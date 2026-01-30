Jaké je to půjčit si elektromobil? Služba Škoda Explore ukazuje realitu
Vyzkoušet si elektromobil před koupí není jen marketingový trik. Služba Škoda Explore umožňuje zájemcům o elektroauto poznat jeho dojezd, komfort a nabíjení v reálných podmínkách každodenního života. My jsme si s modelem Elroq ověřili, jak to funguje.
Na jaře loňského roku spustila Škoda Auto službu Škoda Explore, která umožňuje lidem půjčit si elektromobil na několik dní a zjistit, zda je praktický pro jejich každodenní potřeby.
Služba aktuálně nabízí 46 vozů modelů Elroq, Enyaq a Enyaq Coupé. Rezervace probíhá přes web, kde si lze zvolit místo vyzvednutí i termín vrácení. Auta lze půjčit až na 14 dní, ale dostupnost se liší podle lokality a poptávky.
Podle vedoucí marketingu Nikoly Parrák si lidé obvykle auto půjčují na čtyři dny, aby měli reálnou zkušenost s běžným používáním.
Pro náš test, jak celá služba funguje, jsme si zvolili Elroq a zadali dvoudenní termín. Po zvolení města a data systém ukázal 14 dostupných aut v Praze a my jsme vybírali podle nejbližší lokality.
S týdenním předstihem nebylo aut příliš mnoho, což potvrzuje i Parrák: „O službu je velký zájem, proto je potřeba provést rezervaci se značným předstihem.“ Dle značky na tuzemském trhu za zhruba tři čtvrtě roku lidé realizovali už téměř 1400 zápůjček a najeli s auty necelý milion kilometrů.
Ceny se pohybují od 799 do 1399 korun za den podle modelu a výbavy. Nakonec jsme vybrali auto v Autosalonu Klokočka v Řepích, kde byl k dispozici Elroq 60 ve výbavě Selection s najetými 30 tisíci kilometry za půlrok půjčování. Podle zástupců autosalonu bude model v únoru nahrazen verzí Elroq 85 Laurin & Klement.
Slabší variantu 60, jejíž zápůjčka nás na dva dny vyšla na 1598 korun, jsme nakonec zapůjčili záměrně, abychom zjistili, zda postačí pro běžné používání. Nejprodávanější je přitom Elroq 85 ve výbavách Selection a Sportline.
Platba a administrace proběhly hladce. Řidičský průkaz jsme zadali online, platbu provedli okamžitě, bylo možné si přes online žádost domluvit dětskou sedačku nebo nabíjecí kartu. Už hodinu po rezervaci nám volala prodejkyně z autosalonu s potvrzením, že auto bude připravené.
Při předání měl Elroq téměř 90 procent nabití. Prodejkyně Alena Rodová nám ukázala, jak funguje aplikace MyŠkoda, kterou vždy doporučuje si stáhnout i při krátkodobé zápůjčce – lze v ní sledovat nabíjení i jako host –, a poskytla zdarma nabíjecí čip, který funguje na sítě PRE, E.ON i ČEZ.
Podívejte se do galerie na fotografie testované Škody Elroq:
Podle ní je běžné, že si auto lidé půjčují opakovaně, aby si elektromobil vyzkoušeli v různých situacích.
„Snažíme se klientům vyjít vstříc, aby si zažili, že vlastnictví elektromobilu je skutečně bezproblémové. Jen vždy prosíme, aby nenechávali auto stát na nabíječkách dlouho, aby se neplatila sankce za čas. Vyšší náklady akceptujeme, protože víme, že díky tomuto programu, kde si zákazníci vyzkoušeli elektromobil, jsme už prodali několik vozů,“ dodává Rodová.
Vyrazili jsme na cestu do Pardubic a okolí a zpět. Za dva dny jsme ujeli 365 kilometrů, přičemž limit je 200 km na den zápůjčky a každý kilometr navíc stojí tři koruny. Auto jsme během testu několikrát dobíjeli, navigace ve voze „radila“, kde na cestě zastavit a načerpat energii. Vše fungovalo bez problémů.
Jízda s Elroqem byla pohodlná a jistá. I v zimních podmínkách se spotřeba pohybovala mezi 20 a 22 kWh na 100 km, přičemž většinu trasy jsme jeli po dálnici. Reálný dojezd tak odpovídal zhruba 300 km. Auto je praktické, prostorné a tiché, s komfortem odpovídajícím moderním elektromobilům vyšší třídy.
Vrácení bylo administrativně ještě jednodušší, auto jsme přivezli nabité, prodejkyně zkontrolovala, zda nedošlo k poškození, a my jsme vrácení vozu pouze potvrdili v zákaznickém účtu. „Stává se celkem často, že se lidé během zápůjčky rozhodnou si ji ještě prodloužit. I to je snadné, pokud samozřejmě na něj není další rezervace,“ dodává Rodová.
Celá zkušenost ukázala, že krátkodobé půjčení elektromobilu dává smysl především těm, kdo o elektromobilitě hodně čtou nebo uvažují už o koupi auta. Až reálná zkušenost ale odhalí aspekty, které teorie zkrátka z podstaty ukázat neumí, tedy dojezd, komfort, nabíjení i každodenní praktičnost.
Elroq dokazuje, že i varianta s nižší kapacitou baterie může pro běžné použití stačit. Program Škoda Explore umožňuje lidem vyzkoušet si auto v běžném provozu a rozhodnout se, zda investice do elektromobilu dává smysl, aniž by hned museli kupovat vlastní vůz.
ŽIVĚPutin zastaví palbu na Kyjev, slíbil mi to, říká Trump. I Zelenskyj s tím počítá
Ruský prezident Vladimir Putin slíbil, že ruská armáda nebude jeden týden útočit na Kyjev, prohlásil dnes podle agentury Reuters americký prezident Donald Trump. Ukrajinská metropole se po opakovaných ruských úderech potýká s problémy v zásobování elektrickou energií, teplem i vodou.
ŽIVĚVenezuelská ropa se otevírá světu, USA zmírňují sankce
Venezuela schválila reformu ropného sektoru, která umožňuje větší zapojení soukromých a zahraničních společností. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v reakci na to uvolnila velkou část sankcí vůči venezuelskému ropnému průmyslu, informovaly agentury Reuters a AP.
Problém pro Česko? Hvězda Bostonu zářila, potom ale přišlo zranění
Pavel Zacha přispěl v NHL jedním gólem k výhře hokejistů Bostonu 6:3 nad Philadelphií, ale z utkání ve druhé třetině odstoupil kvůli problémům v horní části těla. Jakub Dobeš zastavil 26 střel, dovedl Montreal k výhře 7:3 nad Coloradem a byl zvolen druhou hvězdou utkání.
Klidně dražší, hlavně ne od Tykače. Kladno řeší konec teplárny, expert líčí rizika
Situace okolo dodávek tepla pro více než 40 tisíc obyvatel Kladna se komplikuje. Teplárna Kladno z impéria miliardáře Pavla Tykače hodlá kvůli ztrátovému provozu skončit, město stále odmítá zdražení tepla, které by ji udrželo v provozu, jenže slibovaný vlastní zdroj dřív než za pět let podle některých nestihne vybudovat. A do toho navíc kartami zamíchalo rozhodnutí provozovatele celé soustavy.
Zlatý nález na Zvičině u Dvora Králové: Turisté objevili poklad historické hodnoty
Novověký poklad nalezený loni u Zvičiny u Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku je zlatý. Potvrdil to Puncovní úřad, informovali v pátek zástupci Muzea východních Čech (MVČ) v Hradci Králové. Poklad byl zakopán po roce 1921.