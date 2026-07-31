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Elektromobilita

Lidl a Kaufland zakázaly svým manažerům v Německu elektroauta. V Česku je to tajné

Jakub Stehlík
Jakub Stehlík
Jakub Stehlík

Zaměstnanci skupiny Schwarz, která provozuje potravinové řetězce Kaufland a Lidl, si v Německu již nemohou vybrat čistě elektrická firemní vozidla. Důvodem jsou nízké zůstatkové hodnoty bateriových modelů. V Česku to ale platit nemusí.

Nabíjecí stanice elektroaut u Kauflandu (ilustrační foto)
Nabíjecí stanice elektroaut u Kauflandu (ilustrační foto)Foto: Jakub Stehlík
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Zaměstnanci Kauflandu a Lidlu v Německu dostali z ústředí pokyn, aby se napříště vyhnuli nákupu čistě bateriových služebních aut a místo toho volili spalovací nebo hybridní model. „Vzhledem k volatilitě na automobilovém trhu a měnícím se regulačním rámcům jsme se rozhodli dočasně pozastavit nové objednávky plně elektrických vozidel. Situaci neustále přehodnocujeme, abychom byli schopni flexibilně jednat, pokud se tržní prostředí stabilizuje,“ citoval prohlášení ústředí skupiny Schwarz server Focus Online. Ve vozovém parku skupiny Schwarz tvoří elektrická a hybridní auta přibližně pětinu firemní flotily.

Současně firma uvedla, že v jiných zemích elektromobilitu ve svých vozových parcích prosazuje. „Vzhledem k tomu, že rámec pro mobilitu se v zahraničí výrazně liší, spravujeme náš vozový park firemních vozidel specificky pro každou zemi s ohledem na příslušné tržní a regulační podmínky,“ uvedl mluvčí společnosti pro Focus.

Jaký pokyn vydalo německé ústředí pro Česko, ale zůstává firemním tajemstvím. Na dotaz Aktuálně.cz se ozvala mluvčí Kauflandu Renata Maierl s tím, že skladba firemního vozového parku i související rozhodovací procesy podléhají interní strategii společnosti. „Bližší informace k těmto interním záležitostem standardně veřejně neposkytujeme,“ uvedla Maierl v písemné odpovědi.

Analytická společnost DAT spočítala, že benzinový vůz s ročním nájezdem 20 tisíc kilometrů se po třech letech prodává za 59 procent své původní katalogové ceny, zatímco čistě elektrické auto si za stejných podmínek udrží jen 47 procent původní hodnoty. Jako důvod takového rozdílu odborníci zpravidla uvádějí rychlý technologický vývoj elektromobilů, který byť jen několik let staré modely staví v očích zákazníků do nevýhodné pozice. Dalším důvodem je i obava z náhlého snížení cen u nových elektrických vozů, jak se to už v minulosti několikrát stalo.

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