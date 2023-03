Konec prodeje spalovacích aut v roce 2035 je v EU definitivní, s jednou výjimkou

Evropská unie definitivně schválila normu, která požaduje, aby vypouštěné emise u nových aut byly nulové, nebo za vysoký poplatek. To de facto znamená konec aut se spalovacími motory na území EU. Výjimku ale dostala syntetická paliva.

Veškeré emise CO2 ze spalovacích motorů u nových vozidel budou od roku 2035 v Evropské unii zpoplatněny. Členské země EU v úterý definitivně schválily normu, která od zmíněného data prakticky znemožňuje prodej nových benzínových a naftových aut.

Souhlasu unijních ministrů s dlouho diskutovanými pravidly předcházela dohoda Německa s Evropskou komisí, která zajišťuje možnost dále využívat spalovací motory poháněné výhradně syntetickými palivy.

Proti závazku hlasovalo dnes pouze Polsko a zdržely se Itálie, Rumunsko a Bulharsko. To však k zablokování pravidel nestačilo. Protože s nařízením už dříve souhlasili i europoslanci, může nyní vstoupit v platnost.

Norma, jejíž podobu dohodlo koncem října české předsednictví, je součástí balíčku návrhů k výraznému omezení emisí skleníkových plynů. Vedle nulových emisí oxidu uhličitého od roku 2035 zavádí také postupný cíl snížit jeho zplodiny do konce tohoto desetiletí o 55 procent proti hodnotám z roku 2021. Její součástí je také klauzule, podle níž v roce 2026 komise zhodnotí pokrok a možnosti dosažení stanovených cílů a navrhne případné úpravy.

Berlín měl však s jejím zněním problémy, neboť podle něj dostatečně nezaručovala výjimky pro využívání motorů na syntetická paliva, označovaná také jako e-paliva. K jeho požadavkům se přidaly i další země včetně Česka, čímž získaly dost hlasů pro zablokování návrhu.

Komise a německá vláda v sobotu oznámily, že se podařilo najít kompromis. Zatímco Berlín a Praha dnes s normou souhlasily, Varšava byla proti a Řím, Bukurešť a Sofie hlasování zdržely. Itálie se do textu neúspěšně pokusila prosadit podporu pro biopaliva.

"Jsme přesvědčeni, že biopaliva mohou být zahrnuta do kategorie neutrálních paliv," zdůvodnil italské rozhodnutí zdržet se hlasování ministr životního prostředí a energetické bezpečnosti Gilberto Pichetto Fratin. Opravil tím původní informaci Rady EU, že Itálie hlasovala proti. Italská vláda podle ministra sice uvítala posílení pozice syntetických paliv, ale hodlá dále diskutovat o podpoře biopaliv, jejichž podpora by poskytla automobilovému průmyslu i zákazníkům ještě širší možnosti.

Polsko označilo cíl za nerealistický, bezemisní závazek podle Varšavy povede k růstu cen aut. Podle ministryně pro životní prostředí Anny Moskwové navíc EU nevyhodnotila dopad omezení na ekonomiku a životní úroveň lidí.

Komise by na základě dohody s Berlínem měla během jara rozšířit dosavadní emisní normu Euro 6 o novou kategorii vozů poháněných pouze syntetickými palivy. Později v průběhu roku by se výjimka pro tyto vozy měla dostat přímo do dnes schváleného nařízení na základě takzvané přenesené pravomoci, tedy bez předchozího schválení členskými zeměmi či Evropským parlamentem. Někteří europoslanci dávají najevo, že v případě výrazného ovlivnění původních pravidel by mohli jejich doplnění komisí následně zpochybnit.