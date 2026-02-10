Po dlouhých osmi letech je autem roku v Česku zase Škoda. Vůbec poprvé jako elektromobil

Autem roku v České republice se pro rok 2026 stala Škoda Elroq. Naposledy přitom domácí značka vyhrála v roce 2018. Letos elektromobil z Mladé Boleslavi překonal Mercedes-Benz CLA, který skončil druhý s mankem pouhých pěti bodů. CLA se přitom stalo evropským Autem roku.
Do finále letošního ročníku ankety Auto roku v České republice se dostala pětice modelů, z nichž každý měl pořádně nabito. Vedle sebe se tu sešly Audi A6, BMW iX3, Dacia Bigster, Mercedes-Benz CLA a Škoda Elroq, tedy auta rozdílných velikostí, cen i zaměření, u nichž se jen těžko hledá společný jmenovatel.
Porota složená z 19 českých motoristických novinářů měla za úkol hodnotit nejen technické vlastnosti, jízdní projev či kvalitu zpracování, ale také potenciál prodejní úspěšnosti na českém trhu. To je kritérium, které v posledních letech nabývá na významu, zároveň ale otevírá prostor pro rozdílné interpretace.
Zatímco u některých finalistů je jejich postavení na trhu jasné, u jiných se nabízí otázka, jak velkou roli vlastně v běžném provozu českých řidičů sehrají.
Výsledky ankety
Auto roku 2026 v České republice
1. Škoda Elroq 111 bodů
2. Mercedes-Benz CLA 106 bodů
3. BMW iX3 98 bodů
4. Audi A6 86 bodů
5. Dacia Bigster 74 bodů
Výsledky hlasování nakonec určily vítěze poměrně těsně. První místo obsadila Škoda Elroq se ziskem 111 bodů, což odráží jak silnou pozici domácí značky, tak snahu poroty reagovat na postupný nástup elektromobilů a především fakt, že Elroqu se prodejně extrémně daří.
Druhý skončil Mercedes-Benz CLA se 106 body, následovaný BMW iX3 s 98 body. Audi A6 získalo 86 bodů a páté místo připadlo Dacii Bigster, která nasbírala 74 bodů.
Mercedes-Benz tak přišel o šanci na hattrick - loni vyhrál anketu s třídou G, předloni si titul Auto roku v Česku odnesla třída E.
Slavnostní vyhlášení proběhlo v sále Grand Hotelu International Prague, kde ocenění pro vítěze převzal z rukou předsedy poroty Toma Hyana vedoucí českého zastoupení Škoda Auto Jiří Maláček.
Škoda vyhrála domácí anketu po poměrně dlouhé pauze. Přitom dříve se značce už několikrát podařilo dostat na vrchol a sbírat body u odborné poroty i veřejnosti. Zejména v letech 2015 až 2018 anketa působila, že už snad nemůže překvapit, kdy čtyřikrát po sobě vyhrála právě Škoda.
Konkrétně s modely Fabia, Superb, Kodiaq a Karoq. První příčka pro model Elroq tak přišla pro škodovku po dlouhých osmi letech.
Na evropské úrovni je situace jiná. V prestižní evropské anketě Car of the Year (COTY) 2026, kterou volí porota 59 odborníků ze 23 zemí, vyhrál Mercedes-Benz CLA, přičemž právě tento model přerušil dlouholetý čekací seznam vítězů pro německou značku. Škoda Elroq se sice dostala mezi sedm finalistů včetně modelů jako Kia EV4 nebo Dacia Bigster, ale na vítězství jí nakonec chybělo dostatek hlasů.
Kritici poukazují i na to, že technika Elroqu není v zásadě úplně nová, protože vychází z technologické platformy, kterou značka používá už u staršího modelu Enyaq, a to mohlo ovlivnit hodnocení v širší evropské konkurenci, pokud se klade důraz právě na inovace a technologický posun.
Samotný výsledek spíš než jednoznačnou odpověď na otázku „jaké je nejlepší auto roku“ ukazuje, jak obtížné je dnes porovnávat vozy napříč segmenty a pohony.
