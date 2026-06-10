Hyundai, co přidělá Škodovce vrásky na čele. Ioniq 3 míří na citlivé místo českých zákazníků

S dostupnými elektromobily se roztrhl pytel. Nejviditelnější je samozřejmě Škoda Epiq, která si i základní cenou krade spoustu titulků pro sebe. Snaží se ale i jiní, stačí připomenout třeba čínské kompakty Leapmotor B05 nebo MG4 EV. No a ještě více karty už za pár měsíců zamíchá Hyundai s lehce avantgardním Ioniqem 3. Ten se poprvé představil na české půdě, pořádně jsme ho proto prozkoumali.
Ioniq 3 není auto, která na silnici přehlédnete. Hyundai se snažil a podobně jako větší Ioniq 5 nebo 6 vybavil svůj nový kompaktní model designem, který si s ničím jiným nespletete. Zatímco na prvních oficiálních fotkách bylo auto vyšperkované sportovními doplňky N Line, kolečko po Evropě – v rámci kterého se předprodukční auto zastavilo i v pražské botanické zahradě – dělá světle modré auto v úplně standardní specifikaci.
Naplno tak vyniknou různé detaily, které mohly zůstat ukryté třeba za černými prvky a velkými koly. Platí to například o skutečně úzkých předních LED světlech s pixelovým designem. Pro Hyundai poslední roky typickým. Funkčnost i přes velikost ale prý trpět nebude, zvláště pak ve verzi s technologií Matrix LED.
Stejně jako na fotkách působí i naživo velmi atypicky zadní partie s rozděleným sklem. Je to odkaz třeba na kupé Veloster nebo první generaci modelů Ioniq. Obě části nakonec odděluje poměrně mohutný spoiler, který je součástí aerodynamického balíčku spolu třeba s aktivními záclonami v předním nárazníku. Ani vzadu pak nechybí pixelová grafika skupinových světel.
Trochu nevyřčenou otázkou byla při pražské premiéře Ioniqu 3 cena. Tu zatím zástupci Hyundai tají, zveřejněna má být na přelomu června a července. Základní model ale má být levnější než elektrická Kona z Nošovic, ta přitom začíná na akčních 749 990 korunách. I vzhledem k cenám Škody Epiq nebo technicky příbuzné Kie EV2 bychom tak odhadovali, že by se nejlevnější Ioniq 3 mohl dostat na hranici 700 tisíc korun.
Mimochodem právě Epiq dostane v Ioniqu 3 velkého rivala, hlavně pokud jde o vnitřní prostor. Ostatně kufr má být podle zástupců Hyundaie jednou z hlavních konkurenčních výhod: nabízí totiž objem 441 litrů, což je u auta s délkou 4155 mm úctyhodné číslo.
Korejec si pomáhá především obrovským 119litrovým megaboxem, tedy prostorem pod podlahou. Ten dostanu všechny verze bez výjimky, omezovat by ho neměl ani subwoofer či další komponenty audiosystému u dražších verzí, což někdy bývá u aut s velkým prostorem pod podlahou potíž.
Megabox je čalouněný a s trochou nadsázky se do kufru díky němu bez problémů vejde i dospělý člověk. K velkému kufru připadá i spousta místa na zadních sedadlech, hlavně v podélném směru. Dva dospělí s výškou přes 180 cm se pohodlně posadí za sebe, aniž by to vzadu znamenalo kompromis před koleny. Vždyť rozvor 2680 mm je delší než u i30.
Problém může nastat se zasunutím chodidel pod přední sedák, zvláště pokud je v nejnižší poloze. Vystavené auto mělo také panoramatickou střechu, která zbytečně ubírala místo nad hlavami zadních cestujících – přestože se Hyundai snažil a ve stropě „vykrojil“ místo tak, aby to pro cestující bylo pohodlnější.
Mimo prostoru pak dokázal Ioniq 3 zaujmout i palubní deskou. V Evropě jde o první Hyundai s novým softwarem multimediálního systému, který přináší jiné rozložení jednotlivých funkcí. A z krátkého seznámení je potřeba konstatovat, že k lepšímu. Odezva systému je výrazně rychlejší, matný povrch obrazovky se příjemněji čte a i rozvržení funkcí dává větší smysl.
Díky rozdělení displeje na část s provozními informacemi (třebaže Ioniq 3 má i klasický úzký přístrojový štít) a část s navigací nebo dalšími aplikacemi sice Hyundai trochu graficky připomíná Teslu, nic to ale nemění na tom, že oproti současnému softwaru působí novinka zatím jako vítaný upgrade.
Navíc na rozdíl od americké automobilky Hyundai ani zdaleka nezakomponoval ovládání všech funkcí do dotykového displeje. Naopak pod obrazovkou jsou hardwarová tlačítka pro úpravu teploty klimatizace, hlasitosti rádia nebo třeba výhřevu, případně ventilace, předních sedaček. Jako bonus je pak pod volantem klasický masivní volič převodovky.
Abychom se ještě na chvíli vrátili k praktičnosti, tak třeba ve středovém tunelu je velká – i když otevřená – police pro odložení i větších tašek a předmětů. Z držáku nápojů se zase dá vytáhnout kelímek, čímž se vytvoří prostor třeba pro odložení termosky. Zajímavě působí i odkládací polička před spolujezdcem. Předprodukční model zaujal výběrem materiálů, třeba velmi příjemným čalouněním sedadel.
Základem Ioniqu 3 je 400V verze platformy E-GMP, u níž jsou komponenty pohonu (včetně poháněné nápravy) soustředěné dopředu. Autu tak chybí třeba frunk.
Na výběr je baterka s kapacitou 42,2, nebo 61 kWh. Menší znamená dojezd 344 km a nabití z 10 na 80 procent za 29 minut, větší znamená dojezd 496 km a nabití z 10 na 80 procent za 30 minut. Hyundai hodně sází na možnost připlatit si za 22kW AC nabíjení, baterka se v takovou chvíli nabije i pomalu za necelé tři hodiny. Standardem je ale 11 kW a funkce V2L: z auta tak může být velká powerbanka.
Podobně jako sesterská Kia EV2 zvolil Hyundai zajímavou strategii u naladění elektromotoru. Základní verze s menší baterkou má totiž 107 kW, verze s delším dojezdem „jen“ 99,5 kW. Točivý moment je u obou stejných 250 Nm, větší baterka ale znamená o 0,6 vteřiny horší akceleraci z 0 na 100 km/h.
Závěrem dodejme, že první auta přijedou k českým prodejcům nejspíše už v září.
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