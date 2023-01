Bublina se solárním elektromobilem praská. Lightyear 0 skončil dříve, než začal

Teprve koncem loňského listopadu začala ve Finsku výroba solárního elektromobilu Lightyear 0, který za čtvrt milionu euro, tedy zhruba šest milionů korun, sliboval dojezd přes 600 kilometrů a při vhodném počasí výrazně nižší potřebu dobíjet auto z elektrické sítě. Ani ne o dva měsíce později ale produkce prvního solárního elektromobilu skončila.

Přesný důvod ukončení výroby nizozemský start-up Lightyear ve svém tiskovém prohlášení neuvedl. Stojí v něm, že aby výrobce "dostál své vizi" (vzletně ji popisuje jako nabídku čisté mobility všem a všude), rozhodl se veškeré prostředky a pozornost upřít na vývoj a výrobu modelu Lightyear 2. To je už dříve oznámený solární elektromobil, který by měl stát zlomek toho, co pilotní model 0 - mluví se o částce menší než 40 tisíc eur, tedy zhruba milionu korun -, čímž by se měl stát masovější záležitostí. Jeho produkce má začít koncem roku 2025.

Dceřiná firma Atlas Technologies, která se starala o výrobu Lightyearu 0, vyhlásila bankrot. To se dotkne nejen zaměstnanců start-upu, ale také finské firmy Valmet Automotive, která ve městě Uusikaupunki solární elektromobil vyráběla. Jeho produkce podle prohlášení finské firmy zaměstnávala 20 lidí přímo ve výrobě a 10 lidí takzvaně "v kancelářích".

"Celý vývojový proces vedoucí k Lightyearu 0 nám v posledních letech poskytl mnoho cenných zkušeností. Veškerou naši energii nyní vkládáme do Lightyearu 2 tak, abychom ho byli schopni zákazníkům dodat v požadovaném čase," uvedl v tiskové zprávě šéf nizozemské firmy Lex Hoefsloot.

Podle něj už má firma na chystaný solární elektromobil přes 20 tisíc předobjednávek od fleetových zákazníků. Zhruba polovinu z nich provedla leasingové společnost Arval.

Hoefslootovo prohlášení ale obsahuje i větu, v níž Nizozemec vyjadřuje naději na zajištění potřebných investic pro zahájení větší produkce Lightyearu 2. Přijít by měly v následujících týdnech. Je tedy otázkou, v jaké finanční kondici Lightyear skutečně je. Jeho šéf už při zahájení produkce modelu 0 zmiňoval, že sehnat investory nebylo pro inovativní koncept auta vůbec jednoduché.

Tisková zpráva zároveň neobsahuje žádné prohlášení ohledně klientů, kteří si drahý Lightyaer 0 za 250 tisíc eur předobjednali - v prosinci se hovořilo o zhruba 150 lidech. Ve Finsku totiž mohly vzniknout nanejvýš jednotky aut, protože Valmet vyráběl jeden vůz týdně. Celkem tak i při nejoptimističtějších odhadech mělo vzniknout kolem osmi sériových aut, plány automobilky počítaly dohromady s 946 vyrobenými kusy.

Připomeňme, že Lightyear 0 je téměř 5,1 metru dlouhým sedanem s elektrickým pohonem, jehož karoserii pokrývá pět metrů čtverečních zakřivených solárních panelů chráněných sklem. Optimistické prognózy šéfa automobilky říkaly, že v létě bude auto schopné v Amsterdamu jezdit bez nabíjení dva měsíce a v Portugalsku až sedm měsíců. Při naprosto ideálních (a vpravdě spíše laboratorních) podmínkách prý mělo auto nabíjet ze slunce každý den až 70 kilometrů.

Reálně by solární panely spíše pomohly s napájením elektrických součástí výbavy a v opravdu slunných částech světa i s dojezdem. I tak by ale šlo ve světě elektromobilů o malou revoluci, doposud se solární panely využívaly jen velmi zřídka na malých plochách pro pomoc s napájením třeba právě klimatizace.

Lightyear 0 měl při výkonu 130 kW a 60kWh baterii ujet na jedno nabití 625 kilometrů, čemuž hodně napomáhala i špičková aerodynamika s koeficientem odporu vzduchu Cd na úrovni 0,19. U chystaného Lightyearu 2 by měl dojezd vzrůst na asi 800 kilometrů.