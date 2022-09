Konec jedné éry. Mercedes už s tradiční maskou a hvězdou na kapotě nepočítá

Elektrická auta žádný chladič nepotřebují, přední maska má v moderní době jiné úkoly. Vzkaz, který automobilka nově vyslala do světa, bortí zažitou představu o tom, jak má pravý Mercedes vypadat.

"Musí tam být hvězda," psávali ještě nedávno fanoušci značky na specializovaných fórech, když vybírali svůj nový Benz. K sedanům ze Sindelfingenu zkrátka nápadná chromovaná maska s třícípou hvězdou na jejím vrcholu vždy patřila, automobilka si tuhle tradici budovala celé 20. století.

0:59 Nová éra značky Mercedes. | Video: Mercedes

Pak ale přišel rok 2007 a s ním něco do té doby nemyslitelného: modelová třída C zavedenou praxi porušila a ve vrcholné verzi Avantgarde přišla se sportovní verzí chladiče, která hvězdu z kapoty přestěhovala přímo do středu masky.

A přesně od této chvíle lze datovat začátek konce tradiční podoby Mercedesů: Aktuální generace Céčka už hvězdu na kapotě zrušila úplně, houfně mizí i z větší třídy E. Nositelem starých pořádků zůstává už jen vrcholná třída S. Ale i jí se už odpočítává čas.

"Klasická mřížka chladiče ztrácí v éře elektromobilů svou původní funkci a stává se nositelem designu a technologií. S černou panelovou maskou našich modelů EQ stanovujeme milník a ukazujeme, jak Mercedes-Benz přenáší tradiční design do plně elektrické budoucnosti," tvrdí na oficiálních stránkách automobilky Robert Lesnik, který vede oddělení exteriérového designu. Automobilka článek doplnila i videem, na kterém rekapituluje podobu chladičové masky od roku 1900. I z jeho vyznění je zřejmé, že za starou podobou chladičů udělala tlustou čáru.

"Zdá se mi to jako logický krok," říká k nové podobě Mercedesů designér Jiří Král. "Auto má být od A do Z funkční. A jestliže nepotřebuje otvor na přívod vzduchu, tak proč by tam měl být?" Podle Krále je chladič na elektromobilu zbytečnou manýrou, která nemá absolutně žádný význam. "Auto pak vytváří falešný dojem, což není dobré," míní designér.

Smířlivě se k věci staví i dlouholetý prezident Mercedes-Benz klubu Jaroslav Větvička: "Vždycky když se u Mercedesu objeví nějaká novinka, všichni krčí rameny. Ale nakonec se stejně ukáže, že to bylo od automobilky dobré rozhodnutí." Podle něj je pro Mercedes typické, že některé designové prvky na čas zmizí, aby se za nějakou dobu znovu vynořily. "Já se nebojím, že udělají chybu. Na druhou stranu my, co doma máme staré mercedesy, na klasickou masku nedáme dopustit," dodává Větvička.

Chladič jako dominantní vizuální prvek se na Mercedesech objevil už v roce 1900, kdy jej na příď modelu 35 K namontoval konstruktér Wilhelm Maybach. Jeho patent voštinového chladiče tehdy účinně řešil problém s přehříváním spalovacích motorů. Ozdobnou mřížku, která měla kromě estetické i ochrannou funkci, začal Mercedes používat až ve 30. letech minulého století.