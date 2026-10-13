Chybějící displej, konec iDrivu. Projeli jsme omlazené BMW 7, provokovat umí stále

Formálně jde jen o facelift, ve skutečnosti je největší mnichovský sedan v mnohém jiný. Petrolheady potěší návrat benzinového šestiválce bez nutnosti kupovat rovnou plug-in hybrid, v interiéru zase překvapí důraz na jednoduchost ve stylu Neue Klasse.
Být odvážný se vždy vyplácí. To si patrně řekli v BMW, když míchali ingredience pro modernizaci BMW 7 generace G70, která poprvé vyjela před čtyřmi lety. Tímto heslem se ostatně řídí nejméně od roku 2001, kdy do světa vypustili auto z pera kontroverzního Chrise Bangleho. Od té doby působí řada 7 víc dominantně než sportovně, což pro nejčerstvější vydání tohoto luxusního sedanu platí rovněž.
Zmínka o Bangleově Sedmičce není náhodná, právě v ní se poprvé objevil stříbrný otočný knoflík, s nímž šly ovládat takřka všechna funkce palubních systémů. Zprvu uživatelsky šokující iDrive se nakonec rozšířil i do dalších řad BMW a konkurence jej více či méně úspěšně napodobovala. Po 25 letech ale všemocný ovladač z BMW řady 7 mizí, automobilka nově vsadila takřka výhradně na dotykové ovládání přes středovou obrazovku.
Z pohledu řidiče se toho ostatně v nové Sedmičce nepochybně změnilo nejvíc, zpod volantu například zmizel displej. Ten nově nahradila úzká informační lišta táhnoucí se po celé délce palubní desky v prostoru pod čelním sklem, potřebné informace o jízdě ale získává řidič i z head-displeje. Ve výsledku tak oči nemusí neustále přeostřovat z dálky na blízko nebo dokonce odklánět pohled z vozovky. Pro soustředění na jízdu je toto řešení, inspirované vnitřní architekturou Neue Klasse, rozhodně přínosem.
Nelze se však zbavit dojmu, že s jistou unifikací palubní desky napříč modelovými řadami přichází omlazená Sedmička o punc exkluzivity, nové řešení působí možná trochu obyčejně. Automobilka se to sice snaží dohnat třeba ovladači z křišťálového skla na středové konzole, ale ty, stejně jako širokoúhlé „kino“ pro cestující na zadních sedadlech, nejsou ve skutečnosti u vrcholného bavorského sedanu žádnou novinkou.
BMW 7 však reprezentuje hlavně navenek, a tady je třeba uznat, že novinka působí jemnějším dojmem, který docílila změnou pozice hlavních světlometů z horizontální na vertikální. Ledvinky na masce se sice nezmenšily, zato jsou užší a o něco vyšší. Jejich podsvícené lamely už nejsou uspořádány svisle, ale vodorovně. Optických změn doznala i krystalická světla pro denní svícení, která jsou na pohled o něco delší a propojená s maskou.
Užší a delší tvar mají i koncové svítilny na kufru, na rozdíl od současných módních trendů však nejsou propojené svítící lištou a ve tmě zůstala i loga na obou koncích auta. Jak jsme se dozvěděli na novinářské prezentaci v rakouském Kitzbühelu — s povolenými barvami, rudé na zádi a bílé na přídi, by modrobílá vrtulka BMW nevypadala dobře.
To samozřejmě neplatí o novém typu lakování karoserie, nově si totiž lze zvolit kombinaci matného (třeba na ponton) a lesklého laku (na sloupky a střechu). Tato položka na přání zabere v továrně 75 hodin převážně ruční práce a patří tak k tomu nejnáročnějšímu, co lze k autu objednat.
Základní benzin versus vrcholné elektro
Nabídka motorizací je sice mnohem širší, ale na novinářské premiéře přistavila automobilka pouze dvě verze: Základní benzinovou 740 xDrive s výkonem 294 kW / 400 koní a vrcholné elektrické provedení M70 xDrive dávající 500 kW / 680 koní.
Řadový šestiválec k autu se sportovními geny pasuje výborně, auto působí lehce a v zatáčkách je mrštné. Drobná výpomoc mildhybridního systému dokáže elegantně vykrýt prodlevy turba, takže pružný zátah je lineární a zcela dostatečný. Auto je velmi dobře odhlučněné, takže v běžném provozu je motor sotva slyšitelný — důkazem jeho činnosti je mnohdy pouze otáčkoměr. Pouze s prudší akcelerací se ozve tlumené zavytí, o kterém se dá bez nadsázky říct, že lahodí sluchu.
Za pohodovou jízdu z Kitzbühelu do Mnichova si motor řekl v průměru o 8,4 litru benzinu na 100 kilometrů, což přesně odpovídá oficiálním hodnotám podle WLTP. A to jsme se před bavorskou metropolí ještě přichomýtli k dopravnímu kolapsu, za který mohl příjezd kazachstánského prezidenta Kasyma-Žomarta Kemeleviče Tokajeva.
Verze
Výkon
Palivo
Cena od
740 xDrive
294 kW (400 k)
benzin
2 954 900 Kč
740d xDrive
230 kW (313 k)
nafta
3 120 000 Kč
i7 50 xDrive
335 kW (455 k)
elektřina
2 991 300
i7 60 xDrive
400 kW (544 k)
elektřina
3 552 900 Kč
i7 M70 xDrive
500 kW (680 k)
elektřina
4 604 600 Kč
750e xDrive
360 kW (489 k)
benzin + elektřina
3 387 800 Kč
M760e xDrive
450 kW (612 k)
benzin + elektřina
4 074 200 Kč
Zatímco technický průkaz námi zkoušené benzinové Sedmičky měl v kolonce Pohotovostní hmotnost údaj 2160 kg, ta samá kolonka v elektrické verzi uváděla číslo 2830 kg. Ten rozdíl je na silnici samozřejmě patrný, ačkoliv i7 nárůst váhy o 670 kg v zatáčkách maskuje skvěle.
V elektrickém podání se ze Sedmičky stává auto dvou tváří, které umí brutálně zrychlit na stovku pod čtyři vteřiny, a vzápětí se důstojně ploužit mezi turisty na uzoučkých cestách kolem Chiemského jezera, kam se kvůli své rozložité karoserii ve skutečnosti moc nehodí.
Ačkoliv si i7 zachovává 400voltovou architekturu, nejvíc změn se událo právě u ní. Trakční baterie je po vzoru Neue Klasse nyní tvořena cylindrickými články, které mají o 20 procent vyšší energetickou hustotu, takže využitelná kapacita stoupla o deset procent na 112,5 kWh. Současně se zvýšil i maximální nabíjecí výkon na 250 kW.
Plně nabité auto by mělo zvládnout ujet až 686 kilometrů, námi naměřená průměrná spotřeba 18,9 kWh na 100 kilometrů však naznačuje, že v praxi a za pěkného počasí se dojezd bude pohybovat kolem 600 km. I to je poměrně fascinující údaj, když přihlédneme k velikosti a hmotnosti vozu.
Při výběru typu pohonu však jistě budou hrát hlavní roli osobní sympatie, tuzemské zastoupení BMW má však už nyní poměrně jasno: Češi nebudou preferovat ani benzin, ani elektřinu, v naprosté většině dají přednost naftě.
Tak snad někdy příště.
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