Nejprodávanějším elektromobilem v Evropě je Škoda Elroq. Druhé místo neuhádnete

Vítězné tažení Škody Elroq pokračuje. Poté, co se pravidelně objevuje na první příčce prodejů elektroaut v sousedním Německu, přidala za duben prvenství také v celoevropském měřítku. Evropská „dvojka“ je sice o poznání méně praktická, o to více však dokáže zlepšit náladu.
Evropský trh s elektromobily prochází poměrně turbulentním vývojem, příchod nových modelů, zejména v prémiovém segmentu, výrazně míchá kartami. Zjevně to ale nemá žádný vliv na prakticky zaměřené motoristy, kteří hledají ideální poměr mezi užitnou hodnotou a cenou. V tom je Škodu Elroq těžké porazit, což ostatně dokazuje i její dubnový výsledek, který zveřejnil německý oborový týdeník Automobilwoche: 10 699 prodaných kusů je pro Elroq s velkým odstupem první místo v evropském žebříčku.
Druhý elektromobil v pořadí nabízí něco hodně jiného. Ačkoliv se prodává za podobné peníze jako Elroq a je o poznání menší, s koeficientem roztomilosti vysoce ční nad svými soupeři. Řeč je samozřejmě o Renaultu 5, jehož 8190 prodaných kusů mluví za vše.
Teprve na třetím místě žebříčku analytické společnosti Dataforce najdeme Teslu, podle míry praktičnosti jde podle očekávání o Model Y. Od slabých výsledků na začátku roku si v evropském měřítku výrazně polepšil, dost možná už zákazníci Elonu Muskovi odpustili jeho řádění v Bílém domě po nástupu Donalda Trumpa do funkce prezidenta Spojených států.
Do první desítky se probojoval také jeden „Číňan“, i když pro evropský trh montovaný v polském závodě Tychy. To mu umožňuje vyhnout se clům na čínské elektromobily, a docílit tak velmi atraktivní ceny: Leapmotor T03 se dá v Česku pořídit za méně než 400 tisíc korun, což je nižší cena, než se kterou před šesti lety začínala Škoda Citigo s podobně velkou baterkou.
V žebříčku prodejně nejúspěšnějších najdeme také dva modely z prémiového segmentu: aerodynamický Mercedes CLA a BMW iX1. Největším elektrickým skokanem je však novinka od BMW postavená na platformě Neue Klasse, iX3, kterou si ještě před uvedením na trh objednalo 50 tisíc lidí. Její prodeje však teprve nabíhají a do první desítky se ještě nestačila propracovat.
Mezi elektrické modely, kterým se v dubnu v rámci Evropy moc nedařilo, patří BMW i4 (-21 %), Volkswagen ID.7 (-22 %) a Kia EV3 (-23 %). Do žebříčku se z nich probojovala jen ID.7, skončila desátá.
Nejprodávanější EV modely v Evropě (4/2026)
Pořadí
Značka, model
Počet prodaných kusů
1.
Škoda Elroq
10 699
2.
Renault 5 E-Tech
8190
3.
Tesla Model Y
7729
4.
Volkswagen ID.3
7525
5.
Škoda Enyaq
7243
6.
Volkswagen ID.4
7131
7.
Mercedes-Benz CLA
6696
8.
BMW iX1
6242
9.
Leapmotor T03
5600
10.
Volkswagen ID.7
5311
