Poprvé za volantem nejlevnější Škody do zásuvky. Epiq umí překvapit, spotřebou vyrazil dech

Jeden z nejočekávanějších elektromobilů Škoda Auto konečně přijíždí k zákazníkům. Malý Epiq bude nejdostupnější škodovkou do zásuvky s cenou blížící se 600 tisícům korunám. V Rakousku jsme poprvé zjišťovali, jak jezdí. Má šanci stát se elektrickým bestellerem nejen v Česku, ale i celé Evropě?
Vrcholky hor v Tyrolsku nabízejí začátkem září dechberoucí výhledy. Jenže pozornost na sebe už několikátý den ani u místních, ani u turistů nestrhávají, protože si ji naplno uzurpují nové škodovky. Malebné prostředí je prošpikováno novými elektromobily Peaq a Epiq, které jezdí v pravidelných vláčcích s novináři za volantem. Škoda oběma modely pro tuto chvíli uzavřela svou elektrickou nabídku. Epiq, Elroq, Enyaq a Peaq: to je kvartet vozů do zásuvky.
Elroqu a Enyaqu se na evropském trhu daří nad očekávání a oba atakují nejvyšší prodejní příčky mezi elektroauty. A Epiq s Peaqem k tomu mají dobře nakročeno. Škoda zatím eviduje přes 45 tisíc objednávek obou novinek, a to aniž by se s nimi kdokoliv svezl.
Kolik z toho připadá na Epiq, automobilka prozradit zatím nechce, stejně jaký je zájem v České republice. Má to svou logiku, nabídka elektrické alternativy ke Kamiqu je zatím omezená na vrcholnou verzi 55. Levnější Epiq 35 a 40 s nižším výkonem, menší baterkou s dojezdem 315 kilometrů a cenou od 619 tisíc přijedou až později.
První dojmy z Epiqu tak logicky nabíráme právě z verze 55, což znamená baterii s využitelnou kapacitou 52 kWh, dojezd 441 kilometrů a elektromotor posílající na přední kola 155 kW. To je dokonce více než ve druhé generaci sportovní Octavie RS. Přitom ani pod plným plynem taková síla necuká s volantem.
Naladění elektromotoru je totiž spíše než na ohromující čísla zrychlení zaměřené na plynulost jízdy a komfort posádky. Ostatně to dokazuje i zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,1 vteřiny a maximální rychlost omezená na 160 km/h. Důležitější než tato čísla je ale fakt, že při předjíždění zkrátka auto nezaváhá a okamžitě vystřelí dopředu.
Kde už Epiq čísly ohromit může, je hospodárnost provozu. U koncernových modelů na platformě MEB jsme si zvykli, že umí být úsporné, v Epiqu jsme ale poprvé dostali možnost vyzkoušet auto na upravené verzi platformy s pohonem předních kol a veškerou technikou umístěnou v přední části vozu. Včetně nabíjecího portu v pravém blatníku.
Testovací trasa z rakouských hor na mnichovské letiště měla 182 kilometrů, přičemž vedla po okreskách (pravda, z kopce dolů, což je vždy pro spotřebu příjemnější), městech i po německé dálnici, kde jsme drželi tempomatových 130 km/h. Na jejím konci palubní počítač ukazoval průměr 10,9 kWh / 100 km, dlouhodobý průměr testovaného auta pak byl 13,3 kWh / 100 km. Automobilka přitom udává kombinovaný rozptyl 13,7 až 14,1 kWh / 100 km.
Je to důkaz, že v reálném provozu se lze přiblížit dojezdu 400 kilometrů i bez jízdy vyloženě „na spotřebu“. Nabíjení je možné maximálně 105 kW a z 10 na 80 procent by mělo zabrat 24 minut. Při prvních jízdách jsme však neměli možnost to vyzkoušet, podobně jako funkci V2L.
Novinkou v nabídce Škody je možnost ovládání auta jedním pedálem, přičemž intenzitu rekuperace si lze nastavit ve dvou úrovních. Minimálně v testovaném autě bez příplatkových pádel pod volantem, jejichž standardní absence je jednou z nemála výtek, které bychom na Epiq po prvních dojmech směřovali. Změnit intenzitu je možné v menu palubního systému. Brzdění i dobrzďování je velmi plynulé, auto na rozdíl od některých konkurentů v poslední fázi zbytečně neposkakuje.
Obecně naladění brzd si zaslouží pochvalu. Epiq má totiž díky upravené platformě vzadu kotouče (zadokolky s technikou MEB tam mají kvůli rekuperaci bubny), k tomu je navíc vpředu nový brzdový systém one-box. Výsledkem je, že brzdový pedál na sešlápnutí reaguje okamžitě a s větší intenzitou než u Elroqu či Enyaqu, navíc nepůsobí tak „gumově“.
