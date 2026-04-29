„Nenabíjejte v předsíni“, radí hasiči. Požárů elektrokol přibývá, náběh je rychlý

Lithium-iontová baterie je díky svým kompaktním rozměrům oblíbená u výrobců elektrokol a koloběžek. Současně je ale velmi citlivá na jakékoliv poškození, které může následně vést až k její explozi, zpravidla s velmi vážnými následky. Hasiči proto přicházejí s varováním, aby lidé nebrali technický stav svých elektrických dopravních prostředků na lehkou váhu.
Jestliže v roce 2019 evidovali hasiči čtyři požáry elektrokol a koloběžek, minulý rok jich už bylo 109. Fakt, že jich v posledních letech prudce přibylo, považuje ředitel odboru hasičského integrovaného záchranného systému Martin Legner za přirozenou věc. „Je třeba počítat s tím, že takových případů bude spíš přibývat,“ říká. Jen loni si Češi pořídili domů 100 tisíc elektrických kol.
S každým takovým bicyklem se však pojí i lithium-iontová baterie, která může být časovanou bombou. Když se totiž její vnitřní struktura poškodí, dojde k chemické reakci, která během pár okamžiků dokáže způsobit rozsáhlý požár. „Vše se zpravidla seběhne velmi rychle, takže na nějakou reakci je velmi málo času,“ popisuje typickou situaci Legner.
Protože doba od prvních příznaků, že něco není v pořádku, až do prudkého vznícení baterie se může lišit, neexistuje podle šéfa hasičů ani univerzální pravidlo, jak se v takové situaci zachovat. „Pokud to jde, odpojte baterii od elektrické zásuvky a snažte se jí dostat ven z místnosti, například na balkon.“ To samé platí o celém dopravním prostředku, pokud se jedná například o koloběžku, která má baterie namontované napevno a nelze je tedy nabíjet zvlášť.
Jenže většinou je vývoj situace natolik rychlý, že jsou obyvatelé bytu rádi, když vyváznou bez zranění. „Při požáru lithiového akumulátoru se během několika sekund místnost zaplní hustým toxickým kouřem, ve kterém člověk okamžitě ztrácí orientaci. Když už je situace takto vážná, je důležité co nejrychleji opustit místnost, zavřít za sebou dveře a volat linku 150,“ radí Legner. V této souvislosti důrazně varuje před tím, aby lidé baterii nabíjeli v předsíni svého bytu. „V případě požáru si tak odříznou únikovou cestu a hasiči je pak musí z bytu dostávat po žebříku oknem. Nebezpečné je podle Legnera zvláště nabíjení přes noc, kdy obyvatelé bytu spí. „Baterie by se neměla nabíjet bez dozoru,“ dodává.
Ani profesionálové to však při zásahu nemají zrovna jednoduché. „Pro hasiče je problém, že požár lithiové baterie probíhá i bez přístupu kyslíku, a i po uhašení plamenů hrozí opětovné rozhoření. Běžné hasicí přístroje tedy v tomto případě nejsou příliš účinné a zařízení tak musíme často na desítky hodin ponořit do vodní lázně,“ vysvětluje Legner.
Jak se stane, že se z dobrého sluhy náhle stane tak zlý pán? Důvody podle vedoucího oddělení požárně technických expertíz z Technického ústavu požární ochrany Ondřeje Šafránka mohou být různé, jejich společným důsledkem je však přehřátí baterie nad kritickou teplotu — tedy nad hranici 80 stupňů Celsia. „K tak vysoké teplotě lze dospět třeba tím, že nechám spotřebič na slunci a pak baterii ještě zatížím vysokým odběrem proudu při prudké akceleraci, čímž se ještě víc zahřeje.“
Jak bezpečně nakládat s elektrokolem
Baterii byste neměli nechávat úplně vybít do nuly a před každým nabíjením ji zkontrolujte, zda není poškozená například po pádu nebo nárazu.
Při delším nepoužívání vyjměte akumulátor z kola a skladujte jej v suché, dobře větrané místnosti s teplotou mezi nulou a 20 stupni, ideálně vybavené detektorem kouře. Je lepší kvůli nízkým teplotám skladovat akumulátor v garáži či ve sklepě, nikoliv v obytných místnostech.
Riziko může vzniknout i při kontaktu s kovovými předměty. Elektrokolo ani samotnou baterii byste neměli skladovat nebo nabíjet v blízkosti volně položených kovových předmětů, jako jsou klíče, šrouby nebo nářadí.
Důležité je také hlídat, aby konektory a akumulátor nebyly mokré. Z důvodu ochrany před deštěm proto před převozem e-biku na nosiči automobilu vyjměte baterii. Vyhněte se také čištění elektrokola proudem vody.
