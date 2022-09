Při nabíjení elektromobilu z domácí zásuvky proletí komínem až čtvrtina energie

Státní zástupkyně podala obžalobu v případu vraždy učitele středního odborného učiliště v pražské Michli. Obviněný mladík, kterému bylo v době útoku 19 let, zůstává ve vazbě. V tiskové zprávě to v pondělí uvedl mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Doplnil, že až do přečtení obžaloby při hlavním líčení nebude ve věci poskytovat žádné další informace.

Za vraždu spáchanou s předchozím uvážením hrozí pachateli 12 až 20 let vězení.

Čtyřiasedmdesátiletý pedagog zemřel letos 31. března ve svém kabinetu v budově školy v Ohradní ulici po útoku mačetou. Policie a ministerstvo školství tehdy uvedly, že podezřelým je žák, který řešil studijní neúspěch. Policisté následně mladíka zatkli v Dolních Břežanech, v té době nebyl pod vlivem alkoholu ani drog.