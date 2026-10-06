Volkswagen překvapivě zlevnil svou elektrickou novinku: ID. Polo se dostalo pod magickou hranici

Sílící konkurence elektromobilů do města přináší své ovoce. Sotva se ID. Polo začalo prodávat, české zastoupení Volkswagenu oznámilo, že bude nakonec levnější, než bylo původně oznámeno.
Základní verze ID. Polo s baterií 37 kWh a výbavou Trend se dá s okamžitou platností objednat za 599 000 Kč. Původní cena auta byla přitom o 20 tisíc korun vyšší, samotná automobilka od samého začátku mluvila o elektrickém Polu jako o autě „za 25 tisíc eur“.
Tento krok je překvapivý, protože měnit cenu auta těsně po uvedení na trh nebývá zvykem. Škoda Epiq, vybavená stejnou technikou jako ID. Polo, stojí nejméně 659 000 korun. Oba vozy však nabízejí různé typy karoserií: zatímco Epiq je městské SUV, ID. Polo pro změnu klasický hatchback.
A co v nejlevnějším ID. Polu zákazník najde? Sedmnáctipalcová ocelová kola, LED přední i zadní světla, asistenta pro dálková světla Light Assist, zadní parkovací senzory, infotainment Innovision s 12,9“ displejem a intuitivním ovládáním, 10,25“ digitální panel sdružených přístrojů Digital Cockpit s kvalitní grafikou, automatickou klimatizaci, multifunkční volant a bezklíčové startování Keyless Start.
V základní ceně jsou zahrnuty i asistenční systémy Lane Assist, Side Assist a Front Assist, které usnadní jízdu v jízdním pruhu, dohlédnou na bezpečnou změnu jízdního pruhu nebo pohlídají situaci před vozem a případně zasáhnou nouzovým brzděním. Standardem je záruka 3 roky / 90 000 km, při vyšším nájezdu platí záruka dvouletá.
ID. Polo je na rozdíl od větších elektrických sourozenců z rodiny VW předokolkou. Základní verze má motor o výkonu 85 kW (116k) a při normované spotřebě 13,8 kWh / 100 km ujede na jedno nabití 323 kilometrů. Střídavým proudem z domácího wallboxu lze auto dobíjet maximálním výkonem 11 kW, DC nabíječkou pak maximálně 90 kW. Z deseti na 80 procent by to mělo trvat 24 minut.
Kdo s Polem plánuje jezdit delší trasy, patrně sáhne po verzi s větší 52kWh baterií. Ta stojí nejméně 829 000 korun, současně však nabízí silnější motor a lepší základní výbavu, ve které je mimo jiné i tepelné čerpadlo. Ve verzi 52 kWh má ID. Polo dojezd kolem 450 kilometrů.
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