Akumulátor nevystavujte přímému slunečnímu záření a dalším tepelným zdrojům.
Akumulátor vyndávejte před každým čištěním a nikdy jej nemyjte přímým proudem vody.
Akumulátor nepatří do domovního odpadu. Po skončení jeho životnosti jej vraťte prodejci nebo odevzdejte do sběrného dvora.
Zdroj: Bosch eBike Systems
Běžnější příčinou vysokých teplot v bateriovém článku je však jeho mechanické poškození. Ať už v důsledku nárazu, nebo třeba jen dlouhodobými otřesy, které jsou zejména pro elektrokoloběžky běžnou součástí jejich služby. A když pak přijde na dobíjení, při kterém napětí v článku stoupá typicky z 3,6 na 4,2 voltu, dojde k průrazu separátoru, který odděluje zápornou elektrodu anodu od kladné katody. A nastane vnitřní zkrat.
„Separátor je tenká fólie, kterou lze narušit mnoha způsoby. Třeba i tím, že nechám delší dobu baterii v hluboce vybitém stavu. V takovém případě se na elektrodě začnou tvořit krystaly, které postupně rostou a jejich špičatý tvar může tenkou vrstvu separátoru protrhnout,“ uvádí příklad Šafránek. Vhodná úroveň nabití baterie pro delší skladování se podle jeho slov pohybuje mezi 30 a 60 procenty.
Častou příčinou požáru koloběžek bývá i průnik vody do bateriového modulu, což je o to nebezpečnější, když jde o zimní směsku obohacenou o posypovou sůl. V návodu k obsluze mnoha koloběžek je proto výslovně uvedeno, že má být provozována jen za suchého počasí, což ale její majitelé často nerespektují.
Podle šéfa hasičů Martina Legnera na sebe poškozená baterie někdy upozorňuje ještě dřív, než dojde ke katastrofě. „Poslouchejte, jestli neuslyšíte podezřelé syčení nebo praskání, v takovém případě baterii okamžitě odneste do míst, kde nejsou v bezprostředním okolí hořlavé předměty.“ Právě tam by se podle Legnera mělo ideálně odehrávat samotné nabíjení, a pokud to není proveditelné, měla by se kolem nabíjené baterie vytvořit alespoň dostatečně odolná bariéra, například z plechu.“
Legner si však vzpomíná na případ, kdy majiteli elektrokola ani veškerá opatrnost nebyla mnoho platná. „Dodržoval všechna doporučení, baterii vyndával z kola a nabíjel ji v plechové koupelnové vaně. Přesto právě jemu chytla a shořela mu při tom polovina bytového jádra,“ uzavírá smolným příkladem šéf hasičů.
Podivná zlatá koule z moře u Aljašky dlouho mátla vědce. Po letech má vysvětlení
Téměř tři roky stará záhada se konečně dočkala objasnění. Záhadná zlatavá koule, kterou vědci objevili v temných mořských hlubinách u Aljašky, není vejcem, houbou, neznámým organismem ani mimozemským artefaktem. Ve skutečnosti jde o pozůstatek hlubokomořské sasanky.
„Masivní obstrukce podpoříme,“ říká pirátka o plánovaném rušení koncesionářských poplatků
Vláda Andreje Babiše (ANO) chystá zásadní zásahy do fungování státu i veřejnoprávních médií. Podle pirátské poslankyně Kateřiny Stojanové jde v případě České televize a Českého rozhlasu o útok na jejich nezávislost, proti kterému opozice hodlá bojovat i prostřednictvím masivních obstrukcí.
„Babičko, nasedni!“ Ukrajinci zachránili ženu uprostřed palby. Zvolili kuriozní řešení
Ukrajinští vojáci využili bezpilotní pozemní vozidlo k záchraně starší ženy z frontové linie. Sedmasedmdesátiletou seniorku objevili pomocí dronu, když se snažila uniknout ostřelování v Doněcké oblasti.
Unikátní mapa smrti. Víme, kde Češi žijí dlouho, a kde naopak umírají předčasně
Kdepak Praha. Naději na nejdelší život mají lidé v Novém Městě nad Metují v podhůří Orlických hor. Vyplynulo to ze studie, kterou zpracovali demografové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Naopak nejkratším vyměřeným časem disponují obyvatelé západočeské Bíliny. Podle vědců přicházejí lidé v tomto uhelném regionu bezmála o 15 let života.
Na co obrana? PSG sehrálo s Bayernem bláznivé semifinále
Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým, který vedl už 5:2, se dvakrát trefili Chviča Kvaracchelija a Ousmane Dembélé.