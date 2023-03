Má to být první elektrický Volkswagen pro každého. ID.2 bude stát méně než 600 tisíc

Bude elektromobilita skutečně pro každého? Volkswagen plánuje do tří let nabídnout malé elektrické auto ID.2, které nebude stát více než 25 tisíc eur, v přepočtu méně než 600 tisíc korun. To je přitom suma, pod niž se na českém trhu dnes vejde jediný elektromobil rumunské Dacie.

O Volkswagenu ID.2 se toho v minulosti napsalo hodně. Jeho první náznak přinesl už rok a půl starý koncept ID. Life, který navrhnul Jozef Kabaň. Tvary auta se ale nelíbily novému šéfovi značky Thomasi Schäferovi, který po slovenském designérovi chtěl, aby vzhled předělal. Právě kvůli neshodám s vedením Kabaň na začátku roku skončil jako hlavní designér VW a přesunul se na jinou pozici. Související Rozhovor se šéfem Volkswagenu: o syntetických palivech, Kabaňovi a hledání DNA značky Design nového elektromobilu dostal na starost jeho nástupce Andreas Mindt, který dříve pracoval pro Bentley. "Právě on připravil koncept ID.2 v rekordním čase zhruba jednoho měsíce," řekl v rozhovoru pro Hospodářské noviny Thomas Schäfer. Od původního návrhu ID. Life se přitom tvary aktuálního konceptu se jménem ID.2all budou výrazněji odlišovat. Jak moc ukáže automobilka dnes večer. Do prodeje by se měla sériová ID.2 dostat za necelé tři roky jako jeden z deseti nových elektrických VW. Ty přijedou do roku 2026 a mají přispět k tomu, že osmdesát procent prodaných aut Volkswagenu bude mít v Evropě v roce 2030 elektrický pohon. Němci tak ještě o deset procent zvedli původní plán, který počítal se 70procentním podílem čistých elektromobilů. ID.2 by měla stát do 25 tisíc eur, tedy maximálně 600 tisíc korun. Na českém trhu dnes pod touto sumou začíná jediný nový elektromobil: Dacia Spring. Připomeňme také, že chystaný Volkswagen ID.2 dostane sourozence od Cupry a především od Škody. Mladoboleslavský model by se měl vyrábět ve Španělsku, podobně jako ostatní malé elektromobily. Cupra představila už loni koncept UrbanRebel s délkou čtyři metry, výkonem 166 kilowattů a dojezdem 440 kilometrů. Podle dřívějších spekulací dostane rodina malých elektroaut koncernu VW dvě různé velikosti i konstrukce baterie. Volkswagen pak v loňském roce dodal zákazníkům celosvětově 4,6 milionu nových aut, to je o zhruba o 230 tisíc méně než v roce 2021. Navzdory tomu mu stoupl obrat na 74 miliard eur a provozní zisk na 2,6 miliardy eur. Prodeje elektromobilů VW pak loni stouply na 330 tisíc kusů. Kromě ID.2 chystají Němci v tomto segmentu i zmodernizovaný kompakt ID.3 včetně sportovní verze GTX, ID. Buzz s prodlouženým rozvorem a sedmi sedadly a také sedan ID.7, který nahradí konvenční Passat se stejnou karoserií.

