Na jih, Vávro. Proč je 45 tisíc za kus látky v Renaultu 4 dobrá investice

Renault 4 s francouzským přídomkem Plein Sud, tedy volně přeloženo jako „na jih“, dokazuje, že někdy největší radost v autě nepřináší výkon ani technologie, ale obyčejný kus látky ve střeše. Plátěný díl z už tak líbivého elektromobilu udělá malý francouzský útěk k moři.
Důvod, proč jsme tenhle test vůbec dělali, je jasný. Nová verze Renaultu 4 totiž nemá klasickou plechovou střechu, ale velkou plátěnou. Není to klasický kabriolet, Renault se chytře podíval do své vlastní historie a zvolil jinou cestu, než jakou by čekal každý, kdo si pod pojmem „otevřený Renault 4“ představí kabrio ve stylu šedesátých let.
Co vlastně Plein Sud je
Jméno Plein Sud (volně přeloženo „přímo na jih“) si Renault vypůjčil z roku 1968, kdy nabízel bezdveřovou, plně otevřenou verzi původní čtyřky – tehdejší francouzskou odpověď na Citroën Méhari nebo Mini Moke. Novodobá verze by bohužel takovou drastickou proměnu nedovolila.
Karoserie tak zůstává kompletní, včetně B a C sloupků, díky čemuž auto neztrácí nic z tuhosti, což dovede potrápit klasické kabriolety. Vlastně by se tak dal téměř označit za typ „targa“, i když daleko lépe mu sedí v zahraničí používaný termín „canvas roof“, pro který v češtině nemáme ekvivalent.
Netrapme se ale hledáním správného označení, co to znamená v praxi? Místo skládací střechy dostal Renault 4 do stropu velké plátno o rozměrech 80 × 97 centimetrů. Po stisku tlačítka u stropu - a pozor, nebezpečně blízko je SOS tlačítku, tak ať to nespletete -, se látka skládá postupně do tří přeložení v nejzazším zadním bodě nad zadním oknem.
Rozdíl oproti klasice
Celý proces zvládne auto samo za necelých deset vteřin, a to i za jízdy, ovládat střechu jde plynule až do rychlosti 90 km/h. Díky tomu je to univerzálnější řešení než klasický kabriolet. Se zataženou střechou se dá v pohodě konverzovat se spolujezdcem i při jízdě přes stovku a dovnitř, na rozdíl od klasického kabrioletu, zkrátka méně fouká, a tak se bez střechy zvládnou i delší cesty.
Při vyšších rychlostech, řekněme kolem 130 km/h, je s otevřenou střechou znát aerodynamický hluk, na který ani automaticky výsuvný malý deflektor nad hlavami řidiče a spolujezdce nestačí. V běžném provozu to ale téměř nevadí – nejvíc se rozdíl projeví akorát v tunelech, kde se zvuk odráží od stěn. Jinde je to spíš detail, který si člověk uvědomí, až když ho na to někdo upozorní.
Přímou konkurenci Plein Sud v podstatě nemá, koncepčně je mu blízký jen Fiat 500e cabrio, který je ale menší a má horší parametry. A pak už jen otevřený elektrický Mini Cooper. Klasické malé elektrokabriolety nebo auta s podobně velkým látkovým panelem v elektrické verzi zkrátka na trhu moc nejsou.
Plátěná střecha se na dojezdu a spotřebě propsala jen minimálně, konkrétně se dojezd podle tabulek zkracuje o 17 km a spotřeba zvyšuje o 0,9 kWh na 100 km. Jinými slovy, za tu radost z otevřené střechy platíte jen zanedbatelným ukrojením akčního rádiusu, ne zásadním kompromisem.
Praktická čtyřka s malou vadou na kráse
Testovaný vůz měl navíc paket Extended grip, tedy celoroční pneumatiky a volbu jízdních režimů i na zimní podmínky (konkrétně si jde vybírat mezi comfort, sport, eco, snow a all-terrain).
U auta, které má v popisu práce hlavně vzpomínku na promenády někde kolem Azurového pobřeží, to zní na první pohled trochu zvláštně. Jenže střední Evropa není jen o létě a slunečných výletech, a tenhle sympatický retro Renault se svým vzhledem hodí i do zimního provozu, takže proč ne.
