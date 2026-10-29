Přední maska jako displej. Šéfdesignér nové značky chce, aby si lidé mohli měnit tvář auta

Koncept Aura od mladičké čínské značky Lepas umí to, co běžná auta zatím mít nemohou: proměnit si přední masku v displej. Srbský šéfdesignér značky Ivan Dulanović chce, aby si lidé mohli přizpůsobit tvář svého auta. Jenže značka musí vyřešit ještě jeden možná daleko důležitější úkol. Totiž odlišit se od sesterských značek i záplavy dalších automobilek, které chtějí dobýt Evropu.
Když v čínském Wu-chu velkolepě odhalují koncept Lepas Aura, stojí za to věnovat pozornost především jeho přídi. Tam, kde bývá standardní maska chladiče, a v dnešním světě moderních elektromobilů častěji jen čistý „čumák“, je v případě Aury černá plocha, která se proměňuje v displej.
Objevují se na něm světelné obrazce a animace. Auto tak může měnit svou tvář - když stojí na místě. Současné dopravní předpisy by totiž takovou „hračičku“ na autech v provozu nedovolily.
Na první pohled je to efektní hra. Ten druh nápadu, který zaujme na autosalonu, ale do sériového auta se nakonec nemusí dostat. Ivan Dulanović, globální šéfdesignér mladé značky Lepas, která se rozhodla vzít teď zahraniční trhy útokem, ovšem tvrdí, že proměnlivá maska nemusí zůstat jen výstavní atrakcí.
Pro čínskou značku, která se chystá hledat zákazníky nejen v Evropě, ale i na mnoha dalších zahraničních trzích vedle zavedených automobilek i vlastních sesterských značek Omoda a Jaecoo, by to mohl být užitečný trik.
Nových jmen aut je totiž tolik, že si je člověk snadno splete. A příběh o leopardovi, který Lepasu propůjčil jeho designovou filozofii (a dokonce i jméno), si je lidé zapamatují možná ještě hůř.
„Zákazník by se svým způsobem mohl stát designérem vlastního auta,“ naznačuje Dulanović. Kromě přední masky má podobný nápad také záď konceptu Aura, kde se mění osvětlení. Majitel by si mohl vybírat vlastní animace nebo podobu uvítacího světelného efektu. Automobil by tak nemusel mít pokaždé úplně stejnou tvář.
Zatím ovšem není jasné, kolik z toho se skutečně dostane do sériových modelů. Vedle legislativního omezení je otázkou i cena, náklady na případnou opravu po nehodě nebo to, jestli by zákazníci ochotně platili za možnost „hrát“ si s displejem stojícího auta.
Pro Lepas je přesto důležité přijít s něčím, co si lidé zapamatují. A tento detail mezi takové nápady patří víc než celý zbytek prezentace o autě, kde se až do zblbnutí mluvilo o eleganci a inspiraci přírodou.
Jedna otázka pro každého
Když automobilka pozve novináře z různých koutů světa na premiéru nové značky a jejího koncepčního vozu přímo do Číny, člověk by čekal, že dostanou příležitost probrat s jejím hlavním designérem víc témat, zvlášť když asi dvacetičlenná skupina má na rozhovor nejen s Dulanovićem, ale třemi dalšími čínskými manažery naráz vyhrazenou přesně hodinu. A tak každý mohl položit jedinou otázku.
Na všechna témata, která by stálo za to otevřít, se tak pochopitelně nedostalo. Přitom právě u značky, která se snaží najít vlastní identitu v početné rodině automobilek Chery, by bylo zajímavé jít víc do hloubky.
Jak se například rozhoduje, co má Lepas odlišovat od Omody a Jaecoo a kolik prostoru má designér pro vlastní nápady v prostředí, kde se nové modely vyvíjejí tak rychle. Nakonec alespoň díky několika „ukradeným“ minutám navíc po skončení oficiálního rozhovoru šlo některé věci probrat volněji.
Kdo je Ivan Dulanović
Pochází ze Srbska, kde vystudoval průmyslový design, a poté zamířil na Scuola Politecnica di Design v Miláně, kde se věnoval automobilovému designu. Jeho kariéra je spojená mimo jiné s italským studiem Italdesign.
Pracoval pod vedením Filippa Periniho, designéra spojovaného s Lamborghini Aventador a Huracán. Podílel se na projektu supersportu Italdesign Zerouno a limitovaného Nissanu GT-R50 by Italdesign, který vznikl k padesátému výročí modelu GT-R a samotného studia. Pracoval také na dalších projektech pro Lamborghini a na spolupráci s Volkswagenem týkající se Transporteru.
Později zamířil do Číny, kde pracoval na luxusním sedanu Hongqi H9 a působil také u automobilky Great Wall Motor. Do skupiny Chery přišel před dvěma lety. Dnes vede design značky Lepas, která se snaží vybudovat vlastní identitu v rámci početné rodiny značek čínského koncernu.
Od Italdesignu k čínské značce
Sám Dulanović nejvíce vzpomíná na to, že ho v jeho kariéře inspiroval Filippo Perini a i ve svém současném působišti často na jeho práci myslí.
„Měl jsem možnost naučit se od něj spoustu triků italského automobilového designu. To bych chtěl spojit s efektivním čínským způsobem práce a vytvořit emocionální a úspěšnou značku,“ říká s tím, že právě zkušenost z Itálie podle něj ovlivnila jeho přístup k navrhování aut.
Vytvořit takový designový rukopis, aby zákazník poznal Lepas i bez nápisu na kapotě, totiž nebude snadné.
