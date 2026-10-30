Škoda roste a vydělává víc než Volkswagen. Jenže peníze v kase ubývají

Škoda Auto za první tři čtvrtletí zvýšila tržby i provozní zisk, zatímco mateřský Volkswagen se propadl téměř k nulovému hospodářskému výsledku. Mladoboleslavská automobilka ale zároveň investovala méně než loni a její peněžní tok klesl. Vedení navíc čeká další tlak na marže.
Škodě Auto se v rámci koncernu Volkswagen daří podstatně lépe než většině jeho ostatních značek. Za leden až září zvýšila provozní zisk meziročně o 7,4 procenta na 1,92 miliardy eur, tedy téměř 47 miliard korun. Tržby vzrostly o 3,5 procenta na 23,1 miliardy eur a rentabilita se zlepšila z osmi na 8,3 procenta. Zisk tak rostl rychleji než tržby.
Srovnání s mateřským koncernem je proto výrazné. Volkswagen za stejné období vykázal provozní zisk pouhých 0,1 miliardy eur, meziročně o 98,7 procenta méně. Výsledky koncernu zatěžují vysoké náklady, nadbytečné výrobní kapacity, konkurence v Číně i americká cla. Firma proto připravuje rozsáhlou restrukturalizaci, ve hře je také uzavření až čtyř německých továren.
Zisk roste, peněžní tok klesá
Jenže ne všechny informace zveřejněné automobilkou dopadly tak pozitivně. Ve výsledcích vyzdvihuje čistý peněžní tok ve výši 1,8 miliardy eur (asi 44 miliard korun), meziročně je to však pokles o 7,9 procenta, loni za stejné období činil 1,93 miliardy eur (asi 47 miliard korun). Investice se snížily o 11 procent na 1,16 miliardy eur (asi 28 miliard korun).
Takže zatímco provozní zisk roste, schopnost generovat hotovost se mírně zhoršila. Nižší investiční výdaje mohou ale souviset s načasováním jednotlivých projektů.
Člen představenstva Holger Peters navíc upozornil, že příští rok bude pro automobilku náročnější. Očekává silnější konkurenci a další tlak na marže, který podle něj souvisí také s úspěchem elektrifikace.
Evropa táhne, ostatní trhy zaostávají
Celosvětové dodávky značky vzrostly za první tři čtvrtletí o 6,1 procenta na 812 400 aut. Hlavním zdrojem růstu zůstává Evropa. Západní Evropa si polepšila o devět procent na 483 200 vozů, střední o 6,6 procenta na 160 200 a východní o 7,7 procenta na 42 300 aut.
Největším odbytištěm je Německo, kde dodávky vzrostly o 15,9 procenta na 178 300 vozů. Následují Británie (71 700, +8,4 procenta), Česko (70 500, +4,2 procenta), Indie (53 200, +7,8 procenta), Polsko (50 700, +10,4 procenta) a Francie (39 800, +10 procent).
Na trzích mimo Evropu a Indii se Škodě daří podstatně méně. Dodávky tam vzrostly jen o 0,1 procenta na 72 900 aut. V Evropě značka zaregistrovala 666 798 vozů a zůstává druhou nejprodávanější automobilkou.
Elroq už předstihl Fabii, Octavia ztrácí
V modelovém žebříčku se stále nejvýše drží Octavia, ale i tady se ukazuje trend elektrifikace. Dodávky dlouhodobě nejpopulárnějšího modelu totiž meziročně klesly o 2,9 procenta na 138 tisíc kusů. Na druhém místě je Kodiaq se 107 800 auty, jehož prodeje naopak vzrostly o 11,9 procenta.
Nejvýraznější změnou je nástup elektrického Elroqu. Jeho dodávky se meziročně zvýšily o 52,7 procenta na 92 200 vozů a dostal se na úroveň Kamiqu, jehož odbyt naopak o 3,3 procenta klesl. Elroq zároveň předstihl Fabii, které se za první tři čtvrtletí prodalo 88 100 kusů. V případě Enyaqu vzrostly dodávky o čtvrtinu na 72 700 aut.
Model
Dodávky
Meziročně
Octavia
138 000
−2,9 %
Kodiaq
107 800
+11,9 %
Kamiq
92 200
−3,3 %
Elroq
92 200
+52,7 %
Fabia
88 100
–
Karoq
75 000
–
Enyaq
72 700
+25 %
Superb
50 500
–
Scala
39 000
–
Kylaq
33 200
–
Kushaq
11 400
–
Slavia
9 700
–
Epiq
1 900
–
Peaq
700
–
Výroba se teprve rozběhla
Podíl čistě elektrických aut a plug-in hybridů na evropských dodávkách Škody dosáhl 29,8 procenta, zatímco loni činil 24,1 procenta. Celosvětově automobilka dodala 203 100 vozů s těmito druhy pohonu, meziročně o 34,7 procenta více.
U nejnovějších elektromobilů je zatím patrné, že objem dodaných aut je s ohledem na teprve nedávné spuštění výroby nízký. Na modely Epiq a Peaq evidovala Škoda více než 82 tisíc objednávek, zatím ale dodala jen 1900 Epiqů a 700 Peaqů. Epiq se vyrábí ve Španělsku, větší Peaq v Mladé Boleslavi, kde se jeho sériová výroba rozběhla v srpnu.
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