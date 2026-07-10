Je Škoda Peaq překvapivě levný luxus? Velké srovnání s Kodiaqem i konkurenty odhaluje pravdu

Povedlo se konečně elektrickému modelu dorovnat spalovací? Je opravdu na trhu tak málo sedmimístných elektrických SUV? A vyplatí se vůbec příplatek za větší karoserii v rámci jedné značky? Na to všechno jsme hledali odpovědi v detailním srovnání nové Škody Peaq s konkurencí z vlastních řad, ale i z řad jiných automobilek.
Peaq vs. Kodiaq
Pokud mluvíme o Škodě Peaq v souvislosti s konkurencí, je tou největší vlastně model z vlastních řad: spalovací, nebo plug-in hybridní Kodiaq. Připouští to i Škoda Auto, že právě Kodiaqu by nakonec mohl Peaq zákazníky přebírat. Nicméně i když platí, že oba modely mohou mít sedm míst k sezení, Peaq nad Kodiaqem velikostně vyhrává.
Je totiž o celých 116 mm delší, a jak ukazuje velikostní tabulka, je také širší a vyšší. Zároveň elektrický model přerůstá ten spalovací rozvorem náprav, už tolik ne ale velikostí kufru. Třeba v sedmimístné konfiguraci je na tom Kodiaq se 340 litry lépe než Peaq s 299 litry. V pětimístném uspořádání už ale Peaq vede, stejné je to potom ve dvoumístné konfiguraci. Navíc má ještě 37litrový frunk.
Mimochodem u elektrického modelu stojí třetí řada sedadel 23 tisíc, u spalovacího je za 22 tisíc korun. Jen pozor, plug-in hybridní Kodiaq je vždy striktně pětimístný.
Peaq
Kodiaq
Délka
4874 mm
4758 mm
Šířka
1867 mm
1864 mm
Výška
1664 mm
1659 mm
Rozvor
2970 mm
2791 mm
Kufr (5 míst)
935/2150 l
910/2105 l
Kufr (7 míst)
299/890/2075 l
340/845/2035 l
Na další straně si prohlédněte detailní cenové srovnání.
Peaq vs. Kodiaq
Pokud mluvíme o Škodě Peaq v souvislosti s konkurencí, je tou největší vlastně model z vlastních řad: spalovací, nebo plug-in hybridní Kodiaq. Připouští to i Škoda Auto, že právě Kodiaqu by nakonec mohl Peaq zákazníky přebírat. Nicméně i když platí, že oba modely mohou mít sedm míst k sezení, Peaq nad Kodiaqem velikostně vyhrává.
Je totiž o celých 116 mm delší, a jak ukazuje velikostní tabulka, je také širší a vyšší. Zároveň elektrický model přerůstá ten spalovací rozvorem náprav, už tolik ne ale velikostí kufru. Třeba v sedmimístné konfiguraci je na tom Kodiaq se 340 litry lépe než Peaq s 299 litry. V pětimístném uspořádání už ale Peaq vede, stejné je to potom ve dvoumístné konfiguraci. Navíc má ještě 37litrový frunk.
Mimochodem u elektrického modelu stojí třetí řada sedadel 23 tisíc, u spalovacího je za 22 tisíc korun. Jen pozor, plug-in hybridní Kodiaq je vždy striktně pětimístný.
Peaq
Kodiaq
Délka
4874 mm
4758 mm
Šířka
1867 mm
1864 mm
Výška
1664 mm
1659 mm
Rozvor
2970 mm
2791 mm
Kufr (5 míst)
935/2150 l
910/2105 l
Kufr (7 míst)
299/890/2075 l
340/845/2035 l
Na další straně si prohlédněte detailní cenové srovnání.
O slovo se hlásí finance
Od oznámení cen Peaqu se v podstatě ze všech stran ozývají hlasy, že sice jde samozřejmě o nejdražší škodovku v nabídce, ale zároveň vzhledem k velikosti, parametrům i výbavě o zajímavou nabídku. A maximálně to může vyniknout právě v souboji se sourozenci. Tak tedy: základní Škoda Peaq stojí 1 150 000 korun, základní Škoda Kodiaq 995 tisíc korun. Rozdíl 155 tisíc korun. Pořád je elektřina dražší, nicméně rozdíl se postupně pomalu zmenšuje.
