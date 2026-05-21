Je levný elektromobil cenový trhák, jak Škoda slibovala? Projděte si velké srovnání

Škoda Epiq je jedním z nejočekávanějších elektromobilů poslední doby. Bude totiž nejlevnějším autem do zásuvky s okřídleným šípem, navíc slibuje atraktivní cenu i vůči soupeřům. Porovnali jsme s nimi jak aktuálně dostupné verze, tak i chystaný základ. A pustili se i do tenkých vod srovnání s benzinovým Kamiqem. Jak si Epiq proti konkurenci stojí?
Škoda Epiq 55 v porovnání s přímou konkurencí
Jen krátce po premiéře Epiqu uvedla Škoda Auto již tradičně svůj nový model do předprodeje. Kdo chce, auto už si u dealerů objedná, jen musí počítat s omezenou nabídkou. Konkrétně to znamená zatím jen vrcholnou verzi 55, ty levnější do výroby ve Španělsku naběhnou až před koncem roku.
Ta momentálně začíná na 779 tisících korunách, přičemž je to předokolka s výkonem 155 kW a dojezdem až 441 kilometrů. S délkou 4171 mm a rozvorem náprav 2601 mm je to přitom typické malé SUV. A jako to má na českém trhu celou řadu konkurentů. S kým vším se musí Epiq utkat, prozrazuje následující tabulka.
Porovnání rozměrů s konkurencí
Model
Rozměry (d/š/v)
Rozvor
Kufr
Škoda Epiq
4171/1798/1581 mm
2601 mm
475/1345 l
BYD Atto 2
4310/1830/1675 mm
2620 mm
450/1370 l
Fiat 600e
4171/1781/1523 mm
2562 mm
360/1231 l
Ford Puma Gen-E
4214/1805/1555 mm
2588 mm
523/1283 l
Jeep Avenger Electric
4084/1776/1528 mm
2562 mm
355/1250 l
Kia EV2
4060/1800/1575 mm
2565 mm
362/1201 l
Opel Mokka Electric
4150/1787/1535 mm
2557 mm
310/1060 l
Peugeot e-2008
4304/1775/1550 mm
2605 mm
434/1467 l
Renault 4 E-Tech
4143/1796/1572 mm
2624 mm
420/1405 l
Suzuki e Vitara
4275/1800/1635 mm
2700 mm
310/1052 l
Toyota Urban Cruiser
4285/1800/1635 mm
2700 mm
310/1052 l
Epiq je, jak vyplývá z tabulky, mezi malými SUV jeden z největších modelů. Určitě ho dožene technicky shodný Volkswagen ID. Cross, ale ten se ještě oficiálně nepředstavil. Pro představu, jak skutečně velká nová škodovka je, jsme do tabulky schválně zadali i dvojici výrazně delších aut: BYD Atto 2 a Peugeot e-2008. Obě přitom mají navzdory delší karoserii v podstatě stejně dlouhý rozvor náprav a stejný nebo výrazně menší kufr.
To jen ukazuje, jak moc se opět inženýři celého koncernu snažili na malém půdorysu vytěžit maximum. Dalo by se samozřejmě oponovat i naopak: Suzuki e Vitara a Toyota Urban Cruiser jsou totiž zhruba jen o 10 cm delší než Epiq, ale mají rozvor náprav natažený na 2700 mm. Na druhou stranu na úkor objemu zavazadlového prostoru.
Epiq má v tomto ohledu výhodu, má ještě 25litrový prostor pod přední kapotou. Podobně jako Puma Gen-E a Kia EV2. Ford si navíc k nejvyššímu objemu pomáhá 145litrovou schránkou pod podlahou kufru. Každopádně vnitřní prostornost bude silnou konkurenční zbraní Epiqu, protože jak je vidět i v tabulce, rivalů Škoda má a bude mít opravdu hodně.
