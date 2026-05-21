21. 5. Monika
Elektromobilita

Je levný elektromobil cenový trhák, jak Škoda slibovala? Projděte si velké srovnání

Jan Matoušek

Škoda Epiq je jedním z nejočekávanějších elektromobilů poslední doby. Bude totiž nejlevnějším autem do zásuvky s okřídleným šípem, navíc slibuje atraktivní cenu i vůči soupeřům. Porovnali jsme s nimi jak aktuálně dostupné verze, tak i chystaný základ. A pustili se i do tenkých vod srovnání s benzinovým Kamiqem. Jak si Epiq proti konkurenci stojí?

Škoda Epiq 55 v porovnání s přímou konkurencí

Škoda EpiqFoto: Škoda Auto
Jen krátce po premiéře Epiqu uvedla Škoda Auto již tradičně svůj nový model do předprodeje. Kdo chce, auto už si u dealerů objedná, jen musí počítat s omezenou nabídkou. Konkrétně to znamená zatím jen vrcholnou verzi 55, ty levnější do výroby ve Španělsku naběhnou až před koncem roku.

Ta momentálně začíná na 779 tisících korunách, přičemž je to předokolka s výkonem 155 kW a dojezdem až 441 kilometrů. S délkou 4171 mm a rozvorem náprav 2601 mm je to přitom typické malé SUV. A jako to má na českém trhu celou řadu konkurentů. S kým vším se musí Epiq utkat, prozrazuje následující tabulka.

Porovnání rozměrů s konkurencí

Model

Rozměry (d/š/v)

Rozvor

Kufr

Škoda Epiq

4171/1798/1581 mm

2601 mm

475/1345 l

BYD Atto 2

4310/1830/1675 mm

2620 mm

450/1370 l

Fiat 600e

4171/1781/1523 mm

2562 mm

360/1231 l

Ford Puma Gen-E

4214/1805/1555 mm

2588 mm

523/1283 l

Jeep Avenger Electric

4084/1776/1528 mm

2562 mm

355/1250 l

Kia EV2

4060/1800/1575 mm

2565 mm

362/1201 l

Opel Mokka Electric

4150/1787/1535 mm

2557 mm

310/1060 l

Peugeot e-2008

4304/1775/1550 mm

2605 mm

434/1467 l

Renault 4 E-Tech

4143/1796/1572 mm

2624 mm

420/1405 l

Suzuki e Vitara

4275/1800/1635 mm

2700 mm

310/1052 l

Toyota Urban Cruiser

4285/1800/1635 mm

2700 mm

310/1052 l

Epiq je, jak vyplývá z tabulky, mezi malými SUV jeden z největších modelů. Určitě ho dožene technicky shodný Volkswagen ID. Cross, ale ten se ještě oficiálně nepředstavil. Pro představu, jak skutečně velká nová škodovka je, jsme do tabulky schválně zadali i dvojici výrazně delších aut: BYD Atto 2 a Peugeot e-2008. Obě přitom mají navzdory delší karoserii v podstatě stejně dlouhý rozvor náprav a stejný nebo výrazně menší kufr.

To jen ukazuje, jak moc se opět inženýři celého koncernu snažili na malém půdorysu vytěžit maximum. Dalo by se samozřejmě oponovat i naopak: Suzuki e Vitara a Toyota Urban Cruiser jsou totiž zhruba jen o 10 cm delší než Epiq, ale mají rozvor náprav natažený na 2700 mm. Na druhou stranu na úkor objemu zavazadlového prostoru.

Epiq má v tomto ohledu výhodu, má ještě 25litrový prostor pod přední kapotou. Podobně jako Puma Gen-E a Kia EV2. Ford si navíc k nejvyššímu objemu pomáhá 145litrovou schránkou pod podlahou kufru. Každopádně vnitřní prostornost bude silnou konkurenční zbraní Epiqu, protože jak je vidět i v tabulce, rivalů Škoda má a bude mít opravdu hodně.