Celé to výborně doplňuje celkové nastavení vozu, protože podtrhává na malé auto až nečekaně dospělé, jisté a čitelné chování na silnici. Podvozek se zavěšením MacPherson vpředu a vlečenými rameny vzadu skvěle drží stabilitu, zároveň ale vývojáři dokázali najít balanc mezi jistými jízdními vlastnostmi a komfortem, takže Epiq nerozhází ani větší nerovnosti.
Když jsme na začátku roku jezdili s předprodukčními prototypy, bylo právě naladění tlumičů, řízení nebo nástupu brzd něco, co inženýři stále upravovali. U sériového auta je vidět, že svou práci vzali svědomitě.
Stejně jako jízdně, ani prací s prostorem nepůsobí Škoda Epiq jako typické malé auto. S délkou 4171 mm je novinka o 70 mm kratší než spalovací Kamiq. Má také o 50 mm kratší rozvor náprav, pořád je ale řeč o, na malé auto nadprůměrných, 2601 mm. Cestující vzadu tak nebudou trpět nedostatkem místa, chodidla se navíc vejdou pod přední sedák. A pak je tu zavazadlový prostor, který je se 475 litry o 75 litrů objemnější než Kamiq.
Díky tomu, že se veškerá technika přestěhovala dopředu, je pod podlahou kufru hluboký box, do nějž pohodlně schováte třeba nabíjecí kabely nebo povinnou výbavu, nebudou tak překážet kufrům. Po sklopení sedadel navíc vznikne rovná ložná plocha s objemem 1345 litrů, což je pro změnu o 50 litrů méně než v Kamiqu. Za příplatek pak může mít Epiq i kufr s 25 litry pod přední kapotou, ten ale bude k dispozici až později.
Uvnitř kabiny je pak dalších 26 litrů odkládacích prostor.
Ve srovnání s Kamiqem se v Epiqu sedí o šest centimetrů výše, při hledání ideální pozice potěší nejen dostatečně dimenzovaná sedadla, ale třeba také kulatý volant. Oproti Elroqu a Enyaqu také palubní deska nevadí pravému kolenu řidiče.
Středový panel byl totiž přepracován a v oblasti výdechů ventilace tak výrazně nezasahuje do prostoru jako právě u zmíněných větších sourozenců. Škoda, že fyzická tlačítka slouží nadále jen jako zkratka do menu palubního systému.
Multimediální systém vychází z platformy Android, ačkoliv na první pohled je design menu nebo ikon stejný jako u vlastního koncernového řešení, které Škodovka ještě nedávno razila. Nový základ znamená třeba možnost využití mapových podkladů Google, případně možnost stahování aplikací třetích stran jako YouTube nebo Spotify. Videa ale můžete sledovat jen se zataženou parkovací brzdou. Fungování systému je plynulejší a rychlejší než dříve, měl by být také stabilnější.
Ceny a výbava - Škoda Epiq 55
Základní výbava Essence Start (od 779 tisíc korun) nabízí jednozónovou automatickou klimatizaci, 13palcový multimediální systém a rádio se čtyřmi reproduktory, digitální budíky, zadní parkovací senzory, bezklíčové startování, automatické stěrače, kožený volant, sledování mrtvých úhlů, LED přední i zadní světla, střešní ližiny nebo 17palcová ocelová kola s kryty.
Prostřední výbava Selection Start (od 869 tisíc korun) přidává dvouzónovou automatickou klimatizaci, přední parkovací senzory, couvací kameru, vyhřívaný volant a přední sedadla, bezklíčkové odemykání, digitální klíč, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, funkci V2L, deštník ve dveřích nebo 18palcová litá kola.
Vrcholné provedení First Edition (od 923 tisíc korun) pak má navíc ještě dvoubarevné lakování, oranžové detaily exteriéru, speciální plakety, červené prošívání prvků v interiéru, oranžové pásy, sportovní volant nebo 20palcová kola.
Před řidičem je podobně jako v Elroqu a Enyaqu pětipalcový displej, který je ale maximálně přehledný a umí ukazovat i zjednodušené pokyny navigace.
Vnější design Epiqu nese prvky nového designového jazyka Modern Solid včetně světel ve tvaru písmene T na obou koncích vozu, respektive černé lesklé masky vpředu. Nechybí možnost si připlatit za Matrix LED světla s dvanácti segmenty (Kamiq jich má jen osm), až 20palcová kola nebo poprvé u malé škodovky za lepší audio Canton. Tepelné čerpadlo se v ceníku objeví až později, jisté však je, že půjde o příplatkovou položku.
Aktuálně jsou k dispozici tři výbavové stupně včetně zaváděcí First Edition s černou střechou a oranžovými detaily karoserie či bezpečnostními pásy v interiéru. Základní cena verze 55 je 779 tisíc korun. Až se do nabídky dostane základní Epiq 30, měla by cena spadnout na 619 tisíc korun, což je mezi malými elektromobily velmi konkurenceschopná hodnota. Vyrábět se bude nové SUV ve Španělsku.
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