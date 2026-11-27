Bývalý manažer žaluje automobilku Volvo a žádá po ní milionové odškodné. Spor, který skončil u soudu, se přitom odehrává v době, kdy firma zápasí s rozjezdem výroby klíčového elektromobilu EX60.
Bývalý vysoký manažer Volva Cars žaluje automobilku a požaduje milionové odškodnění. Tvrdí, že za jeho propuštěním stála diskriminace kvůli věku a konflikt s nadřízeným. Volvo mu naopak vytýká stažení důvěrných materiálů týkajících se nového elektromobilu EX60.
Spor se dostává k soudu v Göteborgu, zatímco automobilka zároveň bojuje s pomalým rozjezdem výroby právě tohoto modelu.
Případ popsal norský automobilový magazín Motor.no, který se odvolává na švédský deník Göteborgs-Posten. Podle dostupných informací si bývalý zaměstnanec stáhl materiály týkající se EX60 na externí disk. Volvo to však považuje za důvod k jeho propuštění.
Manažer samotné stažení souborů nezpochybňuje, podle zpravodajského portálu Evertiq tvrdí, že jednal v období silného stresu a že žádné materiály nepředal nikomu mimo firmu, a za skutečný důvod označuje diskriminaci a obtěžování ze strany nadřízeného.
Žaloba se podle švédských médií týká diskriminace na základě věku, porušení zákona o ochraně zaměstnanosti a neplatného ukončení pracovního poměru. Bývalý manažer požaduje náhradu za ušlou mzdu, manažerské odměny a další odškodnění.
Švédský zpravodajský server Dagens PS uvádí, že v případě, kdy by soud uznal důvod pro výpověď, ale nikoli pro okamžité propuštění, žalobce žádá částku ve výši těsně pod 1,6 milionu švédských korun, což je zhruba 3,5 milionu českých korun.
Evertiq nicméně zmiňuje nároky na ušlou mzdu a odměny přesahující 2,5 milionu švédských korun (5 450 000 Kč), vedle odškodnění za diskriminaci.
Konflikt přichází v době, kdy Volvo řeší problémy s rozjezdem výroby EX60. Nové elektrické SUV začalo sjíždět z výrobní linky v Torslandě v dubnu letošního roku. Automobilka do modernizace závodu investovala přibližně deset miliard švédských korun, tedy asi 22 miliard českých korun, mimo jiné do megacastingu a nové linky pro montáž baterií.
Při zahájení výroby generální ředitel Håkan Samuelsson prohlásil, že Volvo letos vyrobí až 40 tisíc vozů a hovořil o poptávce vyšší, než automobilka původně předpokládala.
Výroba se ale rozbíhá pomaleji, než Volvo plánovalo. Značka eviduje u EX60 podle Motor.no více než 50 tisíc objednávek, přesto automobilka nedokáže dostatečně rychle zvyšovat tempo výroby a zákazníkům posouvá termíny dodání. Podle informací Automotive News se výrobní linka pohybovala zhruba na desetině plánované kapacity dvou tisíc vozů týdně.
Podle InsideEVs automobilka vysvětluje pomalejší náběh tím, že zavádí technologie a výrobní postupy, pro které zatím neexistují zavedené vzory. Problémy má nicméně i se softwarem, vozům například nefunguje bezdrátové Apple CarPlay, pouze přes kabel. Problém má vyřešit aktualizace.
EX60 přitom není prvním elektromobilem Volva, jehož náběh provázely komplikace. U menšího EX30 i většího EX90 automobilka v minulosti řešila zpoždění kvůli softwaru a problémy s dodavatelským řetězcem.
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