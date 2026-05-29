Elektromobilita

Nejprodávanějším elektromobilem v Evropě je Škoda Elroq. Druhé místo neuhádnete

Škoda Elroq je nejúspěšnější elektrickou škodovkou současnosti.
Škoda Elroq je nejúspěšnější elektrickou škodovkou současnosti.
Jakub Stehlík
Vítězné tažení Škody Elroq pokračuje. Poté, co se pravidelně objevuje na první příčce prodejů elektroaut v sousedním Německu, přidala za duben prvenství také v celoevropském měřítku. Evropská „dvojka“ je sice o poznání méně praktická, o to více však dokáže zlepšit náladu.

Evropský trh s elektromobily prochází poměrně turbulentním vývojem, příchod nových modelů, zejména v prémiovém segmentu, výrazně míchá kartami. Zjevně to ale nemá žádný vliv na prakticky zaměřené motoristy, kteří hledají ideální poměr mezi užitnou hodnotou a cenou. V tom je Škodu Elroq těžké porazit, což ostatně dokazuje i její dubnový výsledek, který zveřejnil německý oborový týdeník Automobilwoche: 10 699 prodaných kusů je pro Elroq s velkým odstupem první místo v evropském žebříčku.

Druhý elektromobil v pořadí nabízí něco hodně jiného. Ačkoliv se prodává za podobné peníze jako Elroq a je o poznání menší, s koeficientem roztomilosti vysoce ční nad svými soupeři. Řeč je samozřejmě o Renaultu 5, jehož 8190 prodaných kusů mluví za vše.

Teprve na třetím místě žebříčku analytické společnosti Dataforce najdeme Teslu, podle míry praktičnosti jde podle očekávání o Model Y. Od slabých výsledků na začátku roku si v evropském měřítku výrazně polepšil, dost možná už zákazníci Elonu Muskovi odpustili jeho řádění v Bílém domě po nástupu Donalda Trumpa do funkce prezidenta Spojených států.

Do první desítky se probojoval také jeden „Číňan“, i když pro evropský trh montovaný v polském závodě Tychy. To mu umožňuje vyhnout se clům na čínské elektromobily, a docílit tak velmi atraktivní ceny: Leapmotor T03 se dá v Česku pořídit za méně než 400 tisíc korun, což je nižší cena, než se kterou před šesti lety začínala Škoda Citigo s podobně velkou baterkou.

V žebříčku prodejně nejúspěšnějších najdeme také dva modely z prémiového segmentu: aerodynamický Mercedes CLA a BMW iX1. Největším elektrickým skokanem je však novinka od BMW postavená na platformě Neue Klasse, iX3, kterou si ještě před uvedením na trh objednalo 50 tisíc lidí. Její prodeje však teprve nabíhají a do první desítky se ještě nestačila propracovat.

Mezi elektrické modely, kterým se v dubnu v rámci Evropy moc nedařilo, patří BMW i4 (-21 %), Volkswagen ID.7 (-22 %) a Kia EV3 (-23 %). Do žebříčku se z nich probojovala jen ID.7, skončila desátá.

Nejprodávanější EV modely v Evropě (4/2026)

Pořadí

Značka, model

Počet prodaných kusů

1.

Škoda Elroq

10 699

2.

Renault 5 E-Tech

8190

3.

Tesla Model Y

7729

4.

Volkswagen ID.3

7525

5.

Škoda Enyaq

7243

6.

Volkswagen ID.4

7131

7.

Mercedes-Benz CLA

6696

8.

BMW iX1

6242

9.

Leapmotor T03

5600

10.

Volkswagen ID.7

5311

Ruský útok na Litvu má řešení. K zastavení invaze stačí překvapivě málo

Nová simulace amerických vojenských analytiků ukázala, že Rusko by litevskou metropoli Vilnius mohlo obklíčit do pěti dnů od začátku invaze. Černému scénáři se však podle expertů dá zabránit. Alternativní model totiž předpokládá, že dostatečná zásoba moderních dronů s umělou inteligencí dokáže první vlnu ruské ofenzivy prakticky zastavit a poskytnout dostatek potřebného času pro spojence.

Okamura vytáčí Babiše. Ve vládě to vře, nevraživost začala už v boji o Hrad

Když premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí veřejně usadil šéfa SPD Tomia Okamuru slovy, že si „myslí, že je ve vládě“, nepůsobilo to jako další koaliční šťouchání. Okamura o den později vrátil ránu nepřímým rýpnutím do premiérova střetu zájmů. Ačkoliv dnes sedí v jedné vládě, vztah obou politiků už roky stojí na směsi pragmatických dohod, osobních křivd i boje o stejné voliče.

Švýcarský zlatý sen žije dál, o medaile si zahraje i Norsko

Hokejisté Švýcarska porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu Švédsko 3:1 a v sobotním semifinále se utkají s Norskem, které dnes vyřadilo Lotyšsko. Klíčovou postavou domácí reprezentace byl kapitán Roman Josi, který si připsal gól a dvě asistence.

