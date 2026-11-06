Měla to být hranatá revoluce. Tesla se přepočítala a Cybertruck končí jako obří propadák

Americká automobilka Tesla přibližně v polovině příštího roku ukončí ve své továrně v Texasu výrobu modelu Cybertruck, oznámil dnes na síti X generální ředitel Elon Musk. Firma se tak rozhodla po letech trvale slabého prodeje tohoto futuristického modelu, který byl kdysi prezentován jako konkurent tradičních pick-upů.
Musk napsal, že Tesla bude mít možnost zvýšit produkci nově uvedeného modelu Cybercab, který je ústředním prvkem plánů Tesly na provozování robotických taxislužeb.
Oznámení přichází na konci týdne, který byl pro Muska poměrně náročný, píše agentura Reuters. Jeho rekordní politické výdaje ve výši téměř půl miliardy dolarů (přes deset miliard Kč) přinesly v úterních volbách do amerického Kongresu jen slabý výsledek. Drtivá většina republikánských kandidátů, které podpořil, ve volbách neuspěla.
Tržní kapitalizace Muskových firem od začátku týdne vykazuje pokles dohromady o více než 370 miliard dolarů (osm bilionů korun).
Zatím není jasné, zda bude výroba vozů Cybertruck přesunuta do jiného závodu, nebo zda bude zcela ukončena. Závod automobilky v texaském Austinu je však jediným známým provozem Tesly vybaveným k výrobě specializovaných součástek pro tento těžký a hranatý model.
V reakci na příspěvek jednoho z uživatelů na síti X označil Musk vozidlo Cybertruck za nejlepší vůz, jaký kdy Tesla vyrobila. Omezení jeho výroby znamená podle něj konec jedné éry.
Tesla začala Cybertruck dodávat zákazníkům koncem roku 2023. Podle automobilové datové platformy Kelley Blue Book prodala loni ve Spojených státech pouze 20 237 těchto vozů, což bylo o 48 procent méně než v roce 2024, kdy jich prodala 38 965. Kolem zahájení výroby v roce 2023 Musk předpovídal, že roční prodej dosáhne 250 tisíc kusů.
"Nemá smysl pokračovat ve výrobě, když neplní stanovené cíle,“ uvedl bývalý šéf automobilky Aston Martin Andy Palmer. "Každý racionálně uvažující člověk z automobilového průmyslu by řekl totéž," pokračoval. "V účetní bilanci Tesly to bude nepochybně představovat jen zanedbatelnou položku, ale statistiky hovoří samy za sebe," dodal.
Muskova společnost SpaceX patřila loni k největším odběratelům tohoto modelu. Podle dokumentace k jejímu vstupu na burzu koupila v roce 2025 od Tesly vozy Cybertruck v katalogové ceně 131 milionů dolarů.
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