A v této změti musí navigovat dopředu nejen pomocí vnějších rozměrů, ale i pomocí ceny v kombinaci s použitou technikou. A nutno říct, že ani tady dostupné verze nezaostávají. Už bylo řečeno, že nejlevnější Epiq teď stojí 779 tisíc korun s výkonem 155 kW a dojezdem 441 km. Opět se v tabulce můžete přesvědčit, kolik stojí výše zmíněná konkurence ve verzi s co možná nejpodobnějšími parametry.
Cenové porovnání s konkurencí
Model
Výkon
Dojezd
Cena od
Škoda Epiq 55
155 kW
441 km
779 000 Kč
BYD Atto 2
150 kW
430 km
918 000 Kč
Fiat 600e
115 kW
406 km
699 900 Kč
Ford Puma Gen-E
123 kW
417 km
689 000 Kč
Jeep Avenger Electric
115 kW
400 km
729 900 Kč
Kia EV2
99 kW
453 km
784 980 Kč
Opel Mokka Electric
115 kW
403 km
799 990 Kč
Peugeot e-2008
115 kW
405 km
750 000 Kč
Renault 4 E-Tech
110 kW
409 km
853 000 Kč
Suzuki e Vitara
128 kW
428 km
847 500 Kč
Toyota Urban Cruiser
128 kW
426 km
849 000 Kč
Je zajímavé, že silnější auto než Epiq ve srovnatelné velikosti mezi konkurenty nekoupíte. Existují sportovní verze, třeba Abarth 600e, případně můžete sáhnout po prémiových modelech jako Mini Aceman JCW nebo Alfa Romeo Junior Veloce. Tam už jde ale o úplně jiné částky. A co je možná důležitější, až na Kiu EV2 nikdo nenabídne delší papírový dojezd.
Baterie většiny modelů v tabulce se pohybují mezi 50 a 60 kWh, více dokáže nabídnout jen BYD, který má necelých 65 kWh. Ani ten ale dojezdem Epiq nepřekonává. Co by mohlo trochu natočit misky vah na jeho stranu, je maximální nabíjecí výkon 155 kW. Škodovka má maximálně 105 kW, další rivalové se také pohybují většinou kolem 90 až 100 kW. Jenže cena čínského SUV je vyšší a rozdíl 140 tisíc ve prospěch Epiqu nevykompenzují ani o chlup větší karoserie, ani rychlejší nabíjení.
Cenou ale Epiq překvapí třeba i ve srovnání s Kiou EV2, která je nejen menší, ale i výrazně slabší. Totéž platí i o Renaultu 4, který je možná největším rivalem českého SUV, o sourozencích od Suzuki a Toyoty nemluvě. Nutno samozřejmě podotknout, že R4 nebo právě EV2 nabízejí už teď levnější verze s kratším dojezdem. Kdo chce ušetřit u Epiqu, musí si počkat. Nebo třeba nahlédnout k Fordu, protože mimořádně praktická Puma stojí s podobnými parametry o 90 tisíc méně než Škoda.
Ceny a výbava - Škoda Epiq 55
Základní výbava Essence Start (od 779 tisíc korun) nabízí jednozónovou automatickou klimatizaci, 13palcový multimediální systém a rádio se 4 reproduktory, digitální budíky, zadní parkovací senzory, bezklíčové startování, automatické stěrače, kožený volant, sledování mrtvých úhlů, LED přední i zadní světla, střešní ližiny nebo 17palcová ocelová kola s kryty.
Prostřední výbava Selection Start (od 869 tisíc korun) přidává dvouzónovou automatickou klimatizaci, přední parkovací senzory, couvací kameru, vyhřívaný volant a přední sedadla, bezklíčkové odemykání, digitální klíč, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, funkci V2L, deštník ve dveřích nebo 18palcová litá kola.
Vrcholné provedení First Edition (od 923 tisíc korun) pak má navíc ještě dvoubarevné lakování, oranžové detaily exteriéru, speciální plakety, červené prošívání prvků v interiéru, oranžové pásy, sportovní volant nebo 20palcová kola.
Na další stránce si můžete přečíst, jak si bude na trhu stát základní verze s „cenou od“.