U Peaqu jde o verzi 60 se 150 kW a 59kWh baterií s teoretickým dojezdem až 453 kilometrů. U Kodiaqu se bavíme o motoru 1.5 TSI s výkonem 110 kW a sedmistupňovým dvouspojkovým automatem. V obou případech mají auta pohon jedné nápravy.
Kdybychom do srovnání přimíchali ještě základní turbodiesel 2.0 TDI se 110 kW, tak ten se v Kodiaqu prodává od 1 070 000 korun, takže rozdíl se „smrskne“ na 80 tisíc korun. Dodejme, že se bavíme o kategorii manažerských aut, existuje předpoklad, že Peaq bude ve vysoké míře jezdit ve fleetech podobně jako Kodiaq a Superb. Rozdíl 80 tisíc korun je i z toho důvodu nikoliv vyloženě zanedbatelný, ale relativně malý.
A co výbava? Obě SUV mají základní stupeň pojmenovaný Selection. Podívejte se, jak si vedou proti sobě.
Peaq Selection
Kodiaq Selection
Cena od
1 150 000 Kč
995 000 Kč
Počet airbagů
10x
7x
Sledování mrtvých úhlů
ano
ano
Tempomat
adaptivní
ano
Klimatizace
třízónová automatická
třízónová automatická
Rádio
13,6 palce + 8 repro
10 palců + 8 repro
Navigace
ano
+25 000 Kč
Odemykání/startování
bezklíčové
dálkové centrální/bezklíčové
Vyhřívání sedadel
vpředu + volant
vpředu + volant
Parkovací senzory
vpředu a vzadu
vpředu a vzadu
Couvací kamera
ano
ano
Přední a zadní světla
LED
LED
Kola
litá, 19 palců
litá, 17 palců
Elektrické SUV je, jak vyplývá i z tabulky, o chlup lépe vybavené, což částečně ospravedlňuje cenový rozdíl. Překvapí ale, že elektromobil nemá ve standardu tepelné čerpadlo, za to se připlácí 30 500 korun.
Podívali jsme se mimochodem i mimo nejlevnější verze, a třeba v případě čtyřkolky je to srovnání také zajímavé. Nejlevnější Peaq 90x s výkonem 220 kW a dojezdem 605 km pořídíte za 1 395 000 korun. Nejlevnější Kodiaq 4×4 se 150kW dvoulitrem TSI stojí 1 205 000 korun a se 142kW dvoulitrem TDI pak 1 215 000 korun. Opět jde o základní výbavu Selection.
Na další straně se podívejte na srovnání s Enyaqem.
Peaq vs. Enyaq
Čím velké elektrické SUV také překvapilo, je poměrně malý cenový odstup od další z elektrických škodovek: Enyaqu. Ten se prodává se 140 kW, 58kWh baterkou a dojezdem 456 km od 1 015 000 korun. Připomeňme, že základní Peaq má 150 kW a 453km dojezd za 1 150 000 korun. Rozdílné je nabíjecí maximum, u Enyaqu je 105 kW u Peaqu 160 kW. Důvodem je jiná chemie nejmenší baterky: LFP u Enyaqu a NMC u Peaqu. Čas potřebný k dobití z 10 na 80 procent se nicméně prakticky neliší.
Peaq
Enyaq
Délka
4874 mm
4658 mm
Šířka
1867 mm
1879 mm
Výška
1664 mm
1662 mm
Rozvor
2970 mm
2766 mm
Kufr (5 míst)
935/2150 l
585/1710 l
Kufr (7 míst)
299/890/2075 l
—
Samozřejmě je Enyaq s délkou 4658 mm výrazně kratší, má i zkrácený rozvor náprav a kufr pojme 585 litrů. Nejde ale o žádné překvapení, třebaže obě auta sdílejí platformu MEB s pohonem zadních nebo všech kol. Nově pak Enyaq dostal podobně jako Peaq přední zavazadlový prostor, takzvaný frunk.
Zatímco základní verze má prakticky stejně velkou využitelnou kapacitu baterie, u provedení s větší baterkou je znát, že Peaq je vlajková loď. Enyaq má totiž 77 kWh, Peaq 86 kWh. To se projevuje v dojezdu přes 600 km (žádný Enyaq tuto hranici na papíře nepokoří) i maximálním nabíjecím výkonem 199 kW. Enyaq má maximálně 585 km a 165 kW nabíjecího výkonu. Umí ale nabídnout třeba sportovní verzi RS s 250 kW, kterou Peaq nemá.
