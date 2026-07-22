Nejluxusnější dodávka od Mercedesu. Nové VLE je jako „esko“ v XL balení

Mercedes přivezl na ženský tenisový turnaj WTA na pražské Štvanici první dva vozy nového modelu VLE. Elektromobil slibuje luxus vrcholných modelů značky a praktičnost dodávky. A k tomu navíc také dlouhý dojezd, ultrarychlé dobíjení i komfort, který v této kategorii hledá konkurenci jen těžko.
První dva předprodukční exempláře nového elektrického Mercedesu VLE dorazily do Česka. Automobilka je vystavila při ženském tenisovém turnaji na pražské Štvanici.
„Už máme první předobjednávky. První vozy dorazí k zákazníkům na podzim,“ řekl tiskový mluvčí českého zastoupení Josef Hlávka.
„Protože jde o nový model, zatím neumíme na základě zkušenosti predikovat, o jakou výbavovou variantu bude největší zájem ani jaké uspořádání interiéru zákazníci nejčastěji zvolí,“ doplnil.
S výběrem verze pohonu to budou mít zájemci na začátku jednoduché, nyní má konfigurátor v nabídce také zatím jen jedinou výkonovou variantu VLE 300 o výkonu 203 kW a s pohonem předních kol, verze 400 s pohonem obou náprav dorazí až ve druhé polovině tohoto roku. Bohatší nabídka se týká interiéru, v ceníku jsou aktuálně varianty s pěti, šesti si sedmi místy.
Jako Třída S, ale v XL verzi
VLE je pro značku poměrně stěžejní model. Jde o prvního zástupce postaveného na nové elektrické platformě, která má otevřít novou větev velkoprostorových osobních vozů Mercedes-Benz.
Od začátku jde o vůz vyvinutý jako elektromobil. „Spalovací verze by dorazit měly rovněž, ale až s velkým odstupem,“ dodal nicméně během představení aut novinářům technický specialista značky Mario Zetík.
VLE má specifický účel. Jde o prémiový elektrický velkoprostorový vůz, který míří jak na rodiny, tak na firemní dopravu či luxusní hotely. Na českém trhu má až sedm míst (na některých trzích dokonce osm) a díky nové konstrukci má nabídnout výrazně lepší jízdní vlastnosti než běžné velké dodávkové vozy přestavěné na osobní varianty.
Mercedes-Benz také nepřímo přiznává, že bude díky modernější technice a parametrům daleko lepší elektromobil než současné EQV.
Nabízí se ve dvou délkách, kratší měří 5309 mm, delší verze se natáhla na 5484 mm. „Ta ale na český trh dorazí až příští rok,“ uvádí Zetík.
Základní verze VLE 300 Electric nabídne dojezd až 713 kilometrů. O pohon se stará elektromotor o výkonu 203 kW napájený akumulátorem s využitelnou kapacitou 115 kWh. Jak už bylo zmíněno, později dorazí také silnější varianta VLE 400 4Matic Electric s výkonem 305 kW, pohonem všech kol a zrychlením z nuly na 100 km/h za 6,5 sekundy.
Příští rok by se měla také rozšířit nabídka o dostupnější verze s akumulátory LFP o kapacitě 80 kWh.
Nová platforma využívá 800voltovou elektrickou architekturu, která umožňuje nabíjení výkonem přes 300 kW. „Během patnáctiminutové zastávky tak získáte energii na dalších zhruba 300 až 350 kilometrů jízdy,“ chlubí se Hlávka.
Jednou z hlavních změn oproti EQV je přepracovaný podvozek. VLE na rozdíl od něj dostane vzduchové odpružení, které značka nazývá Airmatic, s možností měnit světlou výšku o 40 milimetrů a řízení zadních kol s natočením až o sedm stupňů. Díky tomu se má téměř 5,5 metru dlouhé MPV otáčet na prostoru o průměru 10,9 metru, tedy podobně jako výrazně menší osobní automobily.
Dva předprodukční exempláře byly v prémiových výbavách, varianta Exclusive se sedadly Grand Comfort připomínající křesla jako ve Třídě S se úrovní pohodlí nedají v této automobilové kategorii prakticky s ničím srovnávat. I třímístná lavice ve třetí řadě je velmi komfortní, což je hlavní přednost tohoto modelu.
Ovšem pouze manuálně ovládaná sedadla potažená látkou, nikoli kůží, lze nejen ve druhé řadě otočit proti směru jízdy, ale také zcela vyjmout. Objem zavazadlového prostoru se liší dle konfigurace sedadel, po demontáži dvou zadních řad vznikne prostor o objemu přes 4000 litrů.
Uspořádání interiéru lze prostřednictvím infotainmentu nebo mobilní aplikace přestavět pomocí několika přednastavených režimů, které automaticky přesunou sedadla podle toho, zda vám jde o prostor pro zavazadla, nebo naopak maximální místo pro cestující.
Mercedes výrazně posílil také digitální výbavu. VLE bude prvním modelem značky využívajícím nejnovější operační systém MB.OS v segmentu velkoprostorových vozů. Ten řídí infotainment, navigaci i asistenční systémy a umožňuje průběžné aktualizace na dálku.
Palubní desku tvoří za příplatek až tři displeje ukryté pod společnou skleněnou plochou. Kdo by si to přál, může mít také ve stropě mezi první a druhou řadou ukrytý výsuvný 31,3palcový displej s rozlišením 8K. Ten může sloužit jako obrazovka pro filmy, videokonference nebo hraní her.
U předprodukčního vystaveného modelu systém chvílemi stávkoval, ale nakonec se obrazovku podařilo rozchodit.
Mezi další praktické prvky patří elektrické posuvné dveře na obou stranách, plně stahovatelná okna ve druhé řadě nebo samostatně otevíratelné zadní okno usnadňující přístup do zavazadlového prostoru. VLE bude schopné táhnout přívěs o hmotnosti až 2,5 tuny.
VLE má konkurovat luxusním limuzínám a cena pro model 300 Electric aktuálně v konfigurátoru startuje na částce 2 284 436 korun, šestimístná verze je aktuálně o 12 tisíc korun dražší a sedmimístné provedení v konfiguraci 2+2+3 vyjde na 2 310 000 korun.
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