Jeep chystá elektrickou revoluci. Bez kabelu se neobejde ani nekompromisní off-road

Jeep míří do doby elektrické. Po sérii plug-in hybridních modelů pod značkou 4xe se americký výrobce terénních aut chystá i mezi čistě elektrická vozidla. Do roku 2025 uvede v Evropě hned čtyři takové modely, první bude mít premiéru už za pár týdnů v Paříži. Chystá se ale i elektrický off-road, jehož inspirací byl Wrangler. Ten nicméně nahradit nemá.

"Prodeje Jeepu budou v Evropě do roku 2030 stoprocentně elektrické, v USA pak z poloviny," řekl na začátku prezentace budoucnosti Jeepu pro média jeho šéf Christian Meunier. Tomuto cíli se přirozeně musí přizpůsobit i nabídka modelů amerického výrobce. Zatím totiž žádný čistý elektromobil nenabízí, jakkoliv jeho plug-in hybridní modely 4xe patří prodejně mezi populární jak v Americe, tak i v Evropě.

První plně elektrický Jeep se zkratkou 4xe na sebe nicméně nenechá dlouho čekat. Jeho dva snímky ostatně Stellantis, kam automobilka spadá, odhalil už na jaře. Tehdy to byl ale bezejmenný model, k němuž chyběla jakákoliv data. To se teď mění. Žluté SUV se jmenuje Avenger, Jeep tak oprašuje jméno kdysi používané pro sedan značky Dodge a model spadá mezi malá SUV po bok již existujícího modelu Renegade.

Evropská šéfka Jeepu Antonella Brunoová však tvrdí, že se oba modely navzájem nebudou kanibalizovat, naopak si vyhoví a doplní se. Avenger by měl být o něco menší, jeho cílovou skupinou jsou spíše mladí lidé a Američané by jím rádi zaujali více také ženské publikum. Renegade má být naproti tomu spíše rodinným modelem. Avenger by měl podle Burnoové nabídnout také lepší nájezdový i přejezdový úhel než plug-in hybridní Renegade 4xe.

Základem nového modelu je platforma STLA Small, kterou bude Stellantis používat u malých elektromobilů a která vychází z platformy CMP používané někdejší skupinou PSA. Dojezd na jedno nabití má být až 400 km a ani malé elektrické SUV nepřijde o pohon všech kol, což znamená, že nabídne minimálně dva elektrické motory. Ceny u úvodní zaváděcí série oznámí automobilka 17. října, kdy bude mít Avenger premiéru na pařížském autosalonu a kdy také začne jeho předprodej. Reálně se první auta dostanou k zákazníkům v prvním čtvrtletí příštího roku, auto se bude vyrábět v polských Tychách jako kdysi slavný Maluch.

Avenger ale není jediný nový Jeep, jehož podobu automobilka poodhalila. V Evropě i USA se mají do roku 2025 objevit čtyři různé elektromobily. Vedle malého SUV to pak budou i dva modely postavené na platformě STLA Large, kterou má Stellantis vyhrazenou pro auta od střední třídy výše.

Tím zajímavějším z dvojice je model Recon, který se dost podobá Wrangleru, zástupci Jeepu otevřeně přiznávají, že se jím inspirovali, ale náhrada za něj to není. "Recon není náhrada Wrangleru, oba budou existovat navzájem," říká designér Jeepu Ralph Gilles. "Recon je novinka, přinese nové zákazníky, ale není to náhrada za Wrangler," zdůrazňuje.

Automobilka si stojí za tím, že Recon nabídne v terénu stejné vlastnosti jako Wrangler, k tomu se bude navíc chovat lépe k přírodě. Limitem schopností mají být prakticky pouze použité pneumatiky. Podobně jako Wrangler pak bude mít Recon odnímatelné dveře či střechu. Bližší technické parametry Američané zatím nezmiňují, do Evropy se ale hranatý model dostane v roce 2025, rok po startu výroby v USA. "Okna u Reconu jsme udělali větší, aby si cestující více užili výhled při jízdě v terénu," vypichuje Gilles přece jen jednu zajímavost o novém modelu.

Druhou novinkou bude velké luxusní SUV Wagoneer S, které se na americkém trhu objeví v roce 2024. Evropa má následovat až potom. Jeep slibuje, že auto bude zrychlovat z 0 na 97 km/h za zhruba 3,5 vteřiny a ujede přes 640 kilometrů na jedno nabití.

Čtvrtý slibovaný elektromobil zatím Jeep neodhalil. "Musíme si schovat také nějaké tajemství pro další měsíce," podotkl Meunier. Vzhledem k tomu, že mezi již odhalenými modely zatím chybí nějaký vyložený kompakt ve stylu Compassu, případně o trochu většího modelu Cherokee, mohl by mít čtvrtý elektromobil amerického výrobce právě takovou velikost. Na potvrzení, co to vlastně bude, je ale ještě potřeba si nějakou dobu počkat.