Peaq Selection
Enyaq Selection
Cena od
1 150 000 Kč
1 015 000 Kč
Počet airbagů
10x
7x
Sledování mrtvých úhlů
ano
ano
Tempomat
adaptivní
adaptivní
Klimatizace
třízónová automatická
třízónová automatická
Rádio
13,6 palce + 8 repro
13 palců + 8 repro
Navigace
ano
ano
Odemykání/startování
bezklíčové
dálkové centrální/bezklíčové
Vyhřívání sedadel
vpředu + volant
vpředu + volant
Parkovací senzory
vpředu a vzadu
vpředu a vzadu
Couvací kamera
ano
ano
Přední a zadní světla
LED
LED
Kola
litá, 19 palců
litá, 19 palců
Jak dokazuje i tabulka výše, Enyaq nabízí za méně peněz podobné množství muziky, a tak se cenový rozdíl smrskl hlavně na vnitřní prostor, případně možnost si za 23 tisíc korun připlatit třetí řadu sedadel. A jen tak mimochodem, i Enyaq má tepelné čerpadlo za příplatek 30 500 korun, výjimkou je jen luxusní verze Laurin & Klement.
Na další straně najdete přehled konkurentů na českém trhu.
Sedmimístné elektrické SUV? Nedostatkové zboží
Trh s elektromobily se v posledních měsících rozhýbal prakticky všemi směry a automobilky nabízí různé karosářské verze od těch skutečně městských modelů až po supersporty nebo roadstery. SUV pak samozřejmě dominují, ale vlastně překvapí, že segment sedmimístných elektrický SUV je docela prořídlý.
Hyundai Ioniq 9 a Kia EV9 jsou dvojice, která při pohledu na Peaq napadne asi každého. Jenomže oba dva jsou o řád větší než český zástupce: mají na délku přes pět metrů a mezi nápravami 3,1 metru. Ani sama Škoda s nimi nechce být příliš porovnávána, což je vidět i na ceně. Ioniq 9 startuje na 1 764 990 korunách a EV9 na 1 499 980 korunách. Hyundai je v základu dražší než nejdražší Peaq, Kia k tomu nemá daleko.
A tak se na poli elektromobilů rýsují vlastně jen dva skuteční rivalové, Mercedes-Benz GLB s technologií EQ a Peugeot e-5008. Sedm míst pak nabízí i Tesla Model Y ve verzi Premium s pohonem všech kol, ačkoliv tam je to i díky svažující se střeše v podstatě jen nouzové řešení pro děti. V Peaqu, GLB i e-5008 dostanete místa, kde se posadí i dospělí cestující.
Pokud bychom chtěli srovnávat striktně pětimístný Peaq, pak můžeme mezi konkurenci přidat třeba čínský Xpeng G9. Do tabulky se podívejte na rozměrové porovnání Peaqu a vybraných konkurentů.
Vyplývá z něj mimo jiné, že z aut, které mají frunk, ho má Peaq nejmenší. GLB s technologií EQ má sice až sedm míst, ale s výrazně menším zavazadlovým prostorem. To ostatně platí o všech rivalech, lhostejno počet sedaček. Peaq konkurenci překonává.
Rozměry (d/š/v)
Rozvor
Kufr
Frunk
Cena od
Škoda Peaq (5 míst)
4874/1867/1664 mm
2970 mm
935/2150 l
37 l
1 150 000 Kč
Škoda Peaq (7 míst)
4874/1867/1664 mm
2970 mm
299/890/2075 l
37 l
1 173 000 Kč
Mercedes-Benz GLB s technologií EQ (5 míst)
4732/1861/1687 mm
2889 mm
540/1715 l
127 l
1 210 000 Kč
Mercedes-Benz GLB s technologií EQ (7 míst)
4732/1861/1687 mm
2889 mm
—/480/1605 l
127 l
1 243 541 Kč
Peugeot e-5008 (5 míst)
4791/1895/1694 mm
2901 mm
831/1958 l
—
1 070 000 Kč
Peugeot e-5008 (7 míst)
4791/1895/1694 mm
2901 mm
259/748/1815 l
—
1 070 000 Kč
Tesla Model Y (5 míst)
4797/1920/1621 mm
2890 mm
835/2004 l
114 l
1 004 990 Kč
Tesla Model Y (7 míst)
4790/1920/1624 mm
2890 mm
370/766/1966 l
116 l
1 384 900 Kč
Xpeng G9
4891/1937/1680 mm
2998 mm
660/1576 l
71 l
1 469 900 Kč
Na další stránce se podívejte na detailní porovnání s Peugeotem e-5008.
