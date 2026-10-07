Jaguar dotáhl „woke“ změnu do konce. Type 01 je začátek nové éry, na staré modely zapomeňte

Jaguar konečně dosáhl vrcholu své transformace. Po kontroverzním rebrandingu a dramatickém konci šéfdesignéra Gerryho McGoverna konečně došlo i na první auto nové éry. A Type 01 je přesně tím autem, které britská automobilka poslední roky slibovala. Slogan „nic nekopíruj“ na něj platí prakticky doslova. Druhé takové auto na trhu nenajdete.
Před dvěma lety Jaguar šokoval svět kampaní, která oznamovala jeho kompletní rebranding. Nebyla v ní totiž žádná auta, jen plno nových sloganů a vizuál připomínající spíše módní značky.
Část veřejnosti značku v tu chvíli odepsala. „Tohle že má být automobilka britských gentlemanů?“ ptali se znechuceně. Prý to celé bylo „až moc woke“, podle některých se dokonce zakladatel sir William Lyons musel v hrobě obracet.
Výsledek několikaletého snažení je vidět až teď. Obrovské elektrické GT Type 01 skutečně vypadá jako vstup do úplně nové éry. Ta má posunout značku směrem výše k opravdovému luxusu. Ostatně nový čtyřdveřový model bude stát v základu 4,35 milionu korun s daní. Na takové sumy stávající zákazníci nebyli zvyklí. Jaguar nikdy nebyl nejlevnějším autem, ale některé modely se daly pořídit za částky klidně třikrát nižší. Nová éra se vším všudy.
Je potřeba říct, že 5235 mm dlouhý a jen 1,4 metru vysoký model má za tu cenu rozhodně co nabídnout. Předně jde o plně elektrické auto, žádný benzinový Jaguar už nikdy nevznikne. Základem je úplně nová 850V architektura se 118kWh baterií.
Ta by měla stačit k normovanému dojezdu 750 kilometrů, především pak ale k dálničnímu dojezdu až 515 kilometrů. Nabíjení bude možné 350 kW (na 400V nabíječkách pak 250 kW), 321 kilometrů auto podle automobilky doplní za třináct minut. Z 10 na 80 procent to pak trvá asi 22 minut. Palubní nabíječka má 22 kW.
Zároveň je to nejvýkonnější Jaguar v historii se třemi elektromotory, pohonem všech kol, výkonem 1030 koní a točivým momentem 1365 Nm. To je vidět především na zrychlení z 0 na 100 km/h za 3,2 vteřiny, ale především ze 100 na 180 km/h za čtyři vteřiny. Mimo jiné i tady značka využila know-how ze šampionátu elektrických formulí, který Jaguar dvakrát vyhrál.
Vedle toho by měla být hmotnost rozložená v ideálním poměru 50:50 mezi obě nápravy. Zadní kola nového Jaguaru jsou natáčecí, i přes dlouhou karoserii by se tak měl otočit zhruba na stejném poloměru jako Volkswagen Golf.
Celohliníková karoserie je pak nejen vrcholně aerodynamická s koeficientem odporu vzduchu na úrovni 0,23, ale především designově nezaměnitelná. Nadále má třeba dlouhou kapotu, ostatně od středu přední nápravy k předním dveřím je to 898 mm – to je nejen 17 procent délky celého auta, ale i podobné číslo jako u modelu E-Type. Mezi elektromobily jde rovněž o neobvykle velké číslo.
Typické logo se skákajícím jaguárem je jen na lištách v předních blatnících, kam bylo vyleptáno laserem. Oproti původnímu konceptu sice přibyl jeden pár dveří, ale proporčně se toho mnoho nezměnilo. Zůstala i jen 84 mm vysoká přední Matrix LED světla. Zadní světla jsou pak skrytá úplně, rozsvítí se až u nastartovaného auta.
Marně budete hledat zadní okno, automobilka ho prostě nepoužila podobně jako třeba čínský Polestar 4. Z aerodynamických prvků nechybí aktivní lamely vpředu nebo zapuštěné kliky, které se ale dokážou vysunout i přes čtyřmilimetrovou vrstvu ledu. Kola mají standardně 23 palců, volitelně se dodávají i o dva palce menší ráfky.
Hlavním prvkem minimalistické kabiny je celkem 24palcový OLED displej sdružující budíky i multimediální systém. Mezi předními sedadly je sedmipalcová obrazovka třeba pro nastavování klimatizace nebo rádia. Na ni pak navazuje masivní středový tunel. Přes celou šířku kabiny se pak táhne soundbar, který dotváří zvuk s reproduktory rozmístěnými po celé kabině včetně opěrek hlav předních sedadel. Široký a úzký soundbar znamená, že ve dveřích už nejsou klasické reproduktory.
Dvouramenný a dvoubarevný volant pak doplňuje elektricky nastavitelná, vyhřívaná i ventilovaná přední sedadla. Nechybí masážní funkce s efektem horkých kamenů. Jaguar Type 01 je čtyřmístný a má 450litrový kufr. Po sklopení zadních sedadel vznikne objem tisíc litrů.
Novinka se bude vyrábět ve Velké Británii, objednávky pak prodejci začnou přijímat počátkem roku 2027.
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