Oproti menšímu sourozenci Renault 5 je čtyřka viditelně praktičtější. Je o 22 centimetrů delší (4143 mm oproti 3922 mm u R5), a ten rozdíl je znát. Kufr je větší (420 litrů, to je o 94 l víc) a na zadních sedadlech je víc místa pro nohy i hlavu. Renault 5 je možná na pohled ještě líbivější, ale to je hlavně otázka vkusu. Nám se čtyřka líbí moc, zvlášť ve správné barevné kombinaci, právě pastelové odstíny jí sedí famózně.
V kabině potěší spousta hezkých detailů, třeba i francouzské vlaječky a design kohoutí stopy, jen čalounění sedadel je bohužel slabinou. Chápeme, že automobilky dnes musí sahat čím dál víc po recyklovaných materiálech, ale použité PVC v případě umělé kůže na sedadlech vrcholné verze Iconic prostě není příjemné. To už je lepší jít cestou celolátkového čalounění, které má levnější varianta.
Nepříjemné je to hlavně v létě – sedadla sice umí hřát, ale chladit ne, takže se na nich v horkých dnech dá slušně zapotit.
Jako elektromobil funguje skvěle
Po týdnu ježdění, včetně porce dálnice, jsme skončili na průměrné spotřebě 13 kWh/100 km. Ve městě, když si člověk zvykne pracovat s režimem „One Pedal“, kdy auto ovládáte pouze akcelerátorem, klesne k 10 až 11 kWh/100 km. To ve městě znamená dojezd ještě lepší, než hlásí tabulky tedy přes 400 kilometrů na jedno nabití.
Nabíjecí výkon dosahuje 100 kW, přičemž se vyplatí zadat dobíjecí stanici předem do navigace – auto má tepelné čerpadlo a baterii si díky tomu samo předehřeje, manuálně to ale nastavit nejde. Z nízkého stavu na 85 až 90 procent se tak v případě testované výkonnější varianty se 110 kW a větší baterií s využitelnou kapacitou 52 kWh dostanete přibližně za 35 minut.
Vedle toho v autě skvěle funguje i všechno ostatní. Infotainment postavený na Google Asistentovi nemá chybu, takže se snadno plánují cesty, ukazuje odhadované procento baterie nejen v cíli, ale i to, kolik by zbylo, kdybyste se hned vraceli zpátky.
Chválu si zaslouží i mobilní aplikace MyRenault, přes kterou máte přehled o všech funkcích auta a jednoduše sledujete průběh nabíjení. Přesně takhle by to mělo fungovat u každého elektromobilu a bohužel to tak zdaleka není vždycky.
Shrnutí a cena
Renault 4 Plein Sud je zhmotněním francouzského šarmu. Renaultu se povedlo trefit retro, které nepůsobí jako karikatura sebe sama, a jako elektromobil do města i kousek za jeho hranice funguje výborně. Jakmile jednou zkusíte tuhle plátěnou střechu, budete si ji přát tak moc, že bez ní byste si auto možná ani nekoupili.
Otázka je, jestli na to máte náladu sáhnout hlouběji do kapsy. Plein Sud střecha totiž přijde na 45 tisíc korun navíc a je dostupná jen k nejvyšší výbavě Iconic, se 110kW motorem a větší baterií, takže vůz začíná na 948 tisících korunách.
Za podobné peníze si můžete pořídit prostornější a univerzálnější nový elektromobil s delším dojezdem, třeba Škodu Elroq, Volkswagen ID.3 Neo či Kiu EV3. Nebo naopak velikostně srovnatelný a levnější MG4 Urban EV.
Renault 4 si ale umí získat originalitou a sympatičností – a za to si prostě umí říct o svou cenu. Jediné, co pak zbývá, je sednout, přidržet to stropní tlačítko a říct: „Ne na Plzeň, Vávro, ale na jih.“
Renault 4 Comfort range Plein Sud
Motor: elektromotor vpředu, pohon předních kol
Výkon: 110 kW / 150 k
Točivý moment: 245 Nm
Nejvyšší rychlost: 150 km/h
Zrychlení 0-100 km/h: 8,2 s
Využitelná kapacita baterie: 52 kWh
Průměrná spotřeba: 15,8 kWh/100 km
Dojezd: 392 km
Rozměry (d / š / v): 4143 / 1796 / 1572 mm
Rozvor náprav: 2624 mm
Objem zavazadlového prostoru: 420 l
Cena od: 948 000 Kč
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