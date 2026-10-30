Spalovací motory mají letos smůlu. Evropské Auto roku bude elektromobil, je otázkou který

O titul The Car of the Year 2027 (COTY) neboli evropského Auta roku se utká sedm výhradně elektrických modelů. Mezi finalisty se dostaly novinky od BMW, Cupry, Hyundaie, Kie, Renaultu, Volkswagenu a Volva. Žádné čínské auto se do závěrečného výběru nakonec nedostalo, tedy pokud se nepočítá Volvo vlastněné čínským koncernem Geely.
V historii ankety evropského Auta roku (Car of the Year, COTY) se to ještě nestalo. Všech sedm finalistů příštího ročníku tvoří čistě elektrické modely. O titul pro nadcházející rok se v abecedním pořadí utkají BMW iX3, Cupra Raval, Hyundai Ioniq 3, Kia EV2, Renault Twingo, Volkswagen ID. Polo a Volvo EX60.
Čistě elektrické vozy mají v evropských prodejích aktuálně zhruba pětinový podíl. „Složení finalistů je tak hlavně odrazem toho, jaké novinky automobilky v poslední době představují,“ vysvětluje Jiří Duchoň, šéfredaktor magazínu Automobil a člen poroty COTY.
Loni mezi sedmi finalisty byly pouze tři čisté elektromobily. O titul pro letošní rok se ucházely Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 a Škoda Elroq. Zvítězil Mercedes-Benz CLA s 320 body, druhá skončila Škoda Elroq s 220 body a třetí Kia EV4 s 208 body. Mercedes tak získal titul teprve podruhé, poprvé se mu to podařilo v roce 1974.
Elroq uspěl v domácím hlasování. V české anketě Auto roku v ČR letos zvítězil se 111 body před Mercedesem-Benz CLA (106 bodů) a BMW iX3 (98 bodů). Následovaly Audi A6 s 86 body a Dacia Bigster se 74 body. Pro Škodu šlo o první vítězství po osmi letech a zároveň o první domácí titul pro model nabízený výhradně s elektrickým pohonem.
Koncern Volkswagen má v evropském finále dva ze čtyř připravovaných příbuzných malých elektromobilů: Volkswagen ID. Polo a Cupru Raval. Dalšími členy této rodiny je Škoda Epiq a Volkswagen ID. Cross. Ten však v době uzávěrky výběru nebyl k dispozici, Škoda Epiq se mezi sedm finalistů nedostala.
Zbytek finálové sedmičky tvoří dvě větší SUV, BMW iX3 a Volvo EX60, městské modely Kia EV2 a Hyundai Ioniq 3 a Renault Twingo. Právě posledně jmenovaný vůz je z finalistů nejlevnější a zároveň jako jediný přímo navazuje na historický model. Podle českého porotce Jiřího Duchoně tak představuje přístup automobilek, které v elektrické éře využívají známá jména a designové odkazy na vlastní minulost.
Bez čínských aut?
Výběru finalistů předcházely v září tradiční jízdy Tannistests na severu Dánska. „Měli jsme k dispozici rekordních 87 vozů od 24 značek. Osm z nich pocházelo z Číny. Ani jeden čínský model se však do finálové sedmičky nedostal,“ dodává Duchoň.
Platí to ovšem při pohledu na původ značek, nikoli jejich vlastnickou strukturu. Například Volvo, jehož elektrické SUV EX60 je mezi finalisty, patří čínské skupině Geely.
Jediným čistě čínským automobilem, který se dosud probojoval do finále ankety, zůstává před dvěma lety BYD Seal. Tehdy skončil předposlední. Počet čínských značek na evropském trhu přitom rychle roste, jejich modely ale zatím u porotců nezískávají výraznější podporu, upozorňuje Duchoň.
Finalisty čekají společné zkoušky na konci listopadu, vítěz bude vyhlášen 8. ledna 2027 na bruselském autosalonu.
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