Škoda Epiq 55 v porovnání s přímou konkurencí
Jen krátce po premiéře Epiqu uvedla Škoda Auto již tradičně svůj nový model do předprodeje. Kdo chce, auto už si u dealerů objedná, jen musí počítat s omezenou nabídkou. Konkrétně to znamená zatím jen vrcholnou verzi 55, ty levnější do výroby ve Španělsku naběhnou až před koncem roku.
Ta momentálně začíná na 779 tisících korunách, přičemž je to předokolka s výkonem 155 kW a dojezdem až 441 kilometrů. S délkou 4171 mm a rozvorem náprav 2601 mm je to přitom typické malé SUV. A jako to má na českém trhu celou řadu konkurentů. S kým vším se musí Epiq utkat, prozrazuje následující tabulka.
Porovnání rozměrů s konkurencí
Model
Rozměry (d/š/v)
Rozvor
Kufr
Škoda Epiq
4171/1798/1581 mm
2601 mm
475/1345 l
BYD Atto 2
4310/1830/1675 mm
2620 mm
450/1370 l
Fiat 600e
4171/1781/1523 mm
2562 mm
360/1231 l
Ford Puma Gen-E
4214/1805/1555 mm
2588 mm
523/1283 l
Jeep Avenger Electric
4084/1776/1528 mm
2562 mm
355/1250 l
Kia EV2
4060/1800/1575 mm
2565 mm
362/1201 l
Opel Mokka Electric
4150/1787/1535 mm
2557 mm
310/1060 l
Peugeot e-2008
4304/1775/1550 mm
2605 mm
434/1467 l
Renault 4 E-Tech
4143/1796/1572 mm
2624 mm
420/1405 l
Suzuki e Vitara
4275/1800/1635 mm
2700 mm
310/1052 l
Toyota Urban Cruiser
4285/1800/1635 mm
2700 mm
310/1052 l
Epiq je, jak vyplývá z tabulky, mezi malými SUV jeden z největších modelů. Určitě ho dožene technicky shodný Volkswagen ID. Cross, ale ten se ještě oficiálně nepředstavil. Pro představu, jak skutečně velká nová škodovka je, jsme do tabulky schválně zadali i dvojici výrazně delších aut: BYD Atto 2 a Peugeot e-2008. Obě přitom mají navzdory delší karoserii v podstatě stejně dlouhý rozvor náprav a stejný nebo výrazně menší kufr.
To jen ukazuje, jak moc se opět inženýři celého koncernu snažili na malém půdorysu vytěžit maximum. Dalo by se samozřejmě oponovat i naopak: Suzuki e Vitara a Toyota Urban Cruiser jsou totiž zhruba jen o 10 cm delší než Epiq, ale mají rozvor náprav natažený na 2700 mm. Na druhou stranu na úkor objemu zavazadlového prostoru.
Epiq má v tomto ohledu výhodu, má ještě 25litrový prostor pod přední kapotou. Podobně jako Puma Gen-E a Kia EV2. Ford si navíc k nejvyššímu objemu pomáhá 145litrovou schránkou pod podlahou kufru. Každopádně vnitřní prostornost bude silnou konkurenční zbraní Epiqu, protože jak je vidět i v tabulce, rivalů Škoda má a bude mít opravdu hodně.
A v této změti musí navigovat dopředu nejen pomocí vnějších rozměrů, ale i pomocí ceny v kombinaci s použitou technikou. A nutno říct, že ani tady dostupné verze nezaostávají. Už bylo řečeno, že nejlevnější Epiq teď stojí 779 tisíc korun s výkonem 155 kW a dojezdem 441 km. Opět se v tabulce můžete přesvědčit, kolik stojí výše zmíněná konkurence ve verzi s co možná nejpodobnějšími parametry.
