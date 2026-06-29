Ještě se neprodává, postel už do ní ale seženete. Škoda Peaq dostala obytnou variantu

Škoda Peaq má po premiéře sotva pár dnů, první šťastlivci už v ní ale budou moci brzy vyrazit klidně kempovat. Při představení totiž mladoboleslavská automobilka rovnou ukázala i auto ve "spací úpravě". A protože jde o největší elektromobil v nabídce značky, ani pohodlné spaní v divočině nebude třeba ve dvou kdovíjaký problém.
Délka 4874 mm, téměř třímetrový rozvor náprav, a navíc karoserie, která se v zadní části rychle nesvažuje. Škoda Peaq na první pohled vypadá jako auto ideální pro přespání třeba ve chvíli, kdy zrovna neseženete hotel. Tím spíše, že je to první model mladoboleslavské automobilky, který v aplikaci MyŠkoda nabízí speciální kempovací režim Camp Mode.
Ten umožní ventilačnímu systému vozu udržovat po celou noc nastavenou teplotu v interiéru a také nepřetržitý přísun čerstvého vzduchu. Aby bylo možné jej aktivovat, musí být baterie nabitá alespoň na 20 procent, 12V baterie musí být v dobrém stavu a musí být k dispozici stabilní připojení k internetu.
Kromě toho Škoda také ukázala „spací vestavbu“ od specializované firmy Obytnaq, která stejné řešení jako pro Peaq dělá i pro další modely s okřídleným šípem. Co obsahuje? Rozkládací matraci s délkou téměř dva metry a termofólie na okna. Včetně volitelné panoramatické střechy. Do auta se nemusí instalovat žádná konstrukce, stačí jen zaparkovat, sklopit zadní opěradla a rozložit zmíněnou matraci.
V době premiéry nebyla cena matrace pro Peaq k dispozici, nicméně pro všechny další modely Škody ji firma Obytnaq nabízí za 11 970 korun. V takovém případě má matrace výšku 6 cm, za příplatek lze vybrat i výšku 8 nebo 10 cm. Stejně tak lze volit barvu, způsob skládání, typ potahové látky nebo outdoorové vylepšení, aby ji bylo možné používat i mimo auto.
Kromě matrace a fólií na okna použila Škoda na premiéře jako příslušenství bezdrátové reproduktory Sonos – renomované firmy, která přímo pro elektromobil navrhla nový audiosystém –, využití právě při kempování bude mít i funkce V2L. Přes speciální adaptér je možné nabíjet z baterky auta i externí elektrospotřebiče, například gril nebo elektrokolo.
Samotná Škoda Peaq stojí od 1,15 do 1,595 milionu korun. Na výběr jsou na českém trhu tři výbavové stupně a tři různé verze. Základní zadokolka s 59kWh baterkou ujede 450 kilometrů, verze s větší, 87kWh baterkou zvládne až 630 kilometrů. S větším akumulátorem se pojí i vrcholná čtyřkolka s 220 kW a dojezdem 600 kilometrů.
Standardně je Peaq pětimístný s kufrem o objemu 935 litrů, za 23 tisíc korun se dodává třetí řada sedadel. Za ní pak zbývá 299 litrů místa. Po sklopení obou řad sedadel je k dispozici 2150 litrů pro zavazadla. Nebo také prostor pro zmíněnou téměř dvoumetrovou matraci.
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