Peaq vs. e-5008
Nejbližším rivalem Peaqu je Peugeot e-5008, který je o 83 mm kratší a má o 69 mm kratší rozvor náprav. Jeho kufr pak pojme v pětimístné verzi o 104 litrů méně, v sedmimístné za třemi řadami sedadel pak o 40 litrů méně. Zkrátka je to o chlup menší auto, ale rozdíly nejsou velké. Rozdílem je absentující kufr pod přední kapotou v případě Peugeotu.
Každopádně je Francouz levnější: stojí 1,07 milionu korun s pěti i sedmi sedadly (odstranění dvou zadních sedaček je bezplatná příplatková položka).
U e-5008 se bavíme o variantě s elektromotorem o výkonu 157 kW vpředu a dojezdem 498 kilometrů. Jenomže baterie v útrobách má 73 kWh a nabíjí se maximálně 160 kW. Tady Škoda dokáže svou sílu, protože má dojezd 453 km, ale „jen“ z 59kWh baterie. Výkon elektromotoru vzadu je 150 kW a maximální nabíjecí výkon je stejných 160 kW.
Jenže Škoda má lepší nabíjecí křivku: z 10 na 80 procent se nabije za 27 minut, Peugeotu trvá dostat se z 20 na 80 procent za 30 minut. I díky menší baterce je pak Peaq o 135 kilo lehčí než e-5008.
Peaq Selection
e-5008 Allure
Cena od
1 150 000 Kč
1 070 000 Kč
Počet airbagů
10x
6x
Sledování mrtvých úhlů
ano
+52 000 Kč (paket)
Tempomat
adaptivní
ano
Klimatizace
třízónová automatická
dvouzónová automatická
Rádio
13,6 palce + 8 repro
10 palců + 6 repro
Navigace
ano
+33 000 Kč
Odemykání/startování
bezklíčové
bezklíčové
Vyhřívání sedadel
vpředu + volant
vpředu
Parkovací senzory
vpředu a vzadu
vzadu
Couvací kamera
ano
ano
Přední a zadní světla
LED
LED
Kola
litá, 19 palců
litá, 19 palců
Tepelné čerpadlo
+30 500 Kč
ano
A jak vyplývá i z tabulky, cenu vyšší o 80 tisíc korun Škoda vyvažuje lepší výbavou. Má více airbagů (především zadní boční), přední parkovací senzory, navigaci nebo výhřev volantu. U Peugeotu se připlácí i za sledování mrtvých úhlů. Výhodou Francouze je tepelné čerpadlo, obě auta pak mají funkci V2L s možností napájení elektrospotřebičů z trakční baterie. Je ale také potřeba dodat, že vyšší výbava Business u e-5008 za 1,11 milionu korun (pořád o 40 tisíc méně než Peaq) má navigaci, sledování mrtvých úhlů, dokonce 360stupňovou kameru, adaptivní tempomat a další prvky: rozhodně se tedy u Peugeotu vyplatí trochu připlatit.
Závěrem ještě můžeme porovnat provedení s pohonem všech kol. Peaq 90x má 220 kW, dojezd 605 kilometrů a s 89kWh baterií také nabíjecí výkon 199 kW: z 10 na 80 procent se dostane za 28 minut. Základní cena je 1 395 000 korun.
Peugeot e-5008 Dual Motor je zatím dostupný jen s menší 73kWh baterkou. Ta znamená dojezd papírově 473 kilometrů a nabíjecí maximum stejných 160 kW: z 20 na 80 procent se dostane za půl hodiny. S 239 kW je Francouz výkonnější jak Čech a startuje na výrazně příznivějších 1 130 000 korunách. I v nejvyšší výbavě je levnější než čtyřkolka u Peaqu v základu, ale parametry jsou zkrátka výrazně horší.
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