Cenové porovnání s konkurencí
Model
Výkon
Dojezd
Cena od
Škoda Epiq 55
155 kW
441 km
779 000 Kč
BYD Atto 2
150 kW
430 km
918 000 Kč
Fiat 600e
115 kW
406 km
699 900 Kč
Ford Puma Gen-E
123 kW
417 km
689 000 Kč
Jeep Avenger Electric
115 kW
400 km
729 900 Kč
Kia EV2
99 kW
453 km
784 980 Kč
Opel Mokka Electric
115 kW
403 km
799 990 Kč
Peugeot e-2008
115 kW
405 km
750 000 Kč
Renault 4 E-Tech
110 kW
409 km
853 000 Kč
Suzuki e Vitara
128 kW
428 km
847 500 Kč
Toyota Urban Cruiser
128 kW
426 km
849 000 Kč
Je zajímavé, že silnější auto než Epiq ve srovnatelné velikosti mezi konkurenty nekoupíte. Existují sportovní verze, třeba Abarth 600e, případně můžete sáhnout po prémiových modelech jako Mini Aceman JCW nebo Alfa Romeo Junior Veloce. Tam už jde ale o úplně jiné částky. A co je možná důležitější, až na Kiu EV2 nikdo nenabídne delší papírový dojezd.
Baterie většiny modelů v tabulce se pohybují mezi 50 a 60 kWh, více dokáže nabídnout jen BYD, který má necelých 65 kWh. Ani ten ale dojezdem Epiq nepřekonává. Co by mohlo trochu natočit misky vah na jeho stranu, je maximální nabíjecí výkon 155 kW. Škodovka má maximálně 105 kW, další rivalové se také pohybují většinou kolem 90 až 100 kW. Jenže cena čínského SUV je vyšší a rozdíl 140 tisíc ve prospěch Epiqu nevykompenzují ani o chlup větší karoserie, ani rychlejší nabíjení.
Cenou ale Epiq překvapí třeba i ve srovnání s Kiou EV2, která je nejen menší, ale i výrazně slabší. Totéž platí i o Renaultu 4, který je možná největším rivalem českého SUV, o sourozencích od Suzuki a Toyoty nemluvě. Nutno samozřejmě podotknout, že R4 nebo právě EV2 nabízejí už teď levnější verze s kratším dojezdem. Kdo chce ušetřit u Epiqu, musí si počkat. Nebo třeba nahlédnout k Fordu, protože mimořádně praktická Puma stojí s podobnými parametry o 90 tisíc méně než Škoda.
Ceny a výbava - Škoda Epiq 55
Základní výbava Essence Start (od 779 tisíc korun) nabízí jednozónovou automatickou klimatizaci, 13palcový multimediální systém a rádio se 4 reproduktory, digitální budíky, zadní parkovací senzory, bezklíčové startování, automatické stěrače, kožený volant, sledování mrtvých úhlů, LED přední i zadní světla, střešní ližiny nebo 17palcová ocelová kola s kryty.
Prostřední výbava Selection Start (od 869 tisíc korun) přidává dvouzónovou automatickou klimatizaci, přední parkovací senzory, couvací kameru, vyhřívaný volant a přední sedadla, bezklíčkové odemykání, digitální klíč, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, funkci V2L, deštník ve dveřích nebo 18palcová litá kola.
Vrcholné provedení First Edition (od 923 tisíc korun) pak má navíc ještě dvoubarevné lakování, oranžové detaily exteriéru, speciální plakety, červené prošívání prvků v interiéru, oranžové pásy, sportovní volant nebo 20palcová kola.
Na další stránce si můžete přečíst, jak si bude na trhu stát základní verze s „cenou od“.
Nejlevnější malé elektromobily v Česku
Ačkoliv ani Epiq 55 nepatří mezi konkurencí k drahým modelům, spousta zájemců o něj čeká na úplně základní verzi. Škoda dlouho dopředu slibovala cenu kolem 600 tisíc a nakonec svůj slib zvládla dodržet. Zatím předběžná cena, kterou značka uvádí i v konfigurátoru za Epiq 35, je 619 tisíc korun.
V takovou chvíli jde o SUV s výkonem 85 kW a dojezdem 315 kilometrů, mírným omezením by mohlo být snad jen pomalejší DC nabíjení s maximálním výkonem 50 kW. Dodejme, že silnější verze s 99 kW a rychlejším nabíjením o výkonu 90 kW je dražší o 40 tisíc korun. Výroba základní verze začne ještě před koncem roku. Jakou bude mít v takové chvíli základní mladoboleslavský elektromobil pozici na trhu?
