Muskův direkt evropské konkurenci? Tesla má bateriový tahač, působí trochu ošizeně

Nabídku osobních elektromobilů Tesla brzy i v Evropě doplní elektrický tahač Semi. Čtyři roky po zahájení výroby v Nevadě tak přijede i doposud největší model americké značky. Přitom už na první pohled jsou mezi evropskou a americkou specifikací Semi výrazné změny, které pokračují i u použité techniky. Kdy by se tahač mohl dostat do Česka?
Poprvé před dvěma lety ukázala Tesla na veletrhu nákladních a užitkových aut IAA v Hannoveru Evropě elektrický tahač Semi. Tehdy ještě s dovětkem, že zájem evropského publika se testuje a dovoz zatím není jistý. Teď zřejmě dozrál ten správný čas a Semi se od příštího roku začne postupně objevovat na evropských trzích. Cena zatím známá není.
Německo, Francie nebo Velká Británie už na elektrický tahač lákají na lokálních stránkách Tesly. V Česku zatím nic podobného není a ani na přímý dotaz nedokázali být zástupci značky konkrétní. Bez komentáře zůstal i zájem zákazníků a případné předobjednávky, stejně jako možnost dovozu větší baterie.
Evropská verze Tesly Semi se totiž bude nabízet jen s jednou baterií, která by plně naloženému tahači s celkovou hmotností 40 tun měla udělit dojezd 550 kilometrů. Ve Spojených státech mají ale i provedení s velkou baterií (poznáte ho podle delší kabiny, v jejíž zadní části je právě akumulátor) a dojezdem kolem 800 kilometrů. Bude-li něco takového postupem času i na evropském kontinentu, zůstává otázkou, na první pohled ale kontinentální verze působí i kvůli tomu malinko ošizeně.
Každopádně lokální verze tahače Semi nabídne i možnost 800kW nabíjení. Pokud příslušnou nabíječku řidič najde, pak se auto na 60 procent nabije zhruba za půl hodiny. K pohonu podobně jako v USA slouží trojice nezávislých elektromotorů vzadu, jejich přesný výkon ale výrobce neudává. Z technických dat je dále známá třeba spotřeba přesně 1 kWh na kilometr nebo pohotovostní hmotnost tahače pod 9,1 tuny. Celkově může auto vážit už zmíněných 40 tun.
Tesla sází – podobně jako u svých osobních aut – především na efektivitu pohonu a kontinuálně zdražující naftu. Nabíjení je podle ní výrazně levnější, podobně jako údržba baterie a celého pohonu. Pomáhat mají i aktualizace na dálku.
Lehké to mít každopádně Semi nebude, protože segment elektrických tahačů poslední dobou rychle vyrostl. Zástupce tam mají všichni zavedení hráči v oboru: MAN, Scania, Mercedes-Benz, Renault Trucks, Volvo Trucks, DAF či Iveco. Třeba Mercedes eActros zvládne s plným návěsem papírově kolem 500 kilometrů a z 20 na 80 procent se na megawattové nabíječce nabije zhruba za půl hodiny.
Volvo FH Aero zvládne na jedno nabití až 700 km a na megawattové nabíječce se z 20 na 80 procent nabije za 50 minut. MAN eTGX ujede až 570 km na jedno nabití a na megawattové nabíječce se z 20 na 80 procent dostane zhruba za 27 minut. Tesla má tedy parametry srovnatelné s konkurencí, výrazně ji ale nepředčí.
Že vidíte evropskou verzi Tesly Semi, poznáte na první pohled podle zrcátek, která jsou pouze digitální. V USA má kvůli legislativě tahač klasická zrcátka. Kromě toho se odlišuje i provedení přední části, které v Evropě připomíná Model Y Standard s úzkými světly bez světelné lišty. Tu naopak americká verze má.
Uvnitř je Semi minimalistický – prakticky všechny funkce se ovládají před dvojici dotykových obrazovek. Jedna je napravo a druhá nalevo od řidiče, ten totiž sedí uprostřed. Centrální pozice je výhodná, protože odpadá nutnost pravo- a levostranného řízení. Řidič by měl mít teoreticky také nejlepší výhled z kabiny ven. Jestli je kompletní dotykové ovládání výhoda, je spíše otázka do budoucna.
Minimálně ve vystaveném autě nebyla postel, vlastně kromě ovládacích prvků a sedadla řidiče je v kabině už jen jedno nouzové sedadlo s výklopným sedákem.