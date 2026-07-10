Přeskočit na obsah
Benative
10. 7. Libuše
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Elektromobilita

Je Škoda Peaq překvapivě levný luxus? Velké srovnání s Kodiaqem i konkurenty odhaluje pravdu

Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek

Povedlo se konečně elektrickému modelu dorovnat spalovací? Je opravdu na trhu tak málo sedmimístných elektrických SUV? A vyplatí se vůbec příplatek za větší karoserii v rámci jedné značky? Na to všechno jsme hledali odpovědi v detailním srovnání nové Škody Peaq s konkurencí z vlastních řad, ale i z řad jiných automobilek.

Reklama
Předchozí
12345
Pokračovat

Peaq vs. Kodiaq

Škoda Peaq
Škoda PeaqFoto: Škoda Auto
Škoda Kodiaq
Škoda KodiaqFoto: Škoda Auto

Pokud mluvíme o Škodě Peaq v souvislosti s konkurencí, je tou největší vlastně model z vlastních řad: spalovací, nebo plug-in hybridní Kodiaq. Připouští to i Škoda Auto, že právě Kodiaqu by nakonec mohl Peaq zákazníky přebírat. Nicméně i když platí, že oba modely mohou mít sedm míst k sezení, Peaq nad Kodiaqem velikostně vyhrává.

Je totiž o celých 116 mm delší, a jak ukazuje velikostní tabulka, je také širší a vyšší. Zároveň elektrický model přerůstá ten spalovací rozvorem náprav, už tolik ne ale velikostí kufru. Třeba v sedmimístné konfiguraci je na tom Kodiaq se 340 litry lépe než Peaq s 299 litry. V pětimístném uspořádání už ale Peaq vede, stejné je to potom ve dvoumístné konfiguraci. Navíc má ještě 37litrový frunk.

Mimochodem u elektrického modelu stojí třetí řada sedadel 23 tisíc, u spalovacího je za 22 tisíc korun. Jen pozor, plug-in hybridní Kodiaq je vždy striktně pětimístný.


Peaq

Kodiaq

Délka

4874 mm

4758 mm

Šířka

1867 mm

1864 mm

Výška

1664 mm

1659 mm

Rozvor

2970 mm

2791 mm

Kufr (5 míst)

935/2150 l

910/2105 l

Kufr (7 míst)

299/890/2075 l

340/845/2035 l

Na další straně si prohlédněte detailní cenové srovnání.

Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Open,Mouth,Of,A,Boy,Cleaning,Tartar,In,Dentist
Open,Mouth,Of,A,Boy,Cleaning,Tartar,In,Dentist
Open,Mouth,Of,A,Boy,Cleaning,Tartar,In,Dentist

Stačí jediný stěr z úst. Nový test odhalí rakovinu do hodiny s přesností přes 95 procent

Nenápadný vřídek nebo bílá skvrna v ústech často nevzbuzují velkou pozornost. Přesto mohou být prvním příznakem rakoviny, jejíž výskyt ve světě rychle roste. Vědci nyní představili nový test, který dokáže nemoc odhalit během jediné hodiny: bez bolesti a bez nutnosti chirurgického odběru tkáně. Pokud uspěje v praxi, mohl by změnit způsob, jakým se pacienti vyšetřují.

Reklama
Premiér Andrej Babiš při půlročním bilancování své vlády 9. července 2026
Premiér Andrej Babiš při půlročním bilancování své vlády 9. července 2026
Premiér Andrej Babiš při půlročním bilancování své vlády 9. července 2026

Tak vážné to ještě ve vládě Babiše, Macinky a Okamury nebylo. Všechny straší rozčilení voliči SPD

Od začátku fungování vlády Andreje Babiše se už několikrát stalo, že atmosféra v ní poněkud houstla, ale pád vlády nikdy nehrozil. Až teď je situace pro Babiše skutečně vážná. Tím, že se rozhodli s předsedou Motoristů Petrem Macinkou poslat peníze na zbraně pro Ukrajinu, vyvolali bouři u voličů i poslanců Tomio Okamury, jakou absolutně nečekali. Ihned se proto pustili do "záchranářských prací".

Reklama
Reklama
Reklama