Malých elektromobilů, a teď už ne nutně jen SUV, totiž koupíte čím dál více. V první řadě je pak potřeba odfiltrovat ty úplně nejmenší prcky jako třeba BYD Dolphin Surf, Dacii Spring či Leapmotor T03, což jsou skutečná miniauta za cenu kolem maximálně 500 tisíc korun. Těm se ale ani základní Epiq nesnaží konkurovat.
Co už za konkurenci považovat lze, to jsou třeba sourozenci Citroën ë-C3 a Fiat Grande Panda. Francouzský model má dvě velikosti baterie s dojezdem 215 nebo 323 km a cenu od 554, respektive 594 900 korun. Dá se očekávat, že zájemci o základní Epiq ho budou spíše srovnávat s dražší verzí s delším dojezdem. A Fiat umí být s větší baterkou ještě o kousek levnější než Citroën.
Zajímavé je cenové srovnání s technicky stejnou Cuprou Raval. Ta není SUV, ale klasickým malým hatchbackem a ve stejné technické specifikaci jako Epiq 35 se prodává od 649 900 korun. Jde ovšem o limitovaný akční zaváděcí model, dlouhodobá základní cena je 719 900 korun: o sto tisíc vyšší než u českého SUV.
Nejlevnější Epiq bude dostupnější i než třeba základní Renault 5, Opel Corsa Electric či Peugeot e-208. Podívejte se na srovnání základního Epiqu s parametry co možná nejpodobnějšími malými auty. Zařadili jsme mezi ně nakonec i Hyundai Inster, který je sice délkou miniauto, ale rozvorem 2580 mm na Epiq mnoho neztrácí.
Do tabulky jsme zahrnuli i dvě malá elektrická auta z Číny, která jsou sice levná, ani zdaleka ale nejsou nejlevnější na trhu. Epiq je oproti nim nicméně dražší. JAC E30X dovede zaujmout i poměrně dlouhým dojezdem 374 km, což je z výběru nejlevnějších malých aut do zásuvky nejvíce. Dongfeng Box je nicméně poměrem ceny a nabízené techniky spíše průměrný.
Škoda Epiq vs. základní verze u konkurence
Model
Výkon
Dojezd
Cena od
Škoda Epiq 35
85 kW
315 km
619 000 Kč
Citroën ë-C3
83 kW
323 km
594 900 Kč
Cupra Raval
85 kW
cca 300 km
649 900 Kč
Dongfeng Box
70 kW
337 km
564 000 Kč
Fiat Grande Panda Electric
83 kW
320 km
549 900 Kč
Hyundai Inster
71 kW
327 km
599 990 Kč
JAC E30X
100 kW
374 km
585 900 Kč
Kia EV2
108 kW
318 km
659 980 Kč
Nissan Micra
90 kW
317 km
599 000 Kč
Opel Corsa Electric
100 kW
357 km
729 990 Kč
Peugeot e-208
100 kW
362 km
679 000 Kč
Renault 5
90 kW
312 km
679 000 Kč
Renault 4
90 kW
308 km
729 000 Kč
Suzuki eVitara
106 kW
346 km
747 500 Kč
Toyota Urban Cruiser
106 kW
344 km
809 000 Kč
Na další stránce si můžete prohlédnout srovnání Epiqu a Kamiqu.
Benzin proti elektřině
Jednou z otázek kolem Epiqu však je, jak si vede v porovnání se spalovacím sourozencem. Už se povedlo dostat cenu na úroveň benzinového Kamiqu? Jednoduchá odpověď zní, že nepovedlo, ale…
Jak jsme uvedli, základní Epiq 35 se prodává od 619 tisíc korun. Nejdostupnější Kamiq s litrovým TSI o výkonu 70 kW a manuální převodovkou startuje na 494 900 korunách. Nicméně volba 85kW motoru (tedy shodného výkonu) základní cenu vyšponuje na 514 900 korun, a pokud k litrovému TSI přidáme automat DSG, najednou nejlevnější Kamiq přijde na 584 900 korun. A to už není tak propastný rozdíl. Nicméně musíme přihlédnout k lepší výbavě Kamiqu s automatickým řazením.
