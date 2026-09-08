Nejlevnější elektromobil je konečně skutečné auto. Dacia Spring zdraží, má na to ale právo

Nejlevnější elektromobil na trhu konečně dostane druhou generaci. Zatímco první Dacia Spring byla přestavěným spalovacím renaultem pro rozvojové trhy, novinka vychází zcela z vývoje francouzského koncernu. V zásadě jde o dvojče Renaultu Twingo, na první pohled ale příbuznost obou modelů nemáte šanci poznat.
Renault jede poslední měsíce na elektrické vlně a po prodejně úspěšných modelech R5 a R4 pomalu přichází s novým Twingem. To plní roli základního elektromobilu francouzské automobilky s cenou (na německém trhu) od necelých 20 tisíc eur – asi 484 tisíc korun. Právě z něj chce těžit i druhá generace Dacie Spring, která s tou předchozí sdílí prakticky jenom jméno.
Předně se dá očekávat zdražení: Aktuální verze po nedávné modernizaci začíná v Česku na 419 tisících korunách, nejlépe vybavené provedení se silnějším elektromotorem přijde na 489 900 korun. U novinky české ceny zatím nejsou, obecně ale slibuje Dacia startovací cenu pod 20 tisíc eur, tedy už zmíněných 484 tisíc korun. Jelikož na stejné sumě startuje i Twingo, dá se očekávat, že rumunský model se nakonec pod udávanou cifru stlačí docela výrazně. Jinak by jeho uvedení nedávalo moc velký smysl.
Protože technika nového Springu je stejná jako u Twinga, základem je tedy platforma AmpR Small. Přední kola bude vždy roztáčet 60kW elektromotor (současná generace umí až 75 kW) a v útrobách bude 27,5kWh baterka. Podle Dacie stačí na dojezd kolem 250 kilometrů, Twingo nabízí o 13 km více především díky lepší aerodynamice. Současný Spring nicméně ujede jen 225 km. Spotřeba 12,7 kWh / 100 km má ale stejně patřit k nejnižším na trhu.
Podobně jako Twingo bude základem pouze 6,6kW palubní nabíječka, z 15 na 80 procent se tak auto z běžné zásuvky nabije za devět hodin. Pokud ale máte 7kW wallbox, pak se dostanete ve stejné disciplíně na 2 hodiny a 55 minut. 50kW DC nabíjení bude za příplatek podobně jako 11kW palubní nabíječka. U rychlonabíjení se pak z 15 na 80 procent dostanete za 28 minut. Podobně jako u současné generace nechybí funkce V2L s možností udělat z auta mobilní powerbanku.
Mimochodem 100 km/h pokoří nový Sprint z klidu za 12,1 vteřiny a jede maximálně 130 km/h. Potěší nízká hmotnost od 1212 kilo.
Čím se bude Spring od Twinga odlišovat, je třeba 18litrový frunk dodávaný za příplatek. Dají se do něj uložit mimo jiné nabíjecí kabely, které tak nepřekáží v kufru, který má 337 litrů. Po sklopení zadních sedadel je k dispozici 1283 litrů.
Spring jinak s délkou 3,85 metru nadále zůstává především autem do městského provozu, kde se bude cítit jako ryba ve vodě. Přesto povyrostl o 15 cm do délky a především mamutích 18 cm do šířky, takže třeba vpředu při jízdě ve dvou už nebudou potřeba kompromisy a ústupky.
Všechny verze mají standardně sedmipalcové digitální budíky. Základní model pak podobně jako další dacie nabídne jen dokovací stanici pro chytrý telefon, vyšší výbava Journey ale přiváží 10,1palcovou dotykovou obrazovku multimediálního systému s navigací. Z Twinga má nový Spring kruhové ovladače klimatizace a ventilace nebo volič automatu pod volantem, tím se povedlo uvolnit středový tunel mezi sedadly. Mimochodem všechny výbavy nabídnou manuální klimatizaci.
Podobně jako Twingo se nový Spring bude vyrábět ve Slovinsku v Novom Mestě.
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