A v této změti musí navigovat dopředu nejen pomocí vnějších rozměrů, ale i pomocí ceny v kombinaci s použitou technikou. A nutno říct, že ani tady dostupné verze nezaostávají. Už bylo řečeno, že nejlevnější Epiq teď stojí 779 tisíc korun s výkonem 155 kW a dojezdem 441 km. Opět se v tabulce můžete přesvědčit, kolik stojí výše zmíněná konkurence ve verzi s co možná nejpodobnějšími parametry.

Cenové porovnání s konkurencí

Model

Výkon

Dojezd

Cena od

Škoda Epiq 55

155 kW

441 km

779 000 Kč

BYD Atto 2

150 kW

430 km

918 000 Kč

Fiat 600e

115 kW

406 km

699 900 Kč

Ford Puma Gen-E

123 kW

417 km

689 000 Kč

Jeep Avenger Electric

115 kW

400 km

729 900 Kč

Kia EV2

99 kW

453 km

784 980 Kč

Opel Mokka Electric

115 kW

403 km

799 990 Kč

Peugeot e-2008

115 kW

405 km

750 000 Kč

Renault 4 E-Tech

110 kW

409 km

853 000 Kč

Suzuki e Vitara

128 kW

428 km

847 500 Kč

Toyota Urban Cruiser

128 kW

426 km

849 000 Kč

Je zajímavé, že silnější auto než Epiq ve srovnatelné velikosti mezi konkurenty nekoupíte. Existují sportovní verze, třeba Abarth 600e, případně můžete sáhnout po prémiových modelech jako Mini Aceman JCW nebo Alfa Romeo Junior Veloce. Tam už jde ale o úplně jiné částky. A co je možná důležitější, až na Kiu EV2 nikdo nenabídne delší papírový dojezd.

Baterie většiny modelů v tabulce se pohybují mezi 50 a 60 kWh, více dokáže nabídnout jen BYD, který má necelých 65 kWh. Ani ten ale dojezdem Epiq nepřekonává. Co by mohlo trochu natočit misky vah na jeho stranu, je maximální nabíjecí výkon 155 kW. Škodovka má maximálně 105 kW, další rivalové se také pohybují většinou kolem 90 až 100 kW. Jenže cena čínského SUV je vyšší a rozdíl 140 tisíc ve prospěch Epiqu nevykompenzují ani o chlup větší karoserie, ani rychlejší nabíjení.

Cenou ale Epiq překvapí třeba i ve srovnání s Kiou EV2, která je nejen menší, ale i výrazně slabší. Totéž platí i o Renaultu 4, který je možná největším rivalem českého SUV, o sourozencích od Suzuki a Toyoty nemluvě. Nutno samozřejmě podotknout, že R4 nebo právě EV2 nabízejí už teď levnější verze s kratším dojezdem. Kdo chce ušetřit u Epiqu, musí si počkat. Nebo třeba nahlédnout k Fordu, protože mimořádně praktická Puma stojí s podobnými parametry o 90 tisíc méně než Škoda.

Ceny a výbava - Škoda Epiq 55

Základní výbava Essence Start (od 779 tisíc korun) nabízí jednozónovou automatickou klimatizaci, 13palcový multimediální systém a rádio se 4 reproduktory, digitální budíky, zadní parkovací senzory, bezklíčové startování, automatické stěrače, kožený volant, sledování mrtvých úhlů, LED přední i zadní světla, střešní ližiny nebo 17palcová ocelová kola s kryty.

Prostřední výbava Selection Start (od 869 tisíc korun) přidává dvouzónovou automatickou klimatizaci, přední parkovací senzory, couvací kameru, vyhřívaný volant a přední sedadla, bezklíčkové odemykání, digitální klíč, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, funkci V2L, deštník ve dveřích nebo 18palcová litá kola.

Vrcholné provedení First Edition (od 923 tisíc korun) pak má navíc ještě dvoubarevné lakování, oranžové detaily exteriéru, speciální plakety, červené prošívání prvků v interiéru, oranžové pásy, sportovní volant nebo 20palcová kola.

Na další stránce si můžete přečíst, jak si bude na trhu stát základní verze s „cenou od“.

