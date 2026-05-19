Konečně dostupné elektroauto pro masy? Škoda odhalila Epiq, vyrábět ho budou Španělé

Škoda Epiq
Škoda Auto ukázala Epiq, svůj nejmenší a zároveň nejdostupnější elektromobil, který má fungovat jako vstupenka do elektrické nabídky značky. Premiéra se konala v úterý odpoledne ve Švýcarsku při příležitosti mistrovství světa v ledním hokeji, horká novinka se ukázala tematicky v Umwelt Arena Schweiz ve Spreitenbachu, ekologickém centru zaměřeném na budoucnost dopravy.
Epiq míří do segmentu malých SUV a má spojit nižší cenu než u současného Elroqu, každodenní použitelnost a nový designový směr značky. Automobilka věří, že se v následujících letech stane minimálně druhým nejprodávanějším elektroautem v její nabídce, ne-li tím nejoblíbenějším před současným Elroqem.
Novinku jsme si ještě před světovou premiérou prohlédli v designovém studiu automobilky v Bezděčíně, kam dovezla hned dva exempláře. Jedním byl Epiq First Edition, v bílém laku a s výraznými červenooranžovými detaily, druhým modelem byl Epiq Selection v červeném laku.
Naživo působí Epiq mohutnější, než by jeho rozměry napovídaly. „To byl v podstatě náš záměr. Aby auto působilo větší, dospěle a univerzálně, protože přesně takové je,“ popisuje Jiří Hadaščok, koordinátor exteriérového designu.
Rozměrově přitom zůstává kompaktní. Na délku měří 4171 mm, při porovnání s Kamiqem je kratší o 70 mm, ale díky proporcím, sklonu čelního skla a práci s plochami působí robustněji, blíže větším SUV než městskému crossoveru.
A naplno je to znát uvnitř kabiny, kde působí i prostorněji než Kamiq. Jedním z největších plusů auta je kufr, který nabídne 475 litrů, v této třídě pravděpodobně největší. Oproti Kamiqu přidává 75 litrů navíc. Později má přibýt i malý přední zavazadlový prostor, takzvaný frunk.
Čistý design
Epiq je jedním z prvních sériových modelů, které naplno ukazují nový designový jazyk Modern Solid. Ten staví na jednoduchosti a funkčnosti. „Snažili jsme se zaměřit na účel a smysl,“ popisuje Hadaščok.
Výrazná je přední maska zvaná u Škody Tech-Deck Face, ač je díky elektrickému pohonu především estetická. Příď oživuje detail se svislými otvory v nárazníku. Zadní část pracuje s jednoduchou horizontální grafikou a výrazným propojením světel. Nárazník po otevření kufru kryje plastová ochranná lišta záměrně navržená jako praktický prvek. Má odolávat každodennímu používání a chránit lak při nakládání.
Interiér pokračuje v tom samém směru. Je čistý, horizontálně členěný a bez křiklavých vizuálních prvků. Škoda ho staví na myšlence dvou úrovní. „Vrchní část má působit tak, aby se posádka cítila bezpečně. Kabina není zaměřená jen na řidiče. Nejsme značka s důrazem na sportovního ducha, takže jsme byli schopni demokraticky rozdělit prostor pro řidiče i spolujezdce,“ vysvětlují interiéroví designéři Lukáš Vaněk a Ludmil Slavov.
Centrální vertikální displej vychází z dřívějšího konceptu Vision 7S a je hlavním ovládacím prvkem auta, doplněný o fyzická tlačítka pro klíčové funkce.
Právě kombinace digitálního a fyzického ovládání je jedním z hlavních témat interiéru. „Chceme udržet důležité funkce stále po ruce, bez nutnosti procházet hluboké menu. Ovládací prvky na volantu i klimatizaci zůstávají tradiční, jak to mají naši zákazníci rádi,“ dodává Vaněk.
Zajímavostí je také důraz na materiály a detaily. U verze First Edition se objevují výrazné červenooranžové akcenty včetně prošití sedadel, pásů i dekorů. Interiér je jinak dostupný ve více barevných kombinacích, včetně šedé, mátové a světle laděných variant.
Technika Epiqu
Auto je výhradně předokolka, bez ambicí na pohon všech kol. Veškerá technika je soustředěná vpředu, včetně nabíjecího portu umístěného vpravo, což zjednodušuje kabeláž i výrobu.
Technicky nabídne Epiq tři výkonové verze a dvě baterie. Základ tvoří menší akumulátor s LFP chemií s využitelnou kapacitou 38 kWh. S ní budou spojené elektromotory s 85 nebo 99 kW. Škoda uvádí dojezd okolo 310 kilometrů. Nejvýkonnější varianta s 51,5kWh baterií typu NMC má až 155 kW i delší dojezd až 440 kilometrů.
Rychlost nabíjení je 90 kW u slabších verzí a 133 kW u většího akumulátoru. Zajímavým signálem je i zavedení funkce V2L, tedy možnosti napájet externí spotřebiče z baterie vozu. I to ukazuje snahu nabídnout něco navíc oproti ostatním elektrickým škodovkám, aniž by to zásadně zvyšovalo výrobní náklady.
Škoda zároveň otevřeně míří na cenu. Základní verze má začínat co nejblíže hranici 600 tisíc korun. Právě to má být hlavní argument modelu – dostat elektromobil co nejblíže k cenové hladině, kde dnes dominují nejúspěšnější malá SUV. Spalovací Kamiq začíná na ceně 495 tisíc, ovšem s litrovým motorem TSI o výkonu 70 kW.
Sdílení jako cesta k úspěchu
Bez koncernové spolupráce by Epiq vůbec nemohl vzniknout. Model stojí na stejné platformě jako Cupra Raval a VW vozy ID. Polo a ID. Cross. Vývoj podvozku i klíčových komponentů mělo na starosti technické oddělení koncernu VW, celý projekt pak koordinuje Seat/Cupra. Jednotlivé značky si ladí design, výbavu a charakter.
Výroba Epiqu a sesterského modelu Volkswagen ID. Cross se rozběhne ve španělské továrně koncernu VW u Pamplony, naopak ID. Polo a Raval budou vyjíždět z linek v závodu v Martorellu. Produkce má být dle vyjádření zástupců Volkswagenu rozdělená téměř 50 na 50, mírně více by se ale alespoň zpočátku měl upřednostnit Volkswagen. Oficiálně však ani jedna ze značek nechce výrobní plány sdělit.
Celkem mají tyto dva závody kapacitu půl milionu aut ročně. Dle informací od jednotlivých značek se sice ceníky jednotlivých modelů postupně zveřejňují (Cupra již ceny oznámila minulý týden, viz zde), Škoda ceník odhalí ve středu ráno, v prvních měsících ale dorazí k zákazníkům nejprve dražší varianty s kapacitnější baterií.
