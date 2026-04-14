Nikdo jiný by neměl odvahu. Kabriolet Rolls-Royce má hvězdné nebe a slyšíte v něm slavíky

Stavět zakázková auta je málo, řekli si v Rolls-Roycu a spustili úplně novou sérii superluxusních aut. Ta se jmenuje Coachbuild Collection a spojuje zakázkové karosářství s určitou „masovostí“. I když masová výroba je tady hodně přitažená za vlasy. Projectu Nightingale vznikne jen sto kusů, každý ale bude stát za to.
O zakázková auta Rolls-Roycu, která vzniknou v jediném kuse a zájemce je procesu navrhování a výroby přítomen prakticky od A do Z, je velký zájem. Co na tom, že ceny jdou do desítek milionů eur. A jak přiznal novinářům šéf automobilky Rolls-Royce Chris Brownridge, právě úspěch zakázkové výroby je donutil přemýšlet, co dál. Kam výrobu posunout.
Výsledkem je nový program Coachbuild Collection. Ten leží mezi modely Private Collection, což jsou „běžné“ vozy, ovšem vyladěné na maximum (něco jako loňský Phantom Centenary), a jsou skutečnou zakázkovou karosařinou přesně podle přání zákazníka. Každý model v novém programu dostane specifickou karoserii, nicméně produkce bude omezena na více než jeden zakázkový kus.
Krásně to ilustruje první auto ze série Coachbuild Collection: Project Nightingale. Je to 5,76 metru dlouhý superluxusní kabriolet s elektrickým pohonem. Spojení, které u žádné jiné automobilky nenajdete. Vznikne jich dohromady sto kusů, nicméně každý bude trochu jiný, protože každý si zákazník doladí ke své absolutní spokojenosti.
Design, který žádný jiný Rolls-Royce nikdy neponese, navrhl úzký tým v čele se šéfdesignérem značky Domagojem Dukecem. A tvůrčí svoboda, kterou dostal, je na autě poznat. „Jisté bylo jen to, že půjde o kabriolet, protože ten v naší nabídce chybí,“ vysvětluje počátky svého návrhu.
A tak má Project Nightingale třeba inovativní a mimořádně úzké LED světlomety. Skoro jako kdyby Britové zkoušeli, kam až lze v tomto případě zajít. Tvar karoserie připomíná torpédo a nejde o nic vyloženě samoúčelného.
Inspirací byla totiž experimentální auta z konce 20. let: modely 16EX a 17EX. Ta byla navržená v éře art deco s technikou tehdejšího Phantomu, ale lehkou hliníkovou karoserií. Cílem bylo zaznamenat rychlostní rekord značky. To se překročením 145 km/h opravdu povedlo. A právě tato auta měla podobný tvar karoserie jako Project Nightingale.
Dukec navíc uznává, že zakázková karosařina – jakkoliv v rozsahu sto vyrobených kusů – umožnila použít některé jinak možná trochu zapovězené prvky. A tak je třeba hranatá přední část trochu výše než zadní, což nebývá obvyklé. Kulatá zadní část je navíc delší než přední, opět něco ne úplně běžně používaného. Tady se návrháři pro změnu obrátili směrem k luxusním jachtám nebo letadlům.
Navzdory tomu bude mít Project Nightingale plnou silniční homologaci a šéf Rolls-Roycu naznačil, že budoucí majitelé mají zájem s autem skutečně jezdit a být více vidět. To je samozřejmě přínosem i pro značku samotnou. Navíc by se kabriolet mohl stát designovou inspirací budoucím sériovým autům značky.
Novince nechybí stahovací střecha, která se skládá z kašmíru, látky a kompozitů. Že je dokonale tlumicí, asi nepřekvapí. Nicméně v kombinaci s elektrickým pohonem a celkovým odhlučněním má být při jízdě bez střechy i s ní v interiéru dokonalé ticho. Tak dokonalé, že při proplouvání krajinou dost možná uslyšíte šum okolní přírody a zpěv ptáků.
Především druhý zvuk by byl pro Project Nightingale více než příznačný. Nightingale totiž znamená v překladu slavík. Jméno přitom dostal podle domu pojmenovaného Le Rossignol, což je pro změnu francouzský výraz pro slavíka. V něm během 20. a 30. let pobývali designéři a vývojáři, když zrovna trávili čas na Azurovém pobřeží, kde měl Henry Royce své zimní sídlo. Pro značku šlo o důležitou etapu historie, odkazu se proto vlastně nelze divit.
A ještě jedno spojení se slavíky, tentokrát jde o rozvržení 10 500 světelných bodů v interiéru. Nemysleli jste si snad, že by se Rolls-Royce vzdal svého ikonického hvězdného nebe. Tentokrát sice „hvězdy“ nejsou nad hlavou, ale kolem cestujících. Jejich rozvržení nazývá značka hvězdným vánkem, pro nějž byly inspirací zvukové vlny tvořené „zpěvem“ slavíků. Modrá a bílá barevná kombinace zase odkazuje na barvy Azurového pobřeží.
Detaily o pohonu si zatím Rolls-Royce nechává pro sebe, nabízí se však do nějaké míry spojení se sériovým elektromobilem Spectre. Rovněž cenu Chris Brownridge gentlemansky nekomentuje, nízká ale rozhodně nebude.
První auta se k zákazníkům, které si značka pečlivě vybírá a sama do programu zve, dostanou v roce 2028. Produkce bude z velké části ručně probíhat ve standardním závodě značky v Goodwoodu. Tam aktuálně Rolls-Royce investoval na 300 milionů liber do rozšíření závodu právě s ohledem na různé zakázkové projekty. Navyšovat výrobu jako takovou ale nehodlá. Projektů jako Nightingale totiž bude nade vší pochybnost přibývat.
