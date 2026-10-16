Je to skutečnost, nebo si Tesla zase vymýšlí. Létající Roadster už objednáte i v Česku

Před devíti lety Elon Musk na premiéře tahače Semi senzačně vytáhl eso z rukávu, druhou generaci modelu Roadster. Sliboval parametry z říše snů i dodání do tří let. To se nestalo, místo toho v noci ukázal snad už definitivní podobu nového Roadsteru. Jenže si ji zájemci zase nemohou koupit, což se miliardář snaží zakrýt tím, že zvládne jízdu vzhůru nohama a přeletí řadu zaparkovaných aut.
Záběry z prezentace Tesly Roadster, která se uskutečnila v noci ze čtvrtka na pátek, působí trochu jako dětský sen. Bílé auto v nich jezdí vzhůru nohama, létá vzduchem a následně bezpečně přistává na všech čtyřech. Elon Musk se všemi způsoby snaží strhnout na sebe opět kus pozornosti a dát tak trochu zapomenout na fiasko s druhou generací Roadsteru. Ta měla nejprve přijet k zákazníkům v roce 2020, pak 2021 a tak se výroba odkládala a odkládala.
Až po devíti letech od prvního červeného prototypu přišla Tesla s upravenou a nejspíše i konečnou verzí elektrického supersportu Roadster. Je bílá, hranatější a využívá technologie z vesmírného programu SpaceX. Třeba onen bílý lak má poskytovat ochranu před UV zářením a kryogenními teplotami ve vesmíru, navíc má mít zvýšenou odolnost proti korozi. Tónovaná okna zase napodobují měděnou vrstvu, která dodává hledím skafandrů jejich zlatavý lesk.
To nejdůležitější jsou ale trysky na studený plyn, o nichž se měsíce před prezentací spekulovalo. Ano, Roadster je podle všeho skutečně má.
Dohromady dokonce deset, k tomu dvě nádrže na 600 litrů ultravysokostlačeného běžného atmosférického vzduchu. Může tak provádět triky jako třeba prakticky z místa přeskočit řadu zaparkovaných aut a ještě nad nimi udělat salto. Utěsnění podvozku a systému ventilátorů pod autem (v zatáčkách má auto generovat přítlak až 2G) zase funguje jako generátor přítlaku a odsává vzduch zpod vozidla. Tím se vytvoří podtlak a auto zvládne jízdu vzhůru nohama.
Není to první vozidlo, které něco podobného zvládlo. Prvenství patří speciálu McMurtry Spéirling, který ale následně nezvládl sám sebe ve vzduchu otočit o 180 stupňů a následně bezpečně přistát zpátky na kolech.
Jak potvrzují zahraniční média, premiérová show byla pravděpodobně pro každého přítomného, který ale musel kvůli vlastní bezpečnosti sedět v uctivé vzdálenosti od pódia, spektakulární zážitek. Byť se objevují docela pochopitelné pochybnosti o tom, co všechno auto skutečně zvládne a co byla zkrátka jen show pro diváky. Kromě toho v autě při demonstraci nikdo neseděl, celé bylo ovládané na dálku, což také pokládá otázku, jestli by normální člověk byl vůbec schopný podobných kousků ve vzduchu.
Trysky nicméně neslouží jen na dělání akrobatických triků, ale podle Tesly mají pomoci i s dynamikou. Pokud jsou aktivní, dokáže auto údajně zrychlit z 0 na 100 km/h za méně než jednu vteřinu. Tuto verzi s označením Thrust s tryskami v zadní části auta si přitom lze objednat, na českém webu Tesly je uvedena dnes splatná záloha 120 tisíc korun a do deseti dnů pak splatná částka 5,9 milionu korun. Za běžnou verzi bez trysek chce značka stejnou zálohu a do deseti dnů 1,05 milionu korun.
Třetí možnost je verze Rocket, kterou si ale půjde pořídit jen „na pozvání“. Cena není známá. Právě to je jediná verze, která by měla umět dělat všechny triky ve vzduchu a následně přistát zpátky na kolech, jak to Musk ukazoval na premiéře. Zároveň je to ale také verze, která nesmí na běžné silnice.
A tady také přichází ta sestava otazníků, která Roadster obklopuje už od roku 2017. Už původní verzi si totiž šlo předobjednat, jenže bez pevného termínu dodání. A u nového provedení je to zatím dost podobné, protože výroba auta prý nezačne dříve než v roce 2028. Dá se tomu vzhledem k předchozí zkušenosti věřit?
Technické detaily jsou zatím jen velmi kusé. Silniční auto má z 0 na 97 km/h zrychlit za méně než 1,6 vteřiny a dojezd má přesáhnout 483 kilometrů (to je mimochodem výrazně méně, než bylo slibováno v roce 2017). Tesla zmínila i maximální rychlost ve verzi Rocket, která má být přes 370 km/h.
Roadster má řízení, plyn i brzdy po drátě, interiér je dvoumístný a u verze Rocket jednomístný. Tesla také slibuje aktivní aerodynamiku a snahu o co nejlehčí konstrukci mimo jiné za použití hořčíku, titanu a uhlíkového vlákna. Právě kvůli váze má auto i fixní polohu sedadel.