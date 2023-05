Kolik stojí levná elektromobilita? Výběr aut do milionu roste, kartami míchá Čína

Opel Combo-e Life - 909 990 Kč

Ceny elektromobilů jdou postupně dolů. Nikoliv úplně závratným tempem, nicméně s rostoucí konkurencí klesají a elektrických aut s cenou do milionu korun přibývá. Není to tak dávno, co jich byla skutečně hrstka, dnes už si zájemce o auto na baterky může i vybírat, jakou velikost karoserie by chtěl.

Žebříček nejdostupnějších elektroaut otevírá Opel Combo-e Life. Je to rok a půl, co Stellantis u osobních verzí svých dodávek úplně opustil svět spalovacích motorů. Prodeje sice spadly a spousta zájemců si koupi elektrického Berlinga, Rifteru či Comba rozmyslela, Stellantis ale vytrval a spalovací verze do nabídky nevrátil. Cena dodávek postupně o něco poklesla, nejlevnější z nich tak stojí akčních 909 990 korun.

Jak se v přehledu objeví ještě několikrát, Combo-e Life využívá jakousi standardizovanou techniku Stellantisu pro malá elektroauta. Elektromotor má výkon 100 kilowattů, baterie využitelnou kapacitu 45 kWh a maximální dojezd na úrovni 280 kilometrů. Maximálně je možné akumulátor nabíjet výkonem 100 kilowattů, v tu chvíli se z 0 na 80 procent dostane za 32 minut.

Výbava Edition obsahuje mimo jiné manuální klimatizaci, klasické rádio bez dotykového displeje, nouzové brzdění, pomocníka pro jízdu v pruhu, případně také tempomat.