Srovnání rozměrů
Epiq
Kamiq
Délka
4171 mm
4241 mm
Šířka
1798 mm
1793 mm
Výška
1581 mm
1531 mm
Rozvor
2601 mm
2651 mm
Kufr
475/1345 l
400/1395 l
Kufr vpředu
25 l
—-
Jak dokládá i tabulka, spalovací SUV je rovněž větší než elektrické. Mezi nápravami výrazněji, kufr ale Epiq dorovnává. A k tomu má i malý frunk vpředu, na ten si Kamiq může nechat zajít chuť.
Pokud se nebudeme brodit ve vodách budoucích, pojďme srovnat aktuálně dostupný Epiq 55 se 155 kW v ceně od 779 tisíc korun s Kamiqem 1.5 TSI o výkonu 110 kW s automatickou dvouspojkovou převodovkou DSG v ceně od 634 900 korun. Tady už je cenový rozdíl opět výraznější, 144 tisíc korun, navíc i s lepší výbavou. Epiq je pak podle očekávání dynamičtější (z 0 na 100 km/h za 7,1 vteřiny vs. 8,3 vteřiny u Kamiqu, který má s 213 km/h ale o 53 km/h vyšší maximální rychlost).
Škoda Epiq vs. Škoda Kamiq
Epiq 55 Essence Start
Kamiq 1.5 TSI DSG Top Selection
Cena od
779 000 Kč
634 900 Kč
Počet airbagů
7
6
Sledování mrtvých úhlů
ano
+20 000 Kč (paket)
Klimatizace
jednozónová automatická
dvouzónová automatická
Rádio
13 palců + 4 repro
8 palců + 8 repro
Budíky
digitální, 5 palců
digitální, 8 palců
Parkovací senzory
vzadu
vzadu
Vyhřívání sedadel
ne
vpředu
Volant
kožený multifunkční
kožený multifunkční vyhřívaný
Odemykání/startování
dálkové centrální/tlačítkem
dálkové centrální/tlačítkem
Světla
LED vpředu i vzadu
LED vpředu i vzadu
Kola
17 palců, ocelová s kryty
16 palců, litá
Kamiq má za lepší peníze dost podobnou výbavu. Chybí mu sice středový airbag nebo sledování mrtvých úhlů, navíc ale má třeba bezdrátové nabíjení chytrých telefonů nebo vyhřívání předních sedadel a volantu. A také v ceníku figuruje akční verze Dynamic s 1.5 TSI a automatem za 654 900 korun, která má třeba i bezklíčové odemykání a startování, větší kola či displej budíků.
Pacient s podezřením na ebolu dorazil do Prahy. Zuří Okamura i někteří Američané
Americký lékař s podezřením na nákazu smrtícím virem eboly ve středu večer přiletěl z Ugandy do Prahy. Ve Fakultní nemocnici Bulovka stráví tři týdny v izolaci. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha nepředstavuje muž pro veřejnost žádné zdravotní riziko. Převoz Američana do Česka místo do Spojených států ale vyvolává kritiku.
Vidíme, jak moc špatné to může být, tepe expert sudí. Výslovnost Laršon ho udivuje
Omluvenka za Slovinsko byla sepsána rychle v duelu se Švédskem, podepsána výsledkem 4:3. Co čekat od Čechů na hokejovém šampionátu, co napověděly úvodní duely? O tom je nejnovější epizoda podcastu Bago. Nevyhne se ani severské výslovnosti a hodnocení rozhodčích.
„Místa, kam zasazuji děj, si fotím či kreslím,“ říká známý autor krimi Bernard Minier
Přezdívá se mu král francouzské detektivky a před pár dny byl v Praze hostem literárního festivalu Svět knihy, kde také poskytl Aktuálně.cz exkluzivní rozhovor. Spisovatel Bernard Minier nyní vydává v češtině svůj nový román Hra, v němž už tradičně figuruje ostřílený kriminalista Martin Servaz.