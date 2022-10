Nejhezčí nový Hyundai je na skok v Praze. Ioniq 6 slibuje dojezd přes 600 kilometrů

V Evropě je jich zatím jen naprosté minimum, jeden je ale až do neděle k vidění na Designbloku v pražském komplexu Gabriel Loci. Řeč je o Hyundai Ioniq 6, nejnovějším elektromobilu korejské automobilky, který si zakládá na atraktivní a aerodynamické karoserii. Redakce Aktuálně.cz dostala možnost se s vozem krátce seznámit.

Objednávat půjde na konci roku, kdy budou k dispozici také ceny, k lidem zamíří první auta až zhruba v lednu nebo únoru příštího roku. Hyundai Ioniq 6 je zatím velmi exkluzivním zbožím, které navíc korejskou automobilku posouvá do segmentu, kde zatím zastoupená nebyla. Bez diskuse je už při prvním živém setkání možné novinku označit za vlajkovou loď značky, která dlouho v Evropě nenabízela žádnou velkou limuzínu (do značné míry to supluje dceřiná značka Genesis, která ale v Česku zatím chybí). Tím spíš plně elektrickou.

Ioniq 6 rozhodně není žádné tintítko, ačkoliv délku 4855 mm a rozvor náprav natažený na 2950 mm bychom mu při osobním setkání netipovali. Vzhledem k netradičnímu umístění auta v expozici nebylo úplně možné se posadit dovnitř a vyzkoušet prostor vzadu na vlastní kůži, musíme tak vzít zavděk ujištěním, že Ioniq 6 je na tom před koleny možná ještě o něco lépe než Ioniq 5, který přijel na český trh loni. Co novinka postrádá, to je posuvná středová konzole, kterou "pětka" má. U "šestky" je odkládací prostor mezi předními sedadly pevný a přesunuly se na něj všechny ovladače z výplní dveří - a to včetně stahování oken.

Dveře tak mají čistý design, který až na loketní opěrku nic neruší. Palubní desku tvoří dvě propojené dvanáctipalcové obrazovky, které budou součástí standardní výbavy. To kamery místo zrcátek, které vystavené auto má, nabídnou v ceně jen vyšší verze výbav, dozvídáme se od mluvčího značky Davida Pavlíčka. Přesné ceny zatím nezná, očekává však, že se ročně podaří v Česku prodat vyšší desítky těchto aut. U kamerových zrcátek určitě stojí za zmínku, že obsahují i blinkry evokující pixely.

Pixelové světlomety vzadu jsou ostatně poznávacím znamením elektrických modelů Hyundai Ioniq, "šestka" pak má vpředu také maticové diodové světlomety, které svítí stále dálkově a umí vykrývat protijedoucí vozidla. Za zmínku stojí i tmavý lak vozu - jeden z dvanácti dostupných - na fotkách, který ve světle mění svůj odstín z černé na fialový. Hodně se myslelo na aerodynamiku, však také součinitel odporu vzduchu je u sedanu či čtyřdveřového kupé jen 0,21.

Designéři si dali záležet, vpředu jsou aktivní aerodynamické klapky, mezi podběhy a koly je co nejmenší mezera a vzadu je "dvojitý" spoiler, který může vzdáleně připomenout Porsche 911. Ve spodní části nárazníku jsou pak rovněž aerodynamické elementy a světlomety, které odkazují na koncept Prophecy, z něhož Ioniq 6 vychází. Leckdo by mohl elektromobil dokonce označit za nejhezčí Hyundai současnosti.

Technicky vychází novinka opět ze základu E-GMP, což znamená 800V architekturu a možnost nabíjení výkonem až 350 kW. Ioniq 6 má rovněž funkci V2L (vehicle-to-load), takže lze do zásuvky pod zadní sedadla nebo po připojení adaptéru i do nabíjecí zásuvky zapojit nejrůznější elektrospotřebiče, včetně například grilu nebo televize. Napájecí výkon je až 3,6 kW.

Na výběr budou dvě verze baterie: menší s využitelnou kapacitou 53 kWh a větší se 77,4 kWh. Podobně jako u Ioniqu 5 pak budou k dispozici jak zadokolka, tak čtyřkolka. Zatímco jediný elektromotor vzadu bude v kombinaci s menší baterií především o úspornosti, když na 18palcových kolech spotřebuje 13,9 kWh/100 km, čtyřkolka se dvěma elektromotory o výkonu 239 kW a točivém momentu 605 Nm bude o rychlosti. Z 0 na 100 km totiž zrychluje za 5,1 vteřiny. Zadokolka, pro změnu s větší baterkou, pak bude královna dojezdu, na jedno nabití ujede 614 km. Stav nabití baterie mimochodem ukazuje šest svítících čtverečků v předním nárazníku.

Senzory pro bezpečnostní systémy jsou vpředu umístěné v tmavé liště, která sice v kombinaci s černým lakem úplně nevynikne, ale třeba při volbě bílého lakování představuje další zajímavý designový prvek. Podle výbavy může být Ioniq 6 vybaven třeba kamerovým sledováním slepého úhlu, kdy se dění za vozidlem při změně jízdního směru promítá na displej přístrojové desky, panoramatickým kamerovým systémem, adaptivním tempomatem, pomocníkem pro jízdu po dálnici nebo upozorněním na projíždějící auta při vystupování vzadu. Nebude chybět ani možnost ovládat auto při parkování pomocí klíčku a nesedět v něm.

Zajímavou novinkou je u vozů Hyundai aktualizace softwaru na dálku, která se netýká jen multimediálního systému, ale také třeba řídicí jednotky elektrických zařízení, akumulátorů nebo prvků částečně autonomní jízdy. Vyrábět se bude Ioniq 6 v jihokorejském Asanu, Ioniq 5 přitom vyjíždí ze závodu v Ulsanu. Právě elektrický crossover dostane příští rok sportovní verzi N, u sedanu či čtyřdveřového kupé zatím taková verze v plánu není.