Prodeje elektromobilů v Česku výrazně rostou. Pomáhá tomu ropná krize a zájem o ojetiny

Zájem o elektromobily v Česku sílí. Vedle rekordních registrací nových vozů roste i dovoz ojetin. Prodejci aut z druhé ruky vidí za popularitou nižší ceny i snahu řidičů uniknout drahým pohonným hmotám.
Český trh s elektromobily v prvním kvartálu výrazně posílil a podle aktuálních dat potvrzuje pokračující růst zájmu. Analýza Centra dopravního výzkumu ukazuje, že od ledna do března se v České republice registrovalo celkem 3439 nových elektromobilů.
Zdaleka nejúspěšnější byl v uplynulých třech měsících březen. Registrace dosáhly 1541 vozidel a CDV připomíná, že šlo o historický rekord. První dva měsíce se registrovalo vždy okolo 950 aut. Podíl elektromobilů na celkovém trhu nových vozidel se tak zvedl z loňských 5,2 procenta na 5,7 procenta.
Nejprodávanější značkou je v Česku aktuálně Škoda, registrovala od ledna do března 1254 aut, Tesla je s 497 auty druhá, následuje ji třetí Volkswagen se 172 auty. Konkrétně ale tři nejoblíbenější modely na trhu – Škody Enyaq a Elroq a Tesla Model Y tvoří téměř polovinu všech nových registrací.
Ojeté elektromobily táhnou
Ještě výraznější zájem je ale vidět na trhu ojetin. Dovoz ojetých elektromobilů ze zahraničí meziročně vzrostl o 60 procent na 2672 vozidel a podíl na dovozu ojetin tak dosáhl sedmi procent.
Analýza potvrzuje, že zájem o bateriová auta z druhé ruky táhnou domácnosti a dávají smysl především těm soukromým osobám, které v posledních letech investovaly do fotovoltaických elektráren a nyní hledají způsob, jak využít vlastní vyrobenou energii.
Rostoucí poptávku po elektromobilech potvrzují také data prodejce Carvago, podle něhož podíl elektromobilů na celkových objednávkách na konci března dosáhl 26,4 %. V České republice tento podíl ve 13. týdnu dokonce překročil hranici 30 procent. Ještě na začátku roku přitom tvořily elektromobily přibližně 18 procent objednávek, uvádí tisková zpráva společnosti.
Podle zakladatele Carvago Jakuba Šulty stojí za tímto vývojem mimo jiné aktuální geopolitická situace a růst cen pohonných hmot. „Proto se u čerpacích stanic rychle mění pohled zákazníků na to, co se jim vyplatí. Lidé si spočítali, že při dnešních cenách klasických paliv se návratnost investice do ojetého elektromobilu zkracuje. Strach z dalšího zdražování ropy zkrátka zlomil psychologickou bariéru u těch, kteří nákup elektromobilu dosud zvažovali jen okrajově,“ uvádí.
Podobný trend potvrzují i další data ze sekundárního trhu. Podle Karolíny Topolové z AAA Auto došlo v prvním čtvrtletí roku k výraznému poklesu celkových prodejů ojetých vozů, které se meziročně propadly přibližně o třetinu.
„Nejvíce, zhruba o třetinu, ztratily dieselové vozy, naopak rekordní je zájem o čistě bateriové modely, které aktuálně nejsou na cenách paliv přímo závislé. Podíl BEV na prodejích meziročně vzrostl o 78 procent,“ uvádí.
Dodává také, že v rámci skupiny AURES Holdings se daří růst navzdory celkovému poklesu trhu, a to právě díky elektromobilům. „Těch jsme letos v březnu prodali více než za leden a únor dohromady, meziročně pak téměř trojnásobek.“
Poptávku táhnou především dostupnější modely. Typickým objednávaným elektromobilem je čtyřleté auto s nájezdem kolem 55 tisíc kilometrů a cenou lehce nad půl milionu korun. Zásadní roli hraje platná záruka.
Podle Pavla Havránka z Centra dopravního výzkumu elektromobily sice zatím nepředstavují hlavní proud, jejich význam však postupně roste. Zároveň upozorňuje, že význam sekundárního trhu rychle sílí, a to i díky rozšiřující se nabídce, kdy je z čeho vybírat víc než dřív. Na trh se totiž vrací lehce použité elektromobily se zajímavými parametry a cenou.
K růstu dochází také v dalších elektrifikovaných dopravních kategoriích. CDV připomíná, že v prvním kvartálu bylo registrováno 337 lehkých užitkových elektromobilů, 32 elektrických nákladních vozidel a šest elektrobusů.
