Opravdu jen čínský úspěch? Rekordní čísla značek Omoda a Jaecoo vyvolávají otázky

Čínské značky Omoda a Jaecoo patří k nejrychleji rostoucím automobilkám na českém trhu. Jejich registrační statistiky ale ukazují nezvyklý trend. Téměř sedm z deseti aut přibylo v evidenci během několika vybraných týdnů a 95 procent vozů je napsáno na firmy. Jsou za tím samoregistrace a přesuny vozů do zahraničí? Kolik z rychlého růstu odpovídá skutečné poptávce českých zákazníků?
Omoda a Jaecoo patří k nejrychleji rostoucím čínským značkám v Evropě. V Česku letos v součtu předstihly dosud nejpopulárnější čínskou automobilku MG. Statistiky Svazu dovozců automobilů (SDA) ale ukazují dvě zvláštnosti.
Auta přibývají hlavně na konci měsíce
SDA uvádí obě značky společně, mají totiž stejného výrobce a sdílenou techniku. Od ledna do září jich zaregistrovaly 4127. To je 2,2 procenta trhu a jedenácté místo před Peugeotem nebo Volvem. Z toho 2879 aut, tedy téměř sedm z deseti, připadlo na pouhých devět týdnů vždy kolem konce měsíců. A má smysl ptát se proč. Informaci jako první přinesly Hospodářské noviny.
U velkých značek je to totiž rovnoměrnější. U Škody, Volkswagenu a Toyoty jde zhruba o 21 až 22 procent registrací, u Hyundai 26,7 procenta. Více se koncem měsíce řídí jen Chery (55,8 procenta), které patří do stejnojmenného koncernu stejně jako zmíněné Omoda a Jaecoo, a Citroën (44,1 procenta).
Registrace Omody a Jaecoo navíc skáčou. V týdnu od 25. května jich bylo 621, na konci července 469 a v únoru 435. V ostatních to jsou jen nízké desítky aut, v jednom ze zkrácených červencových týdnů přibyly jen tři.
Co za tím může být
„Výkyvy na konci měsíce nebo čtvrtletí jsou na trhu běžné, právě zejména kvůli obchodním cílům a bonusům,“ říká pro HN Zdeněk Dušek, analytik společnosti EY pro automobilový sektor. „Obvykle ale vidíme spíš rovnoměrnější průběh, ovlivněný hlavně sezonností v průběhu roku. Konkrétní případy ale nelze bez detailních dat a analýzy podle VIN komentovat, protože by šlo jen o domněnky,“ dodává.
Samotné výkyvy tedy nejsou důkazem, že se něco podobného děje u Omody a Jaecoo. Importér to na dotaz HN vysvětluje následovně: „Omoda & Jaecoo stejně jako ostatní automobilové značky pracuje s průběžným vyhodnocováním výsledků a motivačními bonusovými mechanismy,“ říká Jakub Kučmaš, vedoucí manažer prodeje této dvouznačky.
„Samotná registrace vozu není automaticky totožná s maloobchodním prodejem koncovému zákazníkovi, proto nelze pouze z týdenních registračních dat přesně určit strukturu prodejů,“ dodává.
Kučmaš také poukazuje na rychlý růst: za rok firma rozšířila nabídku ze čtyř na 13 modelových variant a síť na více než 30 prodejních míst, s čímž podle něj roste potřeba předváděcích a náhradních vozů. „Rozložení registrací ovlivňuje dostupnost vozů, jejich dodání, administrativní zpracování, financování a termíny předávání zákazníkům,“ dodává.
Většina aut jde na firmy
Podle SDA je 95 procent aut Omody a Jaecoo registrováno na firmy. „Samotný podíl firemních registrací není v Česku neobvyklý, na firmy jdou zhruba tři čtvrtiny všech nových aut. Ale u značek, které jsou postavené hlavně na soukromých zákaznících, je podíl kolem 95 procent nápadný a dává smysl ptát se po důvodech,“ připouští Dušek.
Firemní registrace neznamená, že auto koupila firma. Může jít o leasingovku, o flotilu, ale také o dealera nebo importéra. A samoregistrace znamená, že auto zaregistruje sám na sebe dealer či importér, aniž by ho měl koupit konkrétní zákazník.
Kučmaš uvádí: „V kategorii ‚registrace na firmu‘ připadlo na naši dealerskou síť, importéra či další interní účely 25 procent, samoregistrace představovaly 15 procent.“
Ani tyto údaje ale nevysvětlují, proč se registrace hromadí právě na konci měsíce. Chybí informace o tom, kdy se auta skutečně prodala, kolik jich zůstalo u dealerů a co se s nimi stalo dál.
A co reexport?
Reexport znamená, že se auto zaregistrované v jedné zemi později prodá do jiné. V Česku se tak objeví ve statistikách, ale zákazníkem může být někdo v zahraničí. V Evropě k tomu dochází třeba kvůli rozdílné nabídce modelů nebo cen v jednotlivých zemích.
„Pro místní prodejní síť znamená reexport samozřejmě vyšší prodeje. Výhodný může být i pro evropského zákazníka, protože na jednotném trhu EU mu nelze bránit koupit auto v jiném členském státě,“ říká Dušek.
Má ale podle něj i nevýhody. „Ubírá domácímu trhu vozy do budoucna, což oslabuje servis a poprodejní služby. Na trhu, kam auta míří, pak značka konkuruje sama sobě a tlačí ceny i zůstatkové hodnoty dolů.“ A pak má ještě třetí nevýhodu: Registrace totiž vytvářejí dojem většího zájmu, než jaký trh ve skutečnosti má.
Importér ve větším měřítku vývoz aut nepotvrzuje: „Není součástí našeho standardního obchodního modelu pro český trh. V jednotlivých případech ale může dojít k přesunu vozů na jiný evropský trh, pokud tam vznikne konkrétní zákaznická poptávka,“ připouští Kučmaš.
Příkladem jsou podle něj země, kde se při vstupu značek rozhodli nenabízet spalovací verze některých modelů. Pokud se tam později objeví poptávka třeba po spalovacím voze s pohonem 4×4, může je firma dodat z Česka. Kolika aut se to týkalo, neuvedl. Zda takové přesuny české registrace výrazněji ovlivňují, z dostupných údajů zjistit nelze.
Jak je to jinde v Evropě
Dušek upozorňuje na širší kontext: „Podle reportu Indicata Market Watch za 1. čtvrtletí letošního roku, jak ho shrnul Fleet Europe (Indicata se specializuje na řízení skladových zásob ojetin – pozn. red.), několik čínských značek v Evropě výrazně využívá registrace předváděcích vozů, krátkodobých půjčoven a předplatného, aby rychle zvýšily viditelnost a splnily distribuční cíle. Tato auta se pak se slevou dostávají na trh ojetin a ovlivňují zůstatkové hodnoty.“
Vlastní data podle značek a jednotlivých vozů ale EY nemá, takže nelze tvrdit, že totéž platí i pro Omodu a Jaecoo.
Kučmaš k zásadám značky uvádí: „Naším cílem je dlouhodobě stavět prodeje na skutečné zákaznické poptávce. Registrace na dealery využíváme v legitimních případech, například u předváděcích nebo testovacích vozů. Reexport nepodporujeme jako nástroj pro plnění prodejních cílů.“
Jednoznačnou odpověď by mohla přinést až data o jednotlivých vozech, tedy kolik aut z konce měsíce se v dalších týdnech skutečně dostalo k zákazníkům a kolik jich zamířilo na trh ojetin nebo do zahraničí. Ta ale v údajích SDA o registracích nejsou.
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