Proč čínská auta vypadají podobně
Automobilový trh zaplavují nové čínské značky, které často využívají podobné technické základy a míří na stejné zahraniční zákazníky. To je i případ Lepasu, který využívá techniku skupiny Chery, takže prakticky stejnou najdete jak ve vozech Chery, tak v Omodě a Jaecoo.
Rozlišit jejich jednotlivé modely proto není snadné a zbývá na to jen design. Lepas chce být prémiovější alternativou než všechny tyto zmíněné, a tak se během premiéry neustále skloňovalo slovo „elegance“.
„Ta má určité společné charakteristické prvky. Pokud má vůz působit široce, sebevědomě a sportovně, musí designér pracovat s proporcemi a tvary, které takový dojem vytvářejí. Podobnost mezi jednotlivými modely ale nemusí automaticky znamenat přímé kopírování,“ dodá, když poukážeme právě na to, že některé Lepasy až nápadně připomínají vozy Audi.
Současně ale připouští, že čínské značky si vlastní designový jazyk teprve budují. „Čína na rozdíl od Itálie, Francie nebo Velké Británie nemá za sebou 120 let zkušeností s automobilovým průmyslem. Potřebuje proto vytvořit vlastní tradici a postupně si vybudovat rozpoznatelný rukopis. Je to přirozený proces. Jak budeme vytvářet další projekty, Čína si postupně vybuduje vlastní DNA, která bude rok od roku silnější,“ dodává.
Lepas se o to pokouší prostřednictvím filozofie nazvané Leopard Aesthetics. Do jaké míry jde o marketingové floskule, se může čtenář domyslet sám, nicméně podle tvrzení značky má leopard představovat kombinaci síly, elegance a pružnosti. Moment - nepřipomíná to někomu také britské vozy Jaguar?
Nejdřív tužka, potom počítač
Navzdory digitálním efektům, které předvádí Aura, se Dulanović hlásí k poměrně tradičnímu začátku designérské práce. Nejdřív tužka a skicák, až potom počítač. Ostatně během celého hodinového rozhovoru s novináři si kreslil na papír.
Rozdíl mezi evropským a čínským automobilovým průmyslem ale vnímá v rychlosti vývoje. „V Evropě může vývoj nového auta trvat tři až čtyři roky, zatímco v Číně lze některé projekty zvládnout za méně než rok,“ doplňuje.
Čínským výrobcům podle něj pomáhá hustá síť dodavatelů, dostupnost komponentů i možnost rychleji koordinovat jednotlivé fáze vývoje a vysvětluje tím, proč dokážou čínské automobilky uvádět nové modely na trh tak rychle.
„Pro designéra je to příležitost, ale také tlak. Nové značky potřebují rychle rozšiřovat nabídku, současně však musejí přijít s něčím, co je odliší. Vlastní identitu přitom nelze jednoduše uspíšit stejně jako vývoj dalšího modelu,“ připouští Dulanović.
Více tlačítek, méně samoúčelných displejů
Zatímco na přídi konceptu Aura se má design měnit podle přání majitele, v interiéru sériových aut jde Lepas částečně opačným směrem. Dulanović připouští, že značka u nových projektů zvyšuje počet fyzických tlačítek.
Čínské automobilky si v posledních letech zvykly sázet na velké obrazovky a ovládání soustředěné do dotykového rozhraní. To, co vypadá moderně na fotografii nebo při prezentaci, však nemusí být vždy nejpohodlnější při každodenním používání.
„Lepas by tak měl více zohledňovat preference zákazníků na jednotlivých trzích. Evropané totiž mohou mít jiné nároky než zákazníci v Číně. Design tak není jen otázkou vzhledu, ale také toho, jak se s autem žije a jak snadno se ovládá,“ dodává Dulanović.
Design je jako vaření, potřebuje čas
Přesto se člověk musí ptát: Není těch značek v koncernu Chery už příliš? Dulanović to ale za zásadní problém nepovažuje.
„Například u takové Hondy by to tak působit mohlo, ale skupina Chery je tak velká, že chceme pokrýt všechny mezery na trhu. A možná jsou značky, které zatím máme, tak mladé, že lidem nepřipadají nijak výrazně odlišné od ostatních,“ připouští s tím, že odlišení proto musí vznikat především v designu, charakteru a filozofii.
„Design je jako vaření, čas je jeho nezbytnou ingrediencí. Možná se za tři nebo čtyři roky se potkáme znovu a už mi tuhle otázku nebudete muset klást,“ kontruje.
Je to pochopitelný argument, vybudovat jejich vlastní identitu je běh na delší trať. Samotné logo na kapotě rozdíly mezi auty neudělá.
KVÍZ: Auta, jejichž popularita v Česku raketově roste. Co jste možná nevěděli o vozech Omoda & Jaecoo
Designérský tým Lepasu má podle něj přibližně 20 až 25 lidí a většinu tvoří Číňané. „Značka ale hledá i evropské designéry, od kterých chce získat pohled na to, co pro evropské zákazníky znamená elegance. Vybíráme je v týmu společně, nechci si na to být sám,“ říká.
Pro značku teď bude ale nejdůležitější otázka, zda dokáže nabídnout víc než další příběh o přírodě, eleganci a sportovních proporcích kočkovité šelmy. Proměnlivá příď je alespoň nápad, který si člověk zapamatuje. Teď ještě musí Lepas zařídit, aby si lidé zapamatovali také jeho auta.
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