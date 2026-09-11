Šikézní elektro za půl milionu: Renault Twingo je v Česku, už jsme s ním jeli

Renault splnil slib, jeho elektrické Twingo opravdu stojí těsně pod 500 000 korun. Navíc přichází se základní výbavou, která je v jiných zemích za příplatek. Kdo někdy zalitoval, že před lety nestihl objednat elektrickou Škodu Citigo, právě teď pro něj nastává čas satisfakce.
Je tohle ten očekávaný game changer, který naučí Čechy milovat elektromobily? Pokud jde o exteriér, nové Twingo se snaží, seč mu síly stačí. Výrazné barvy, milé detaily a charakter tak silný, že si jej s jiným autem prostě nemůžete splést. A pak jsou tu dvě dělená zadní sedadla, samostatně posuvná o 17 centimetrů. Odkaz na kultovní první generaci, která na stejném místě měla spojenou posuvnou lavici.
Výčet toho, co půlmilionové auto všechno umí, je docela dlouhý. Z baterie napájí externí spotřebiče až do výkonu 3,5 kW, má čtyři úrovně rekuperace s funkcí one pedal a při couvání z řady zaparkovaných aut vás včas varuje, když se z boku blíží jiné auto. A samozřejmě nechybí ani propojení s Googlem, včetně map nebo AI Gemini. Pokud si položíte otázku, která z evropských automobilek umí něco podobného za tyto peníze nabídnout, pak je odpověď jednoduchá: zatím žádná.
Možná kdyby konkurence také vsadila na spolupráci s Číňany, mohla by leccos urychlit. Tohle rozhodnutí dalo Renaultu hotové auto za necelé dva roky, což je na evropské poměry rychlost přímo trysková. Co z ní nakonec vzešlo?
Twingo je mrňous, ale jen zvenčí. Uvnitř je místa překvapivě dost, na šířku snese srovnání i s auty o třídu většími. Zadní sedadla jsou dobře přístupná a cestující si může zasunout nohy pod přední sedák, což třeba v R5 tak úplně nejde. Kufr má nejméně 260, ale také 360 litrů, podle toho, v jaké poloze se zadní sedadla právě nacházejí. Oba parametry jsou na auto dlouhé 3,79 metru nicméně velmi dobré.
Frunk byste však hledali marně – přední kapotu, pod kterou se nachází motor i veškerá výkonová elektronika, nelze vůbec otevřít. Kapalina do ostřikovačů má svůj vlastní otvor pod černým designovým prvkem, kde byl u původního Twinga otvor pro sání vzduchu.
Za volantem se na poměry elektroaut sedí docela nízko, Twingo má hlubokou přístrojovou desku a spodní hrana okna je od řidiče docela daleko. Jak je auto vpředu dlouhé, musí řidič jen odhadovat, kapota ani náznakem vidět není.
Co je však příjemné, jezdec i spolujezdec mají díky velkorysé šířce interiéru od sebe dostatečný odstup, Twingo tedy alespoň vpředu nedělá žádné prostorové kompromisy. Na zadní sedadla se však pohodlně usadí jen cestující do 180 cm, vyšší postavy budou omezeny výškou stropu.
U Twinga si na rozdíl od větších sourozenců R4 a R5 nelze zvolit výkon motoru ani velikost baterie, k dispozici je jediná varianta s 80 koňmi a LFP baterií s využitelnými 27,5 kWh. Její jednotlivé články jsou umístěny v jednom modulu, výkonová elektronika je pak zvlášť. To znamená, že případná závada na článcích se musí řešit výměnou celé baterie – toto řešení šetří výrobní náklady i hmotnost a používá jej například také BMW. Prázdné Twingo váží 1,2 tuny, což je u elektromobilu relativně nízké číslo. Samotná baterie má 202 kg.
Krátká projížďka ukázala, že za ideálních teplot kolem 20 stupňů lze spotřebu auta srazit pod 10 kWh/100 km, což by odpovídalo dojezdu kolem 280 kilometrů. Za chladnějšího počasí však bude nepochybně vyšší, už proto, že auto nemá tepelné čerpadlo.
Pokud jde o komfort, podvozek je sympaticky vláčný, takže ani městská ulice složená z kostek nepředstavuje pro posádku utrpení. A z prvních kilometrů se zdá, že je na poměry automobilové A třídy také slušně odhlučněný.
Výbava Evolution, 499 000 Kč
• manuální klimatizace
• opěradlo zadních sedadel dělené v poměru 50/50, sklopné
• sedadlo řidiče výškově nastavitelné
• výškově a podélně nastavitelný volant
• zadní okna manuálně vyklápěcí
• zadní parkovací senzory
• tempomat s omezovačem rychlosti
• přední full LED světlomety
• automatické přepínání dálkových světel
• elektricky nastavitelná a vyhřívaná zrcátka
• nabíjení střídavým proudem (AC) až 11 kW
• nabíjení stejnosměrným proudem (DC) o výkonu až 50 kW
• kompatibilita s funkcemi V2L a V2G
• přístrojový štít 7" pod volantem
• multimédia s 10" obrazovkou, rádio se 2 reproduktory
• světle šedá stropnice s motivem Twingo alphabet
• látkové čalounění tmavé s šedým prošíváním
• dekor palubní desky a výplně dveří v bílé barvě
• ocelové disky kol 16", design domino
• nemetalický lak žlutá mango
Výbava Techno, 539 000 Kč (navíc oproti Evolution)
• jednozónová automatická klimatizace
• volant potažený syntetickou kůží
• sedadlo řidiče výškově nastavitelné, sedadlo spolujezdce sklopné
• hands-free karta Renault
• elektrické ovládání předních oken s impulzním ovládáním
• digitální zadní parkovací kamera
• pádla za volantem pro nastavení intenzity rekuperace
• funkce one pedal
• zpětná zrcátka elektricky sklopná
• audiosystém Arkamys, 6 reproduktorů
• látkové čalounění šedo-černé s červeným prošíváním
• dekor palubní desky a výplně dveří v barvě karoserie
• anténa ve tvaru žraločí ploutve
• ocelové disky kol 16", design diabolo
V základní výbavě je třífázová AC nabíječka s výkonem 11 kW, což je oproti evropské specifikaci s jednofázovou 3,6 kW velké plus. Maximální dobíjecí výkon stejnosměrným proudem je relativně skromných 50 kW, ale výrobce slibuje vyrovnanou křivku a dobití z 10 na 80 procent za 30 minut. Vyšší výbava Techno má předehřev baterie, aktivní chlazení však Twingo vůbec nenabízí.
Víc už napoví týdenní test, který pro vás v blízké době chystáme. Jedno je ale jisté už teď – čtvrtá generace Twinga je auto, o kterém ještě hodně uslyšíme.
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