. Výsledkem je o něco lepší využití prostoru, hlavně ve druhé řadě, kde Mercedes uvádí nárůst prostoru o 68 mm.
Na papíře to vypadá nenápadně, ale v praxi je znát, že auto dospělo do ještě rodinnější podoby. Potěší místo nad hlavou, přesto se ale nelze zbavit dojmu, že řidič i spolujezdec jsou uvnitř až příliš „obklopeni“ masivní palubní deskou a vyšším středovým tunelem, který působí robustně.
U čistého elektromobilu by tu přitom mohlo být prostoru víc. Zřejmě si designéři myslí, že o něj majitelé Mercedesů nestojí.
Naopak vzadu je situace výrazně lepší. Druhá řada nabízí velmi příjemný prostor, sedadla se dají posouvat i polohovat, což výrazně zvyšuje variabilitu.
Třetí řada je ale spíše nouzová – pro osoby do výšky 171 cm a v praxi hlavně pro děti nebo kratší přesuny. Prostor není ten hlavní problém, přístup dozadu totiž vyžaduje trochu obratnosti a celá konfigurace jasně říká, že nejde o plnohodnotný rodinný minivan. Na druhou stranu, pro občasné využití je to stále velké plus.
Velmi povedená je praktičnost zavazadlového prostoru. V pětimístné konfiguraci zvládne nalodit 540 litrů, po sklopení opěradel vzniká rovná ložná plocha a auto se snadno mění v přepravník objemnějších věcí. Kolik litrů mu zůstane, když se opěradla ve třetí řadě vzpřímí, sice automobilka neuvádí, z naší zkušenosti se sem pak vejde pár měkčích tašek.
Elektrická verze navíc přidává přední kufr o objemu 127 litrů, který je v rámci značky Mercedes-Benz vůbec největší. V praxi jde o velmi použitelný prostor, který dává smysl nejenom na kabely, ale vážně i na menší zavazadla.
Ovládání vozu je typické pro moderní Mercedes. Auto nemá klasické startovací tlačítko – probouzí se zařazením směru jízdy a vypíná se po vystoupení. Ze začátku to může pro staromilce působit nezvykle, ale velmi rychle si na to člověk zvykne.
Komplikací může být propojení s mobilní aplikací, které v testovaném voze nefungovalo kvůli nastavení novinářského účtu, a tak nebylo možné využít předchlazení kabiny. V letních vedrech je to ale funkce, která jinak dává velký smysl, protože takhle klimatizace začne pracovat až po startu, a to nechcete.
Interiéru dominuje velký digitální celek tří displejů, infotainment působí velmi vyspěle. Reakce jsou rychlé, grafika přehledná a navigace postavená na Google mapách patří k nejlepším na trhu. Velmi dobře funguje i plánování tras a včetně nabíjecích zastávek, což u elektromobilu zásadně zjednodušuje dlouhé cesty.
GLB se bude časem nabízet i jako plug-in hybrid, teď má v nabídce tři elektrické varianty, přičemž testovaná vrcholná verze GLB 350 4Matic s pohonem všech kol dává výkon 260 kW a 515 Nm, což jsou velmi slušné hodnoty.
V praxi tak svižné předjíždění zvládá stylem, který po něm majitel rodinného SUV asi zas tak často chtít ani nebude. Dynamika je plynulá, typicky elektrická a v podstatě bez dramat.
Co překvapí víc než samotný výkon, je spotřeba. V běžném provozu se pohybovala kolem 17 kWh na 100 km, ve městě dokonce mezi 11 a 13 kWh, což jsou velmi dobré hodnoty vzhledem k velikosti a hmotnosti vozu. Na dálnici při svižnějším tempu se spotřeba zvedala, ale stále zůstávala v rozumném rozmezí, takže při dálničním přesunu se lze spolehnout na reálný dojezd přes 400 km a při klidnější jízdě s větší porcí okresek nebo města jsme měli dojezd vysoko přes 500 km.
Elektrické GLB využívá 800V architekturu a baterii s využitelnou kapacitou 85 kWh a umožňuje nabíjení až 320 kW. Kombinace solidního dojezdu s efektivním pohonem dává autu použitelný cestovní charakter. Je to zkrátka ten typ elektrického SUV, se kterým byste se s rodinou nebáli vyrazit na delší jízdy na dovolenou.
A navíc překvapí i tažnou silou, kdy uveze až dvoutunový přívěs, což otevírá možnost tahat i velké karavany.
Čím však potěší asi nejvíc, jsou ceny. Vrcholné GLB 350 4Matic startuje na částce 1 433 850 Kč, varianta GLB 250+ vychází na 1 355 200 korun a vstupní provedení GLB 200 začíná už na 1 210 000 Kč.
V kontextu prémiového segmentu jde o částky, kterými Mercedes s přehledem vyniká. Elektrických SUV, která na kratší trasy pojmou až sedm osob, je navíc stále jen málo. Kia EV9 i Hyundai Ioniq 9 jsou o řád větší a také dražší, takže nejbližším rivalem zůstává pouze Škoda Peaq. Ta startuje na částce 1 150 tisíc korun, tedy jen nepatrně pod nejlevnějším GLB, parametrově srovnatelná verze 90x vychází jen o 40 tisíc korun levněji než Mercedes GLB 350 4Matic.
A tak rodinné GLB boduje na několika frontách najednou. Vyniká prostorem, efektivitou pohonu, dlouhým dojezdem, celkovou univerzálností a také cenou. Jeho krabicovitý tvar a rodinný charakter možná nemusí jít po chuti všem, ale dělá to z něj jeden z nejpoužitelnějších elektrických rodinných Mercedesů současnosti.
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